DİYARBAKIR

Çarşamba... Otele yerleştik... Demir Otel... 49 odalı.

Doluluk... Yüzde yüz.

Konaklama fiyatı... Tek kişi 140-250 lira arası... Oda+kahvaltı.

Diyarbakır (Yerli) turist kaynıyor.

Nereye baksanız tur otobüsü.

Sokağa çıktık... Anket... "İstanbul'da kim kazanır?"

İlk gözlem... "Kürtler'in kafası karışık."

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Huzur



Çarşamba akşamı... Şehir canlı.

Gazi Caddesi'nde gençler müzik yapıyorlar... Kaldırımda.

Caney caney caney, işte meydaney... Delilo delilo... Sallasana mendilini... Lorke lorke.

Gelip geçenler... Turistler toplanıyorlar.

Kimi fotoğraf, kimi de halay çekiyor.

Diyarbakır dolu dolu huzurun tadını çıkarıyor.

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Sokağın Sesi



Gazi Caddesi'nde... Çocuk Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Bayrak'ın "Hakemliğinde" esnaftan Ömer Ak ile tavla oynuyoruz.

Sonuç... Farklı galibiyet... 5-0.

Ömer bizi kutluyor.

Biz de Ömer'e soruyoruz:

-İstanbul'daki Diyarbakırlı kime oy verecek?

-Abi konuşmuşlar... HDP ile CHP'nin başındakiler... İmamoğlu'nda anlaşmışlar.

Diyarbakır'da aynı sözleri belki kırk kişiden dinledik.

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Mini Anket



Bakırcılar... Ayakkabıcılar... Yanık Çarşı... Kuyumcular... Elbiseciler... Hasan Paşa Hanı... Hem gezdik, hem sohbet ettik...

Neler mi dinledik?... İşte birkaç satırbaşı:

İmamoğlu kazanırsa bunu kendisinin ya da CHP'nin başarısı sanmasın.

Binali Yıldırım buraya geldi... Doğru aday... Düzgün siyasetçi.

Hizmet iyi... Huzur geldi... Ak Parti'nin şansı var... Fakat HDP ile CHP, İstanbul'u birlikte yönetmek için anlaşmışlar.

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İste Gerçek



Mehmet Kaya... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Dedik ki: "İstanbul."

Mehmet Kaya... Dedi ki:

-Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ta Kürtler 'den yüzde 12 oy aldı... Gerçeği gördü... Kazanması Kürt oylarına bağlı... O da Kürtlerden gelecek oya bel bağladı.

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Sözün Özü



Mehmet Kaya "İmamoğlu, Kürt oyuna bel bağladı" diye konuşunca...

Ona bir şey söylemedik... Ama... Kendi kendimize şöyle dedik:

-Başkasının oyuna bel bağlayan, koltuğa oturunca, bel ağrısından kurtulamaz.

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Mesaj



Mehmet Kaya'yı dinlemeye devam:

Binali Yıldırım bölgede sevilen, sayılan, uzlaşmacı bir isim... İtici dil kullanmıyor... "Kürtlerin ona karşı bir duruşu yok."

Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mesaj verilmek isteniyor... "Şekli ne olursa olsun, yeni bir çözüm süreci başlatın."

Ekrem İmamoğlu seçilirse... "Kendisi de biliyor ki, Kürt seçmenin oyu ile seçilecek."

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Ekonomi



Bakırcılar Çarşısı... Esnafın çayını içtik.

Biri "Huzurdan, devletimizden memnunuz... Ama işler durgun... Faizsiz kredi istiyoruz" dedi.

Diğeri:

-Faizsiz olmaz... Düşük faizli kredi.

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Çarşı... Pazar



Nereye baksanız seyyar satıcı... Kiraz... Salatalık... Domates.

Mardin kirazı... 5 lira... 6 lira.

Salatalık... 2 lira... 3 lira.

Domates... 2 lira.

Ve nereye baksanız... Serinletici... "Buz gibi ayran... Buz gibi meyan şerbeti."

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Barış



Silvan'da... İki aile (Aşiret) arasında kavga çıktı... 1 Ağustos 2018.

Ölen de var, yaralanan da.

Aileler büyük... Kan davası "Bölge gerçeği."

"Kanaat önderleri... Büyükler... Sözü geçenler..." Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun isteği üzerine... "Devreye girdiler."

4 aylık bir çabanın sonucu... Dün... Bin 500 kişinin katılımıyla... Barış yemeği.

Vali, Jandarma Bölge Komutanı, Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Kaymakam... Herkes yemekteydi.

Barış... Güzel şey.