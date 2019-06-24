Yandı közler, tükendi sözler.

Herkes söyleyeceğini söyledi... Televizyonlarda... Mitinglerde... Konuşmayan kalmadı.

Ve son sözü dün seçmen söyledi.

Şimdi... Yapılacak tek şey var:

Milletin kararı önünde saygıyla eğilmek... Ve İstanbul Büyükşehir seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmek.

***

Alkışlar Binali Yıldırım'a



Sabah oyunu kullandı... Ve dedi ki:

-Seçmenin kararının başımız, gözümüz üstünde yeri var... Bugün artık kırgınlıkları bırakma, geleceğe odaklanma zamanı.

Akşam... Saat 19.16'da konuştu... Ve dedi ki:

-Ekrem İmamoğlu'nun oyu benim oyumdan fazla... Rakibim kazandı... Tebrik ediyorum... Kendisine başarılar diliyorum.

İşte... Özlediğimiz üslup.

Teşekkürler Binali Bey

***

Şimdi... Gaza Basma Zamanı



Türkiye seçim yorgunu.

"Seçim, gerilim, yüksek tansiyon" toplumu yordu.

Ve... Siyaset, ülke sorunlarının, halkın beklentilerinin gerisinde kaldı.

"İstanbul tartışması", ülke için ciddi bir zaman kaybına yol açtı.

Öyleyse... Bugünden tezi yok... "Yumuşama zamanı."

Biriken sorunların üzerine gitmek için... "Gaza basma zamanı."

***

Seçmen... Ders Veriyor



Seçime katılım... "Beklendiği gibi... Yüksek."

Uçaklar, otobüsler "İstanbul'a seçmen taşıdı."

Vatandaş "Seçimi" seviyor.

Düğüne, bayrama gider gibi "Sandığa gidiyor."

Özetle... "Seçmen ders veriyor... Demokrasi dersi."

***

Beyaz Sayfa



Aslında... Beyaz sayfa 31 Mart seçiminden sonra açılmalıydı.

Olmadı... İstanbul gerilimi, beyaz sayfayı geciktirdi.

Siyasette... Yeni bir döneme ihtiyaç var...

Yumuşama dönemine.

Beyaz bir sayfa açma dönemine.

***

Yorum Serbest... Tartışma Gereksiz



Sonuçlar üzerinde tartışmaya gerek yok.

İl bazında... İlçeler bazında... "Sonuç ortada."

Sonuçlarla ilgili "Yorum" serbest.

Ama... "Sonuçları tartışmaya gerek yok."

***

Dün... Dünde Kaldı



Mevlana ne diyordu?... Hatırlayalım:

"Dün dünde kaldı cancağzım, bugün yeni şeyler söylemek lazım."

23 Haziran... Dünde kaldı.

Bugün... 24 Haziran.

Dün dünde kaldı... Düne takılmayalım... Yarına bakalım.

***

Günün Sözü



Çanağa ne doğrarsan, kaşığına o çıkar.

***

Un... Makarna... Kömür



Demek ki neymiş?

Vatandaş "Bir çuval un, bir koli makarna, bir çuval kömür" için oy vermezmiş.

Seçmen dün nasıl "Özgürce" oyunu kullandıysa, daha önceki seçimlerde de "Özgürce" oy kullandı.

Un için değil... Kömür için değil.

Öyleyse "Un, makarna, kömür" söylemleri... Çöp sepetine.

***

Cahil Oy Çoğunluğu (!)



Alooo!... Ses geliyor mu?... Duyuyor musunuz?

"Benim oyum ile hamalın, boyacının, duvarcının, çobanın oyu bir mi" diyen entellere, dantellere sesleniyoruz.

"Halk cahil... Koyun gibi millet" diyen seçkinler(!), şimdi ne diyorsunuz?

Milletten özür dilemeyi... Düşünüyor musunuz?

***

Nazar Değmesin



Dilin ateşi fırının ateşinden daha yakıcıdır.

31 Mart sürecinde de, 23 Haziran sürecinde de "Yakıcı sözler" dinledik.

Ama... Dün akşam... Kimsenin ağzından "Yakıcı... Yakışıksız" söz çıkmadı.

Aman nazar değmesin... Ve siyaset dili böyle devam etsin.

***

Ekrem İmamoğlu İyi Konuştu... Ama



Saat 19.35... Ekrem İmamoğlu ekranlarda.

Uzun konuştu... Hakkıdır.

Belli ki... Önceden ve özenle hazırlanmış bir konuşma.

Vereceği mesajları verdi.

Kafasında ne varsa, hepsini söyledi.

Uzlaşmadan söz etti.

Ailesine... Seçmene... Partisine... Rakiplerine teşekkür etti.

Ah keşke... "Kırdığı, incittiği" Yüksek Seçim Kurulu hakkında da bir çift söz söyleseydi.

Gönül alsaydı... Helallik isteseydi.

Ve... Bir de... Ordu Valisi'ne seslenseydi.

"Barış... Helalleşme çiçeği" uzatsaydı.

Sahi... Bunları yapmak çok mu zordu?

***

Senet... Ve Seferberlik



Ekrem İmamoğlu'nun uzun konuşması... "Yarınlar için senet."

"Seferberlik çalışması" ise... Doğru, yerinde.

Verdiği senet... İlan ettiği seferberlik... Dikkatle izlenecek.

İstanbul hepimizin.

Yolu açık olsun.