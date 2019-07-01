AĞRI

İstanbul'daki mankenin oyu ile Ağrı'daki çobanın oyu bir mi sayılmalı?... Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan dedi ki:

-Hayır... Ağrı'daki çobanınki iki oy sayılmalı... Zira... Kritik bölgede vatanı bekliyor... Çalışıyor, emek harcıyor... Ve üretiyor.

Uzaklardayız... İstanbul bin 409 kilometre... İzmir bin 635.

"İstanbul seçimi... Kabine değişikliği... Yeni parti girişimi... Ekonomi... Erdoğan... Siyaset... Gündem" uzaktan nasıl görünüyor?

Sivil toplum lideri, sokaktaki adam, Ağrı dağının eteğinde sürüsünü otlatan çoban ne diyor?

Çoban... Önce bir Ağrı türküsü söylüyor:

"Sana derler dertli Ağrı,

Başın hep dumanlı karlı,

Aslı'ya kavuşmak için,

Kerem seni aştı Ağrı."

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On Puanlık Soru



Sorumuz herkese... Siyasetçilere... Siyaset bilimcilere... Ne oldu da?... Nasıl oldu da?...

1 Kasım 2015'te HDP'ye yüzde 66.80 oy veren Ağrı,

24 Haziran 2018'de HDP'ye yüzde 62.23 oyla iltifat eden Ağrı,

Ne oldu da, nasıl oldu da 31 Mart 2019'da Ak Parti adayı Savcı Sayan'ı yüzde 55.57 oyla Belediye Başkanlığına getirdi?

TV'ler neden Ağrı'da "Bu konuda" tartışma programı yapmıyorlar?

"Anketçiler, üniversiteler, siyaset bilimciler" niçin bu konuyu araştırmıyorlar?

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Umuda Yolculuk



Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimlerinden önce Ağrı'ya gitti ve dedi ki:

-Uluslararası bir marka... Nike... Ağrı'da fabrika kuruyor... 5 bin kişi çalışacak (Fabrikanın direkleri dikili, inşaat sürüyor).

Ak Parti adayı... Sipki aşiretinden Savcı Sayan ev ev dolaşıp dedi ki:

-Üç büyük fabrika kurulacak, çocuklarınız işe girecek... Ağrı'nın 18 mahallesi, Türkiye'nin 18 Büyükşehir Belediyesi ile kardeş olacak, şehircilikte hiçbir sorun kalmayacak.

Ağrılı "Umuda oy verdi."

Hizmete susamış Ağrı "Vaatlere" oy verdi.

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Türkiye Uçuyor



Uçakta... Bir dostla karşılaştık... Fecri Alpaslan... Eski Anavatan Partisi Milletvekili.

"Uçak dolu" dedik.

Alpaslan:

-Hep böyle... Uçak seferleri yetmiyor.

TK 7094... Boeing 737- 800... Koltukların (189 koltuk) tamamı dolu... Artı... 9 da bebek var.

Türkiye uçuyor.

Nisan'da... Ağrı'da rekor kırılmış... "26 bin 800 kişi uçmuş."

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Yabancılar



Caddelerde "Sığınmacı" görüyoruz... Afganistanlı... Pakistanlı... Bangladeşli.

Ama çoğu "Kalıcı" değil... Ağrılı'nın söylemiyle:

-Transit... Gel-geç sığınmacı... Kapağı Avrupa'ya veya İstanbul'a, Antalya'ya atmak için gelenler.

Caddelerde... İranlı da var... Ama onlar sığınmacı değil... Komşu... Hafta sonu ziyareti... Bavul ticareti.

Almira Otel... İşletmecisi İranlı... İran'dan gelenler Almira'da konaklıyorlar.

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Ağrı... Kıpır Kıpır



Millet Bahçesi... Vali Süleyman Elban yaptırmış... "Kayyum" iken... Akşamları kalabalık... Aileler... Çoluk çocuk... Geç saatlere kadar sohbet... Çay.

Cumhuriyet Caddesi... Ağrı'nın "İstiklal Caddesi... Bağdat Caddesi."

Saat 23.00'e kadar hareketli.

Ağrı'yı canlı bulduk... Ve de oldukça moralli.

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Seçim... Ve Ekonomi



Oturduk... Çaylarını içtik... Ve... "Ey Ağrılılar" dedik:

-İstanbul seçmeni... Ki bir kısmı da Ağrılı... Sizin hemşeri... Neden Ekrem İmamoğlu'na oy verdi?

Yanıt bir taksiciden geldi:

-Allah'ı var, Tayyip Bey köprü yaptı,denizin altından yol açtı... Bunu kimse inkâr edemez... Fakat ekonomi sıkıntılı sayın abimiz.

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Ağrı Destanı... Yarın



Geziyoruz... Diyadinli, Doğubayazıtlı, Eleşkirtli, Patnoslu ile sohbet ediyoruz... Koyunlarını otlatan Ağrılı'dan "Çoban türküleri" dinliyoruz:

"Ağrı dağın eteğinde,

Uçan güvercin olsam,

Türkü olsam dillerde,

Diyar diyar dolansam."

Yarın... Ağrı notlarına devam.