Görmesek inanmazdık... Ağrı'da... Cumhuriyet Caddesi'nde... Seyyar satıcılar...

3 kilo Tokat kirazı 10 lira.

3 kilo Iğdır kayısısı 10 lira.

-Ey!... Satıcı!... 3 kilosunu 10 liraya satınca, sen ne kazanıyorsun?

-Abi, her şey para değil.. Evde tencere kaynasın, çok şükür.

***

Et... Bol ve Ucuz



Adım başı dönerci... Nereye baksanız dönerci...

Ağrı Dağı'nın etekleri... Yeşillik... Çiçekler... Hayvancılık... Arıcılık.

Et... 35 lira.

Ağrılı... Et yemeden karnı doymuyor.

Bölgede yaygın bir fıkra.

Adam ölüm döşeğinde... Son bir isteği olmuş:

-Et... Pilav... Taze siyah üzüm.

***

Yeni Parti



Çarşıda... Esnafla sohbet.

Konu... "Yeni parti" çalışmaları.

Ağrılı'nın gündeminde "Böyle bir konu" yok... Konuşan yok... İlgi duyan yok.

Kasap... Dedi ki:

-Millet iş derdinde... Geçim derdinde... Ama bazılarının derdi başka... Onların derdi "Neden Meclis'e giremedim?... 2023'te nasıl milletvekili seçilirim?"

***

Beklenti



Yeni parti kurulursa... AK Parti'den ayrılmalar olursa... Bunlar konuşulurken Ağrılı marketçi dedi ki:

-Yine koalisyonlar dönemine mi girilecek?

Artık "Sistem" değişti.

Koalisyon yok.

Ama... Yine de... Ağrılı korkuyor... "Aman istikrarsızlık olmasın" diyor.

Ve Ağrılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çok şey" bekliyor.

"Kabinede değişiklik... Ekonomik atılım... İsrafa son... Yumuşama... Reform."

***

Günün Fıkrası



Adam eve gelmiş:

-Hanım... Ne yemek yaptın?

-Evde bir şey yok ki... Yemek yapmadım.

Oysa... Evde... Her şey var... "Et hariç."

Ağrılı için... Ana yemek "Et."

Gerisi... "Garnitür."

***

Bir Model Önerisi



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bundan 9 yıl önce, Ağrı Valisi iken, bize "Bir önerim var" demişti.

Yazmıştık... 3 Aralık 2010.

Öneri... Şuydu:

5 yılda 3 öğretmen değiştiren öğrenci nasıl başarılı olsun?

Gelen öğretmen Ağrı'da en az 5 yıl kalsın.

5 yıl kalacağına imza versin.

5 yıl kalan öğretmene brüt maaşı net olarak ödensin.

Ağrı'da pilot uygulama yapılsın... Proje tutarsa, yaygınlaştırılsın.

Ali Yerlikaya'nın önerisi, bizce, bugün de geçerli.

***

Tren



Ağrı... 3 lokomotifi olan bir tren. Vali Süleyman Elban... "Eğitim seferberliği."

Ak Parti Milletvekili Ekrem Çelebi... "Yatırım seferberliği."

Belediye Başkanı Savcı Sayan... Freni patlamış kamyon gibi... "Hizmet seferberliği."

***

Hazırlık



Ağrı'da bir hazırlık var.

Dünya liderlerini "Ağrı Dağı'nda buluşturma" hazırlığı.

ABD Başkanı... Rusya Başkanı... Bütün Cumhurbaşkanları... Başkanlar...

Savcı Sayan dedi ki:

-4 kutsal kitapta da Ağrı Dağı var... Ağrı, herkesin ortak kökeni... Davet edeceğiz.

***

Mesaj Yağmuru



Ağrı'yı yazdık, Avrupa'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki Ağrılılar'dan mesaj yağmuru başladı.

Savcı Sayan dedi ki:

-Avrupa'da Ağrılı çok... İstanbul'da da... 1.5 milyon Ağrılı, Ağrı dışında yaşıyor.

Ağrılı inanıyor ki;

Ağrı'ya "Teşvik, yatırım" geldikçe... "Göç" duracak... "Ters göç" başlayacak.

***

Moral



Karadeniz insanı çalışkan... Karadenizli, Ağrı'ya geliyor.

Dağlara "Arı kovanı" koyuyor.

Ağrı balı... Tadına doyamazsınız.

Dağın etekleri ise... Mera.

Merada... 1.5 milyon küçük baş hayvan.

Yarım milyon kadar da büyük baş.

Et... Kaliteli... Lezzetli... Bol... Ucuz.

Ağrı'yı "Moralli" bulduk.

***

Doğu... Sizi Bekliyor



Önümüz bayram... Kimi Yunan adaları planı yapıyor.

Kimi Avrupa'yı düşünüyor.

Öneriyoruz... Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı... Doğu... Sizi bekliyor.

Eskiden... Konaklama sorunu vardı.

1968... Iğdır'da otel yoktu... Handa yatmıştık... "Dello Mehmet Hanı."

Şimdi... Otel çok... Yıldızlı... Ve ucuz.

Ağrı'da... Kaldığımız otelde doluluk yüzde 35'ti... Üzüldük.