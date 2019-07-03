Ali Yerlikaya... Şırnak, Ağrı, Tekirdağ ve Gaziantep'te valilik yaptı... Şimdi, İstanbul Valisi.

Aralık-2010... Ağrı... Vali Ali Yerlikaya bize demişti ki:

-Ağrı'ya teşvik lazım... Yatırımcı gelmesi lazım... Fabrika lazım.

Temmuz-2019... Ağrı'da durum:

Teşvik gelmiş... Yatırımcı gelmiş.

Dört fabrika yapılmış... Alders...

Kontrol... Snip... Mertcan... Beşincisi inşaat halinde... NIKE.

Fabrikalar... İç piyasaya da çalışıyor, yurt dışına da.

Kendi markasıyla üretim yapan da var... Zara, Marks &Spencer, NIKE, LC Waikiki gibi markalara üretim yapan da.

Geldik, gördük, gezdik.

1. Demek... İstenince oluyor.

2. Az daha... Biraz daha... Ağrı'ya yeni teşvikler gerekiyor.

***



Ağrı'da "Çok... Ama Çok" İyi Şeyler Oluyor



Süleyman Elban... Bilecik Valisi idi...

Haziran-2017, Ağrı Valiliği'ne atandı.

Ve... Alkışlıyoruz... Kendisini "Ağrılı çocuklara" adadı.

"Yazılım" dedi... "Kodlama" dedi... "Disiplin" dedi.

"Yazılımcı yetiştirme" sözü verdi.

2017-2018 ders yılı... 19 bin 750 öğrenci "Bilgisayar... Yazılım...

Kodlama" öğrendi.

2018-2019 ders yılı... Vali "Hedef 50 bin öğrenci" dedi... Hedef aşıldı...

"109 bin 952 öğrenci."

2019-2020... Hedef... Ağrı'nın tamamı...

"165 bin öğrenci."

Dikkat... Ağrı'da... 13 bin 900 ana sınıfı öğrencisi "Kodlama eğitimi" aldı.

Bu bir "Mucize." ODTÜ... Gazi Üniversitesi... STK'lar...

Bazı özel kuruluşlar... Ağrı'yı destekliyorlar.

Din öğretmeni, fizik, coğrafya, edebiyat öğretmeni "Kodlama" öğreniyor, "Seferberliğe" katılıyor, öğrenci yetiştiriyor.

***



Pozitif Ayrımcılık



Ağrı'dan uzun uzun söz ediyoruz...

Ağrı'ya... "Pozitif ayrımcılık" yapıyoruz.

Zira;

Ağrı... Milli gelirde... 81. Sırada... Türkiye'nin en fakir ili.

Eğitimde... 80. Sırada.

Burada... Bir Ağrı var... İstanbul'a, İzmir'e... Gelişmiş illere "Çok uzakta." "Ağrı dağından uçtum... Çayır çimene düştüm" diye türkü söyleyen çobanı... Taşlıçay'daki bakkalı... Diyadin'deki kasabı... "Anlatmaya devam edeceğiz."

***



Sinema



Geçen gelişimizde Ağrı'da sinema yoktu... Şimdi var.

Geçen gelişimizde Ağrı'da yürüyen merdiven yoktu...

Şimdi var... Ama yürümüyor.

***



Cafe



Cafe... Cafe... Cafe.

Nereye baksanız...

Cafe.

Cumhuriyet Caddesi...

Adım başı... Cafe.

İyi ki üniversite var...

Üniversite, Ağrı'yı canlandırmış.

Üniversite öğrencisi...

İranlı... Avrupa'dan yaz tatiline gelen Ağrılı. Çok az da olsa, yerli turist...

"Cafelerde." Mens Cafe...

Eylül Cafe... Cafe Kapris... The House Cafe... Yalıkavak Cafe... Bodrum Cafe...

Cezve Cafe... Lavida Cafe... Cadde Üstü Cafe... O kadar çok ki.

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Doğalgaz



Doğalgaz gelmiş. 18 mahallenin 10'una doğalgaz verilmiş. 8 mahallede, doğalgaz için altyapı çalışması sürüyor. Ağrılı memnun.

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Sokak Sohbeti



Cumhuriyet Caddesi... Kalabalık.

Gelip geçenle sohbet ettik... Ve sorduk:

-Siyasetçiden... Ankara'dan...

Beklentileriniz?

Aldığımız yanıtlardan birkaçı:

Siyasetin dili değişsin.

Reis bazı bakanları değiştirsin.

Huzur olsun, Ağrı'ya turist gelsin.

Uçak çok pahalı... Uçak seferleri artsın... Uçak bileti ucuzlasın.

***



Millet Bahçesi



Akşam... Kadın erkek... Kalabalık...

Sohbet... Çay.

Millet Bahçesi'nde... Ağrılı ile... Siyaset üzerine sohbet.

Ağrılı'nın biri dedi ki:

-Erdoğan bizi tanıyor... Biz de onu iyi tanıyoruz... Eski Erdoğan haline dönmesini istiyoruz.

Sorduk:

-Yani?... Eski Erdoğan... Nasıl?

-O biliyor... Siyasette ayar bozuldu...

Erdoğan'ın düzeltmesi gerekiyor.