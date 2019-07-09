Yılların siyasetçisi Cemil Çiçek öyle bir söz söyledi ki, dinleyen herkes "Doğru" dedi:

-Fitne ve fesat paraya çevrilse Türkiye'nin döviz ve bütçe açığı kapanır.

Anadolu'da "Kitabın ortasından konuşmak" diye bir deyim var.

Cemil Çiçek'in sözü de "Kitabın tam ortasından."

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Bir Duvar Yazısı



Eski Ulucanlar Cezaevi... Kimler yatmadı ki?

Şimdi müze.

Bir zamanlar...

Mahkûmun biri... Koğuşun kapısını süslemiş... Dal...

Yaprak.

Ve... Şunları yazmış:

"Taş taşı... Ama laf taşıma." Günümüzde "Fitne fücur... Dedikodu...

Yakıştırma... Laf taşıma" moda.

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Haşim Kılıç'a Başsağlığı...



Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın annesi Hanım Kılıç (94) vefat etti... 25 Haziran 2019.

Yozgat- Yerköy'de toprağa verildi.

Allah rahmet eylesin.

"Yozgatlı" Cemil Çiçek de cenazedeydi.

Hemşerilik... Eski hukuk.

Sonra... Neler oldu?

Cemil Çiçek'e sorduk.

***



"Terbiyesizlik"



Söz Cemil Çiçek'te...

Dinleyelim:

Cenaze...

Düğün... Ziyaret...

Örf, adet, gelenek...

Bunlar insani ilişkiler.

AK Partili, başka partili insanlar, aynı hükümette görev yaptığımız arkadaşlar... Çok kişi vardı.

Cenazeden sonra birlikte yemek yedik.

Sonra bu yemeğe başka anlam yüklemek ve fitne fücur çıkarmak isteyen görüntüler oluştu.

Bir süredir işi fitne, fesat, fücur olan, dostça ilişkileri ahlaksızca, başka türlü yorumlayan gruplar var.

Demokrasiyi, açık toplumu kötüye kullanan bir kesim mevcut.

Bunlar birlik, beraberlik, huzur, kardeşlik dinlemiyorlar.

Cenazedeki, düğündeki, bayramdaki birliktelikleri başka manada değerlendiriyorlar...

Terbiyesizlik ediyorlar.

Yemekte çekilen fotoğrafta utanılacak bir şey yok.

Bilmesi gerekenlerin bildiği bir ziyaret.

Dostça, arkadaşça insani ilişkiler.

Abdestimden şüphem yok... Kıldığımız namaz da tartışılmaz.

***



Dedim ki... Dedi ki...



Laf kıtlığında asma budayan...

Kendisine binecek at arayan...

Koltuk sevdasıyla yanıp tutuşan...

Dün vardı... Bugün de var... Yarın, yine olacak.

Biz "Bunları" söyledik.

Cemil Çiçek de "Şunları" söyledi:

Yeni parti ihtiyacını siyasi ve sosyolojik şartlar bakımından, mevcut siyasi partiler doğurur.

Mevcut partiler toplumun beklentilerine yanıt vermezlerse, toplum yenisini arar.

***



Peynir Gemisini Lafla Yürütmek



Memlekette zevzek çok... Dedikodu yapan çok... Yeni parti senaryosu yazan çok...

Laf taşıyan çok.

Lafla peynir gemisi yüzdüren de çok.

Cemil Çiçek'e bunları söyledik ve ekledik:

-Laf bitmez... Sizin adınızı da yeni parti işine karıştıran olacak.

Cemil Çiçek "Her lafın peşine takılıp gitmek topluma bir şey kazandırmaz" diye söze başladı:

Laf gerçek olmalı...

Rasyonel olmalı.

Geçmişte toplumun önünde olan insanlar için bunlar daha da geçerli.

Demokratik bir Türkiye...

Siyaseti partiler kanalıyla yürüten bir Türkiye.

Geçmişte o kadar parti kuruldu ki... Bugün çoğu yok.

81 parti var...

82 de olabilir... Hatta 83... 84... Hukuki engel yok.

Önemli olan toplumun ne düşündüğü.

82. partinin, diğerlerinden ne farkı olacak?... Sorunların çözümü için ne söyleyecek?

Söylenecek fikir ve bunun arkasında doğru isim, doğru kadro gerekir.

Söylem nedir?...

Kadro kimlerdir?...

Bu kadro bu işi yapar mı?... Toplumda bir güven oluşuyor mu?

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Özeleştiri



Milletin ağzı torba değil ki...

Ağzı olan konuşuyor.

-Cemil Bey...

Göreceksiniz... Bu yaz, bu konu hep konuşulacak.

-Konuşulur...

Seçime daha dört yıl var...

Mevcut partilerin de kadro, görüş, program açısından özeleştiri yapmalarında fayda var.

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40 Yıl Önce... 40 Yıl Sonra



Sohbetin sonu... Ve Cemil Çiçek'ten, "Kitabın tam ortasından" bir çift söz daha: -Ben 40 yıl önceki Cemil Çiçek değilim... Türkiye, 40 yıl önceki Türkiye değil... Toplum da 40 yıl önceki toplum değil.

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Nokta



Gevezenin çenesi enerji krizinde bile çalışır.

O nedenledir ki... Cenaze sonrası birlikte yenilen bir yemekten bile çeşit çeşit senaryo çıkarılır.

Burası Türkiye...

Olur böyle şeyler.