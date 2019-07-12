Niğde... Bor... Çukurkuyu kasabası... 15 Temmuz hain darbe girişiminin sembol ismi, şehit Ömer Halisdemir'in baba ocağı.

Yarın... Çukurkuyu'da olacağız.

Şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir, kardeşi Soner Halisdemir, Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir bizi bekliyorlar.

Yarın... Çukurkuyu'da... Kültür merkezinde "Program" var.

Pazartesi...

15 Temmuz... Yine Çukurkuyu'dayız.

Şehidimizi... Şehitlerimizi anacağız.

15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

***

Soytarılar

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.

Ya şehidimize... Şehitlerimize kurşun yağdıranlar... Ne yapıyorlar?

Darbeci Tuğamiral... Kaçıyor... Sakal bırakıyor, peruk takıyor... Ve yakalanıyor.

Boğaz köprüsünde halka ateş açılmasında aktif rol oynayan Kurmay Albay, Konya'ya kaçıyor... Sonra... Fuhuş evinde yakalanıyor. Şehidimiz... Şehitlerimiz... Saygıyla anılıyorlar.

Darbeciler... Arkalarına bakmadan kaçan soytarılar... Nefretle kınanıyorlar.

***

Tiyatro Ha!...

Onlar... 15 Temmuz darbe girişimi için "Tiyatro" diyenler... Hâlâ aramızdalar.

Darbe gecesi "Sevinç çığlıkları" atanlar... Aramızdalar.

Sosyal medyada "Kimse sokağa çıkmasın... Kimse direnmesin... Herkes evine dönsün" paylaşımında bulunanlar... Aramızdalar.

İzmir- Narlıdere'de caminin camlarını kıranlar... "Darbeye karşı direnelim" diyen müezzine dayak atanlar... Aramızdalar.

Hayır... "Onları hapse atalım" demiyoruz.

Ama... 15 Temmuz'un yıldönümünde... "Onları da hatırlayalım."

İsim isim... Resim resim.

***

Al Sana Tiyatro

Darbeci... Albay... Darbe başarısız olunca kaçtı.

Antalya'da... Arkadaşının evinde saklandı.

Polis... Evi bastı.

Ve... Darbeci albay "elbise dolabında" yakalandı.

İşte... Tiyatro bu.

Marmaris'in Çetibeli Mahallesi'nde, köylü kadının elbisesini çalan... Sonra da kadın kıyafetiyle kaçarken yakalanan darbeci... İşte bir tiyatro daha.

Tiyatro... O kadar çok ki.

***

Fıkra Değil... Gerçek

Adam tavuk çalarken yakalanmış... Kümeste... Suçüstü.

Üstü başı tavuk tüyü... Ceplerinde yumurta.

Mahkemeye çıkarılmış.

Tavuk hırsızı "Hâkim Bey" demiş:

-Avukat istiyorum.

-Kümeste yakalanmışın... Çaldığın yumurtalar cebinde... Avukat gelip de ne diyecek?

-Ben de onu merak ediyorum Hâkim Bey... Bakalım avukat ne diyecek?

"Darbe davalarında" bu fıkranın "Gerçeğine" tanık olduk.

Mahkeme Başkanı, sanığa sordu... Darbeci subaya:

-O gece karargâha neden gittiniz?

-Gitmedim... O gece evden hiç çıkmadım... Sabaha kadar evdeydim.

-Ama görüntülerin var... Karargâhtasın... Buna ne diyeceksin?

-Efendim, avukatımla konuştuktan sonra cevap vereceğim.

***

Savunma (!)

Tuğgeneral... Görev yeri İstanbul... Darbe gecesi Ankara'da, Akıncı Üssü'nde.

Yakalanıyor.

Mahkeme Başkanı soruyor:

-O gece Akıncı Üssü'nde ne işiniz vardı?...

Niçin gittiniz?

-Merakımdan gittim...

Akıncı Üssü'nü hiç görmemiştim.

***

Sabır Taşı Çatladı

Sincan'da...

Mahkemede... Bir gün "Sabır taşının çatladığına" tanık olduk.

Genelkurmay Çatı Davası'nda.

Darbeciler "İnkâr yarışına" girmişlerdi:

Ben yapmadım.

Görmedim, duymadım.

Darbeye karışmadım.

Hiçbir şeyden haberim yok.

Bilmiyorum.

Hatırlamıyorum.

Mahkeme Başkanı... Sonunda dayanamadı:

-NATO değil...

O değil...

Bu değil... Ne yani, biz mi yaptık bu darbeyi?

***

Dilini Yutan Darbeci

Ankara... Gölbaşı... Özel Harekât Merkezi... Bombalandı... 42 şehit.

Darbeci F-16 pilotu mahkemede kendisini savundu:

-O gece Gölbaşı bölgesine hiç gitmedim.

-Ama kayıtlar gittiğini gösteriyor?

Sanık... Sanki dilini yutuyor... Sessizlik... Konuşmuyor.

***

Bolkepçe Lokantası

Darbenin İstanbul ayağını planlayanlardan bir Kurmay Albay'a mahkemede soruldu:

-Darbe gecesi Ankara'da, Akıncı Üssü'ndesiniz... Görüntüleriniz var... Akıncı Üssü'nde bulunmanızın sebebi neydi?

-Yemeğe gitmiştim efendim.

Sanırsınız ki Akıncı Üssü "Bolkepçe lokantası."

Mahkeme tutanakları hep böyle "Yalan, dolan" dolu.

***

Hemşeri Diyarı

Çukurkuyu'nun fahri hemşerisiyiz.

Hemşerilik beratı ve Çukurkuyu'nun "Sembolik" anahtarı... Gazetede... Odamızın duvarında.

Yarın, hemşerisi olduğumuz diyardayız.

Geçen yıl... Aynı tarihte... Yine Çukurkuyu'daydık.

Gelecek yıl... Her yıl... Yaşadığımız sürece... Evet.