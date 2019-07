NİĞDE

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek "Akşam yemeğini birlikte yiyelim" dedi... Şehit aileleriyle.

Niğde'nin 162 şehidi vardı... 109 da gazisi.

Şehitlerin 6'sı, gazilerin de 2'si "15 Temmuz'dan... Hain darbe girişiminden."

Şimdi... Şehit sayısı 163'e yükseldi... Acı haber pazar günü Hakkâri'den geldi.

Yemek saat 19.00'da... Vilayet Konağı'nda... Açık havada.

Saat 18.45... Hava açık... Masalar hazır... Şehit aileleri gelmeye başladılar... Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri Yavuz Ergun ile Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir... Yemek öncesi sohbetteyiz.

Saat 18.50... Rüzgâr... Sonra fırtına... Ardından inanılmaz bir sağanak.

Masalar... İskemleler... Masa örtüleri... Bardak... Tabak... Her yer sırılsıklam... Herkes saçak altına sığındı.

Saat 19.15.

Yağmur durdu... Ama ortalık darmadağın.

Sonra... İnanılmaz bir şey oldu... Şehit anneleri, şehit bacıları kolları sıvadılar... On dakika içinde masaları, iskemleleri kuruladılar... Masa örtülerini değiştirdiler... Bardak, tabak, çatal, bıçak... Her şeyi yeniden düzenlediler.

Ve... Yemeğe oturduk.

Biz yedik ama... Vali Yılmaz Şimşek ile eşi Çiğdem Hanım aç kaldılar... Masa masa dolaşmaktan... Şehit ailelerinin yaralarını sarmaktan.

***

Cenazede Esas Duruş



Âlim Keskin... Teğmen... Hakkâri şehidi... Cenazesi pazartesi günü kaldırıldı.

Şehidin babası hayatta değil.

6 kardeşi var... Cenazede dimdikler... Esas duruşta.

Şehidin annesi... Şehidin eşi... Acılarını içlerine gömmüşler... Tabuta sarılıp, bağıra çağıra ağlamıyorlar.

Camide herkes ağlıyor... Ama aile suskun... Şehide "Güle güle... Hakkını helal et... Hakkımız helal olsun" diye sesleniyorlar.

SABAH Gazetesi Temsilcisi Hayrettin Yenel "Abi" diyor:

-Bunca şehidimiz geldi ama Niğde Niğde olalı böyle bir şehit cenazesi görmedi... Aile dimdik... Aile şehidiyle gurur duyuyor... Millet ağlıyor, aile ise gözyaşlarını yüreğinde saklıyor.

***

Yıldırım Servis



Niğde Valisi Yılmaz Şimşek... Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin... Eski Milletvekili, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu... Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i ziyaret ettiler.

Baba Halisdemir'in iki ricası oldu.

Birincisi:

-Kulağımdaki rahatsızlık dengemi bozuyor... Adana'ya gitmek istiyorum... Hastaneye.

Vali Şimşek hemen "Başhekimi" aradı.

İkinci rica:

-Evimin önündeki tarla devlete ait... Ben kiracıyım... Satın alabilir miyim?

Vali Bey hemen Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ'a döndü:

-Hemen yarın gerekli işlemi başlatın.

Devlet... Ömer Halisdemir'in ailesine... Bütün şehit ailelerine sahip çıkıyor... Kimsenin en ufak şüphesi olmasın.

***

Devletin Sıcak Eli



Niğde'nin köyünden... Şehit annesi... Hatırını sorduk... "Yağmurda ıslandınız" dedik.

Sırılsıklam ıslanmak umurunda değildi.

"Vali Bey bizimle ilgileniyor... Arıyor, soruyor... Hanımıyla evimize ziyarete geliyor... Bizi yemeğe çağırıyor... Islanmanın ne önemi var" dedi.

Budur... Devletin sıcak eli... Yağmuru unutturuveriyor.

***

Niğde Ruhu



Niğdeli şehit teğmenin kardeşlerinden ikisi asker.

Biri de polis...

Özel harekâtçı.

Niğdeliye sorulsa... "Polis olmak... Subay olmak... Astsubay olmak ister misiniz" diye... Acaba kaç kişi başvurur?

Hayrettin dedi ki:

-Abi... Yeminle söyleyeyim, gençlerin yüzde 98'i başvurur... Belki yüzde 99'u bulur... Polislik, subaylık, astsubaylık de, Niğdeli'nin canını al... Niğdeliyiz... Hepimiz polisiz... Hepimiz askeriz.

***

Büyük Yürüyüş



Şehitlikten, Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüyüş... Bütün Niğde yürüdü.

Niğde... "FETÖ'ye... Darbeye" karşı çok tepkili.

Niğde yargısı... 15 Temmuz davalarını karara bağlamakta "Çok hızlı."

15 Temmuz'un il jandarma alay komutanı... İtirafçı olmuş... Davası çoktan karara bağlanmış... "5 yıl 7 ay 15 gün."

Niğdeli hem yürüyor... Hem de bağırıyor... "Yaşasın demokrasi, kahrolsun darbe."

Sesinin Avrupa'dan, Amerika'dan duyulmasını istiyor.

Niğde'nin 60 kadar "FETÖ kaçağı" var... Amerika'dalar... Avrupa'dalar.