Selahattin Pınar'ın rast makamındaki şarkısı:

"Yetmez mi bu hasret daha yıllarca mı sürsün?" Hasret...

Fenerbahçe taraftarının "Şampiyonluk" hasreti.

Bodrum'da...

Sabah yürüyüşünde...

Ya da lokantada...

"Taraftar" Ali Şen'e yaklaşıyor:

-Şampiyonluğa hasret kaldık.

Ali Şen "Ben de" diyor:

-7 yıldır şampiyonluğa hasretiz...

Fenerbahçe tarihinde bu bir rekor.

***



Şampiyonluk

Trabzon'da...

Herkes Trabzonspor'u konuşuyordu.

Trabzon'dan Bodrum'a geçtik.

Havalimanında bir okuyucumuz sordu:

-Ali Şen ile komşusunuz...

Bizim durumumuzu da konuşacak mısınız?...

Fenerbahçe'yi.

Buluştuk...

Konuştuk.

Ali Şen dedi ki:

-Şampiyonluk iki şeye bağlı... Biri transfer, diğeri yönetim...

Transferler iyi... Şimdi her şey Ali Koç'un yönetimine kaldı.



***



Ali Koç

Yürüyüşte... Gelip geçenle yaptığımız sohbette... Gördük ki, taraftarın "Ali Koç'a verdiği kredi...

Avans... Destek" sürüyor.

Ali Şen de bizim gibi düşünüyor:

-Doğru... Ama bu kredi Süper Lig'in ilk yarısı bitene kadar...

İlk yarı iyi geçmezse taraftar homurdanmaya başlar.



***



Başakşehir

Kalabalıkta... Sohbette...

"Başakşehir'den" söz açıldı.

Taraftar... "Efsane başkan" dediği Ali Şen'e, Başakşehir'i sordu.

Ali Şen "Zor" diye konuştu:

-Göksel (Başkan... Gümüşdağ) işi çok sıkı tutmalı... Takımı çok zor günler bekliyor.



***

Emre

Ali Şen'e göre, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönüşü "Doğru... Çok iyi oldu." Efsane başkan... Bunları söylüyor... Sonra da...

"Ama" diye ekliyor:

Emre kendisini "Antrenör" zannetmesin.

"Orkestra şefi" de zannetmesin.

Sadece "Ağabey futbolcu" olduğunu bilsin.

Fatih Terim

Galatasaray denince... Her şey "Fatih Hoca'ya" endeksli.

Bodrum'daki taraftar da böyle diyor, Ali Şen de böyle düşünüyor:

-Fatih Terim... Yıldız... Marka... Hedefi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu... Onun dışında bütün kupaları aldı.



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Beşiktaş

Ali Şen'e göre... Fikret Orman "Tecrübeli...

Başarılı." "Büyük transferleri" sona bırakıyor.

Beşiktaş'ın yeni "Hocası" Abdullah Avcı.

Ali Şen, Abdullah Hoca için ne diyor?

Abdullah Avcı, taraftarı olmayan bir kulüpte öne çıktı...

Seyirci baskısı yoktu.

Şimdi... Beşiktaş'ta seyirci baskısı var.

Seyirci baskısına karşı Abdullah Avcı'nın en büyük desteği Fikret Orman.



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Metin Şen

Taraftarın bizden ricası:

-Sor... Lütfen sor...

Metin Şen, Fenerbahçe yönetiminden niçin ayrıldı?

Biz de Ali Şen'e sorduk:

-Metin Şen... Oğlunuz...

Neden ayrıldı?

Ali Şen "Bu topa girmedi." Soruyu... Gülerek geçiştirdi:

-Kendisine sor.



***



Erdoğan

Yayıncı kuruluş zorda... Kulüplere yeterli para akmıyor... Kulüpler ekonomik darboğazda.

"Bunlar" konuşulurken Ali Şen itiraz ediyor:

Kimse yayıncı kuruluşa kızmasın.

Herkes bütçesini iyi yönetmeye baksın.

Her yıl Cumhurbaşkanı'ndan yardım isteyemezsin.

Yatıp kalkıp Tayyip Bey'e dua etsinler...

Hepsine modern stadyumlar yaptı.



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Trabzonspor

Ali Şen bize "Trabzon'u...

Trabzonspor'u" sordu.

Anlattık... "Şehir" ile "Takım" uyum içinde.

Ali Şen dedi ki:

Yönetimin başarısı...

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübü çok iyi yönetiyor.

Ünal Hoca (Karaman) ile şehrin kimyası çok iyi uyuştu.

Trabzonspor şampiyon olursa kimse şaşırmasın.



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Galatasaray

Kulüpler içinde "En iyi transferi" hangisi yaptı?

Ali Şen'e göre... En "Akıllıca" transferi Galatasaray yaptı.



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İnsaf

Hakemler... Her sezon en çok konuşulan konu.

Ali Şen bu konuda "İnsaf" çağrısı yapıyor:

Avrupa'da her hafta 30-40 maç oynanıyor.

O maçlardaki yanlışlıklar bizde olsa, maç yarıda kalır.

Haklı eleştiriye evet... Ama insaflı olmak da şart.

Nihat Özdemir... Zekeriya Alp... İkisi de olumlu tercih... İnanıyorum, Türk futbolu yükselecektir.