Eskiden otoban mı vardı?... Yüzyıllar önce insanlar İstanbul'dan Ankara'ya hangi yoldan gidiyorlardı?

Sel felaketi ile sarsılan Düzce'den Ankara'ya "Eski yoldan" dönmek istedik.

Tarihi İpek Yolu'ndan... "Kültür yolu" da diyebilirsiniz.

İlk durak Mudurnu... "Açık hava müzesi" gibi.

Yüzyıllara meydan okumuş 215 tarihi yapı... 20 dini-kültürel eser.

Yıldırım Beyazıt Camii ve Hamamı... Kanuni Camii... Türbeler.

Esnafta "Ahilik kültürü-geleneği" sürüyor.

Yerli ve yabancı turiste "Misafir gözüyle" bakılıyor.

Herkes işinde gücünde.

Esnafın birinin duvarındaki yazı:

"Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta ise azap vardır."

Osman Altınışık, yaşlı bakkala takıldı:

-Amca bu yazı yeni parti kurmak isteyenlere mesaj mı?

-Ben o işlerden anlamam yeğenim... Hangi niyetle okursan oku... Ayrılıktan kimseye hayır gelmez.

***

Nallıhan



Tarihi İpek Yolu üzerinde hanlar var... Nallıhan... Çayırhan... Uluhan.

Nallıhan, Ankara'nın 30 bine yakın nüfusu olan bir ilçesi.

"Horasan erlerinden" Hasan Dede'nin türbesi... Burada.

Yunus Emre'nin hocası Taptuk Emre'nin türbesi... Burada.

Kuş cenneti... Burada.

El sanatları... Bindallı işleri... Kilim... İğne oyası... Burada.

Mudurnu gibi "Huzurlu" bir yerleşim yeri.

"Çay molası" verdik... Halkı dinledik... Herkesin söylediği şu:

-Memleketimizin kıymetini bilelim... Birbirimize düşmeyelim... Düşmanlarımızı sevindirmeyelim.

***

Beypazarı



Uygarlıkların beşiği... Hitit... Frig... Galat... Roma... Bizans... Selçuklu... Osmanlı.

Eski İstanbul-Bağdat yolu üzerindeki Beypazarı'nda toprağı biraz eşeleyin... Tarih fışkırıyor.

Gezdik... Tarihi evler... Suluhan Kervansarayı... Nasuh Paşa Hanı... İmaret Meydanı... Alaaddin Sokak.

Tarihi camiler... Sultan Alaaddin Camii... Akşemsettin Camii... Kurşunlu Camii.

Türbeler... İvaz Dede Türbesi... Karadavut Türbesi... Yediler Türbesi.

Turistin yerlisi de var, yabancısı da.

Japonlar... Çinliler... Avrupalılar... Beypazarı'na hayranlar.

Buraya Cemil Çiçek'le birlikte gelmiştik... Meclis Başkanı iken.

Cemil Çiçek'i aradık:

-Beypazarı'ndan bir isteğiniz var mı?

-Teşekkür ederim... Eylül başında Beypazarı'nın festivali var... Unutma... Birlikte gidelim.

Sonra... "Eski Beypazarı belediye başkanı" Mansur Yavaş'a telefon ettik:

-Evde havuca ihtiyaç var mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kahkahayı patlattı:

-Beypazarı'nda mısınız?.. Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 60'ını Beypazarı karşılar... Bana havuç getirmeyin ama Beypazarı'nın 80 katlı baklavasını mutlaka yiyin.

Tarihi Taş Mektep'te öğle yemeği... Yemek bahane Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile sohbet şahane.

Çarşı... Esnaf... Dinlediklerimiz:

-Siyasetçiler kavga etmesinler... Bir araya gelsinler... Ekonomiyi düzeltsinler.

***

Ayaş



İşte bir müze kent daha...

Hititler, Frigyalılar, Galatlar, Romalılar... Tarihi camiler... Türbeler... Bünyamin Hazretleri... Kesikbaş Sultan... Toprak Dede.

Çarşı pazar... Domates, kiraz, dut... Ucuz mu ucuz.

Ayaş'a "Kapalı cezaevine" gelmiştik...

Hasan Celal Güzel'i ziyarete.

Cezaevi yıkılmış... "Yurt" yapılmış...

Bir de park.

Keşke korunsaydı...

"Müze... Kültür merkezi" olsaydı.

***

Çömlek



Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir ve Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ile sohbet ettik.

Ayaş'ın "Toprağı" meşhur.

Eskiden "Çanak çömlek" yapılırdı.

Şimdi... "O iş" gerilemiş.

Belediye Başkanı Burhan Demirbaş "Yeniden canlandıracağız" dedi.

Ayaş'ta bize "Çömlek" hediye edildi... Teşekkürler.

***

Laf Karın Doyurmuyor



Köy kadınları... Örgütlenmişler... Kooperatif kurmuşlar... Salça fabrikaları var... Domates salçası yapıyorlar.

Tarım iyi... Hayvancılık iyi.

Yine çarşı... Yine sohbet... Yine siyaset.

Ayaşlı marketçi dedi ki:

-Lafla karın doymuyor beyim... Milletçe çok çalışmamız lazım.

Gezerken... Havada "Uçan insanları" gördük... Şaşırdık... Neyin nesi?

Ayaş'ta... Yamaç paraşütü yapıldığını biliyor muydunuz?

***

Yamaç Paraşütü



Kaymakam Fatih Özdemir ve Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ile tepeye çıktık... "Kumludoruk Tepesi." İlçe merkezine 10 dakika.

30 paraşütçü aynı anda "Kalkıyor... Uçuyor."

Muhteşem bir görüntü.

Ankara'dan "Uçmaya... İzlemeye" gelen çok.

Yamaç paraşütü ile Ayaş'tan havalanıp "Eskişehir'e... Konya'ya... Karaman'a kadar uçanlar" var.

Ayaş'ta... Yılın 12 ayı yamaç paraşütü yapılıyor.

Görülmeye değer... Ve teşvik şart.