ELAZIĞ

Sabah saat 09.00... Kaldırımda bir "Kuyruk." Hayli uzun... "Kalabalık."

Kadın, erkek... Çoğu da "Genç."

Burası İŞKUR'un (T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü... Elazığ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü önü.

İnsanlar "İş derdinde."

Elazığlı'nın biri yanımıza yaklaşıyor.

Önce "Şehrimize hoş geldiniz" diyor.

Sonra "Siyasetçileri uyarın" diye devam ediyor:

- Seçim 4 yıl sonra... Şimdi kavga etmeyi bıraksınlar... Uzlaşsınlar... Ekonomiye, diğer sorunlara birlikte çözüm arasınlar... 4 yıl sonra da sandıkta hesaplaşsınlar.

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Alkışlıyoruz



Palu... Tarihi bir yerleşim yeri... Sümerler, Hurriler, Hititler, Asurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler... 5 bin yıllık bir kültür hazinesi.

1900'lerin başında nüfusu 30 binin üzerindeymiş.

Şimdi... 9 bin 200.

Palu... Müze gibi... Kale... Çemşit Bey Külliyesi... Küçük Cami... Hamam... Dükkanönü Camii... Kilise... Ulu Cami.

Palu'da... "Tören yeri" kalabalık.

Enerji sektöründe büyük yatırımları olan Mehmet Vehbi Bilgin "Doğduğu ilçeye" okul yaptırmış.

120 ilkokul öğrencisi.

50 de anaokulu.

Alkışlanacak, saygı duyulacak bir davranış.

Mehmet Vehbi Bilgin'i kutluyoruz.

Sonra da mini mini yavruların arasına giriyoruz... Öyle mutlular ki.

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Kamuoyu



Palu'ya... Elazığ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan'ın aracıyla gittik... Geze geze.

Yolda durup insanları dinleye dinleye.

Dinlediklerimizin "Özeti" şu:

İnsanlar siyasette "Yüksek gerilim... Sert üslup istemiyorlar."

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Fuar



Bugün Elazığ'da fuar başlıyor:

"İnşaat ve Mobilya Fuarı."

Fuar demek... Ekonomide "Hareketlilik" demek.

Gözlemimiz... Bin "Canlanma" var... Yavaş yavaş.

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Hoşumuza gitti



Şahin Şerifoğulları... Elazığ Belediye Başkanı.

38 yaşında.

Türkiye'nin en genç iki (il) belediye başkanından biri... Diğeri Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir... O da 38 yaşında.

Şahin Başkan'ın makam aracı "Kendi şahsi aracı."

Seçilirken "11 başlıkta 100 proje" vaadinde bulunmuş.

Gördük... "Sıkı çalışıyor."

Tevazuu... Tasarrufa önem vermesi... Hoşumuza gitti.

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Üzüm



Üzüm çok... Çeşit çeşit.

Öküzgözü... Boğazkere... Hoş üzümü... Çekirdeksiz... Ağın üzümü... Tahnebi.

Üzüm "Para ediyor."

Ayrıca... "İhraç da ediliyor."

Üretici memnun.

Üzüm parası... "Piyasaya can suyu."

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Önemli



Kapalıçarşı... "Elden geçirilmesi" şarttı.

Belediye karar almış.

Şehrin bu önemli çarşısı "Restore edilecek."

"Tek cephe... Tek çeşit tabela."

Projeyi beğendik.

Dileriz gecikmez.

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Örnek girişim



Elazığ'ın, merkeze bağlı Beşik köyünde bir girişimci... Üzeyir Yıldız.

Domates üretiyor.

Güneşte kurutuyor.

Ve... Fransa'ya ihraç ediyor.

Kutluyoruz.

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Kendi yağıyla kavrulan şehir



Elazığ... Kendi halinde... Geçinip gidiyor.

Bazı ilçeler "Maden kaynakları bakımından" zengin Maden'de ve Kovancılar'da bakır, Keban'da kurşun.

Mermer... Alacakaya ilçesinde.

"Elazığ vişnesi" dünyaca ünlü mermer... İhraç ediliyor.

Elazığlı "ABD'de... Beyaz Saray'da... Elazığ mermeri var" diyor.

Baskil... "Kayısı ekonomisi."

Arıcak... "Hayvancılık."

Sivrice... "Turizm."

Karakoçan... "Peynir." Elazığ'ın "Şavak peyniri" meşhur.

Evet... Elazığlı "Kendi yağıyla kavruluyor... Gururlu... Aç ve açıkta kimse yok... Yardımlaşma tam puan."