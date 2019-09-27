Yöresel Peynirler Kars Buluşması-2019.

Slogan "Soframın lezzeti, memleketimin peyniri." "Etkinliğe" ilgi büyük...

Ağrı'dan Van'a, Bingöl'den Hakkâri'ye, Balıkesir'den Rize'ye, Çanakkale'den Erzurum'a... Yurdun her köşesinin peyniri bugün Kars'ta "Görücüye çıkacak." Kars Valisi Türker Öksüz'ü kutluyoruz.

Böyle bir "Buluşmayı" düşündüğü ve başlattığı için.

Dileriz her yıl tekrarlanır.

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Lokomotif



Kars'ta çeşit çeşit peynir var.

Kaşar... Eski kaşar...

Çeçil... Gravyer... Çanak... Saçak...

Boşka... Yağlıbaş... Motal...

Karın... Çürük.

Peynir...

Kars ekonomisinin "Lokomotiflerinden" biri.

Lokomotif çok... Turizm gibi... Kaz gibi... Bal gibi.

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Peynirci dedi ki...



Murat Özkoçak... Onun işi "Peynir...

Bal... Tereyağı." Sorduk:

-İşler ne durumda?.. Yaz nasıl geçti?

Özkoçak "Çok iyi" dedi ve ekledi:

-Görünen o ki kış canlı geçecek...

Geçen yılı ikiye katlarız... 60 liralık otel de dolu, 300 liralık otel de, bin 500 liralık otel de.

Uçaklardaki doluluk ve uçak biletlerinin pahalılığı, Murat Özkoçak'ın sözlerinin en somut göstergesi.

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Adım başı peynirci



Kars'ta süt üretimi... Yılda 550 bin ton.

Bunun 200 bin tonu peynir oluyor.

Peynirin 12 bin tonu...

"Kaşar." Peynir işletmesi sayısı "59." Çarşıda... Peynir satılan işyeri ise... Say say bitmez...

Adım başı peynirci.

***



Gündem



Ertuğrul Alibeyoğlu... Türkiye'nin en genç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... 32 yaşında.

"Çarşıyı... Pazarı... Siyaseti... Ekonomiyi" sorduk.

Alibeyoğlu şunları söyledi:

Faizin inmesi çok iyi oldu... Ama uygulaması yavaş... Bazı bankalar işi ağırdan alıyorlar.

Turizm... Beklenti yüksek... İyi gidiyor.

Valimizden memnunuz... Peynir festivalinin bir şekilde başlaması lazımdı... Valimiz başlattı.

Ana gündem siyaset değil, ekonomi... Bunun için günlük çekişmeler bırakılmalı... Ekonominin yükselmesi için herkes seferber olmalı.

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Kış kapıya dayandı



Sabahları ve akşamları hava soğuk...

Önümüz kış.

Birkaç gün önce daha da soğukmuş...

"Kaloriferler yakılmış." Mehmet Duman ile birlikte çarşı pazar dolaştık.

"Yakacak piyasası" canlı.

Odunun tonu 800 lira.

Bir ton kömür bin 250 lira.

Üç oda bir salon ev için... 2 ton kömür, 1 ton da odun lazım.

Odun kömürün yanında "Doğalgaz" da var.

"Kırsala doğru" gidecek olursak...

"Tezek" ısınmak için en önemli yakıt.

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Atatürk Kalpağı



Gezerken... "Kalpakçıyı" gördük.

Kalpakçı çok... Zira "Kalpaksız kış geçmez." Kalpak...

Çeşit çeşit...

Zevkinize ve kesenize göre.

Örneğin...

Yüz liraya da "Atatürk kalpağı" var, 300 liraya da, 450 liraya da.

450 liralık Atatürk kalpağı "Astragan."

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Hayırlı olsun



Kars Valisi Türker Öksüz "Peynircilik müzesi kuracağız" dedi.

Bizce... Büyük eksiklik.

Yıllardır neden düşünülmedi?

Vali Bey gayretli... "Yöresel Peynirler Kars Buluşması-2019" için düşünülen "Alan" da güzel.

Vilayetin hemen önü... "Valilik tören alanı." "Peynir Festivali" 2 gün... Bugün, yarın.

Hayırlı olsun.