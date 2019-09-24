Suriyeli... Her yerde...

Merkezde... İlçelerde.

Suriyeli... Hayatın içinde... Lokantacı...

Marketçi... Telefoncu...

Berber... Fırıncı...

Kahveci... Kuyumcu...

Manav.

Suriyeli... 430 bin.

Şanlıurfa Star Gazetesi sahibi Reşat Uzun ile birlikte "Vilayete doğru" yürürken... Yolumuzun üzerindeki esnafla konuşuyoruz.

Esnaftan biri "Başkan Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'ı Şanlıurfa'ya getirsin" diyor.

Diğeri... Onu destekliyor:

-Merkel'i de getirsin...

Avrupa'nın liderlerini de...

Gelsinler... İnsanlık neymiş görsünler.

Suriyeli kebapçı söze giriyor...

Türkçesi düzgün:

-Abiler... Bir şey ikram edeyim... Lahmacun...

Kebap... Kahve.

-Teşekkürler... Vali Bey bizi bekliyor.

-Vali Beyimin ellerinden öperim... Üç çocuğumu okutuyor.

Şanlıurfa'da "80 bine yakın Suriyeli çocuk" okula gidiyor.

***



"Kalıcı" politika şart



Şanlıurfa'da... Suriyeli sığınmacılar için dört çadırlı kent kurulmuştu... Bir de konteynır kent... "Hepsi kapandı." Suriyeliler... Şimdi "Şehirdeler...

İlçelerdeler." Vali Abdullah Erin dedi ki:

Onlara "Kalıcı" gözüyle bakmadık...

"Döneceklerini" düşündük...

"Kalıcı politikalar" geliştirmedik.

Anlaşılıyor ki... Bir kısmı "Kalıcı." Yılda beş bin "Suriyeli çocuk" doğuyor.

Suriyeliler... Sekiz yıldır buradalar...

"Alıştılar." Gezdik, gördük... Şanlıurfalı...

Halepli... Şamlı... "Kardeş kardeş geçinip gidiyorlar."

***



Haliliye



Adını Halil'ür-Rahman'dan (İbrahim Peygamber) alan metropol ilçe... Nüfusu 376 bin...

Artı 100 bin de Suriyeli.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat... "Açık kapı" politikası izliyor... Kapısını aç gir... Anlat derdini.

Başkan "Çarşıda... Pazarda...

Halkın içinde." Ana sorun işsizlik.

Çare... "Tarıma dayalı sanayi." Arazi büyük... Harran Ovası bereketli... Ah bir de sanayi oluverse.

***



Hazine



Şanlıurfa... Üzeri toprakla örtülmüş bir tarihi hazine.

Göbeklitepe... Bu yıl gelen ziyaretçi 2 milyon 200 bin... Beşte biri yabancı... Amerikalı... Çinli... Japon...

Alman... Arap.

Karahantepe... Yeni hazine...

Kazılar devam ediyor.

Kent müzesi...

Hazreti İbrahim Makamı...

Balıklı Göl...

Nemrut'un tahtı... Kale...

Mağaralar... Hazret-i Eyüp Sabır Makamı... Kapılar (Harran Kapı, Bey Kapısı, Samsat Kapı, Saray Kapısı, Murat Kapı, Dağ Yanı Kapısı)... 36 tarihi cami... 5 medrese... Kilise...

Manastır... 8 tarihi hamam... 4 kervansaray...

Böyle bir "Tarihi hazine" nerede var?

***



Eyyübiye



Metropol ilçe... Adını "Eyüp Peygamber'den" alıyor...

Nüfusu 390 bin... Buna 250 bin de "Suriyeli eklemek lazım." Eyyübiye... AK Parti'nin "Doğu ve Güneydoğu'da en yüksek oy aldığı ilçe... Yüzde 73.6." Belediye Başkanı Mehmet Kuş...

İyi çalışıyor... Odasının duvarında "Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye öğüdü" asılı:

"Ey oğul, beysin!

Bundan sonra öfke bize uysallık sana, Suçlamak bize, katlanmak sana....."

***



Harran... Dededen toruna



Mahmut Özyavuz... Seneler önce Harran'da Belediye Başkanı idi.

Oğlu İbrahim Özyavuz... "Cumeyli aşiretinin lideri." 10 yıl Harran Belediye Başkanlığı yaptı... Şimdi Şanlıurfa Milletvekili... MHP.

Onun oğlu "Torun" Mahmut Özyavuz, şimdi Harran Belediye Başkanı.

Baba ve oğulla birlikte fotoğraf çektirdik.

Harran... Uçsuz bucaksız ova... Atatürk Barajı yapılınca... Güneşte yarılan topraklara su gelince... Bereket fışkırıyor.

***



Nokta



Allahaısmarladık Şanlıurfa derken...

"İki görüntüden" söz etmemiz şart.

Çarşı pazar... Nereye baksanız isot.

Ve bir de lahmacun... Ege'nin turistik merkezlerinde 100 liraya kadar çıkıyor.

Şanlıurfa'da ise... Üç lira... Beş lira... Taş çatlasın sekiz lira.