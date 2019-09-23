Nüfus 2 milyonun üzerinde...

Yaş ortalaması 19.4...

Turizm canlı, "Göbeklitepe bereketi." Tarım çok iyi, "Harran bereketi." Star Gazetesi sahibi Reşat Uzun ile dolaştık.

Halkın gündemi:

1. Ekonomi... İşsizlik... Yatırım... Ana sorun "Siyaset, seçim yeni parti" değil... "Geçim." 2. Şanlıurfa sınır bölgesi. "Ulusal güvenlik" önemli gündem maddesi.

3. Suriyeliler kalıcı mı, gidici mi?...

40 bin kadarı döndü ama "Çoğu hala Şanlıurfa'da." 4. Adalet reformu... "Beklenti yüksek."

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Şanlıurfa denilince... "İsot"



Kahvaltıda "Ciğer", öğle yemeği "Lahmacun", akşamın olmazsa olmazı "Çiğ köfte." Hepsinde de "İsot" şart.

Şimdi... İsot mevsimi... Toplanıyor...

Çekirdeği ayrılıyor... Kurutuluyor... "Kadın işçiler hallerinden memnunlar." Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün söylemiyle:

- İsot ağzı yakar ama mideyi yakmaz...

Kilo vermeyi kolaylaştırır...

İsot ilaçtır.

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Davetlisiniz



Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali... 11-13 Ekim... "Hazırlıklar başladı." Siverek'in "Tavası" meşhur...

Harran'ın "Sade yağı." Halfeti'nin "İncir aşı... Erik tavası... Elmalı kebabı." Birecik'in "Patlıcanı." Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül "Sayın Cumhurbaşkanımız da" gelecekler dedi:

-Cumhurbaşkanımız patlıcanlı kebabı, çiğ köfteyi, şıllık tatlısını severler...

Suruç narı ayıklanır, bir kâseye konur, onu kaşıkla yerler.

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Hayırlı olsun



Veysel Tipioğlu...

Emniyet Müdürü...

"Duruma hâkim...

Alan hâkimiyeti iyi." Mala karşı işlenen suçlarda...

2016... 2019... İlk altı ayda "Yüzde 55 oranında azalma var." Uyuşturucu ile mücadele... "Tam puan." Biz Şanlıurfa'da iken "Atama haberi" geldi... Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne.

Hayırlı olsun... "Geçmişi kendisine kefil."

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Belediye... "Doğru yolda"



Zeynel Abidin Beyazgül...

Büyükşehir Belediye Başkanı.

31 Mart seçimlerinden önce konuşmuştuk...

"Aynı tempoyla" çalışıyor.

"Projelerini" beğendik.

Kalenin eteklerindeki gecekonduları yıkıyor... "Tarih ortaya çıkıyor." Şanlıurfa'nın "Taşı toprağı tarih." "Kiralık araç" istemiyor... Temel ilke "Her konuda tasarruf." İhalelerde...

"Şeffaflık ve çifte denetim." Belediyeye ait birimler dağınıktı...

"İdari bina" sayısı azaltılıyor.

Başkanın bize hediyesi "Kurutulmamış isot... Tarladan yeni toplanmış."

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Balıklı Göl'de kütüphane



Efsanelere konu olan meşhur Balıklı Göl... Yerli yabancı turistin uğrak yerlerinden.

Balıklı Göl'ün etrafını dolaşırken bir tabela dikkatimizi çekti... Paylaşmalıyız:

"Halil'ür Rahman... Kütüphane...

On sayfa kitap okuyana çay ikram ediyoruz." İyi düşünülmüş... Kitap okuyan da çok, çay içen de.

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"Kadının gözü açıldı"



Şanlıurfa "Çocuk bahçesi" gibi...

Yaş ortalamasının "19.4" olmasından belli değil mi?

Harran gibi, Akçakale gibi ilçelerde...

Kiminle konuşsanız... "8-9 çocuğu var." Kırsalda... Az da olsa... "Çok eşlilik" sürüyor.

Şanlıurfa merkezde... "Tek evlilik...

2-3 çocuk." Herkesin söylediği şu... "Kadının gözü açıldı." Şanlıurfa'dan... Metropol ilçe Eyyübiye'den bir not.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aslan'ın "29 kardeşi var." - Hüseyin Bey... Siz kaç çocuk babasısınız?

- 7 çocuk.

- Babanızın 29 çocuğu kaç hanımdan?

- 4 hanımdan.

- 4 hanım bir arada... Evde geçim nasıldı?

- Babam 2 yılda 4 hanım almış... Gül gibi geçinip gidiyorlardı...

Baba diktatör olunca.