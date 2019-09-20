Uçağımız Elazığ'a doğru alçalırken "Aşağılara" baktık...

Koskoca bir göl... Atatürk Baraj Gölü'nden sonra "Türkiye'nin en büyük yapay gölü... Keban." Keban Barajı... Türk mühendis ve işçisinin eseri.

Türkiye'nin enerji alanındaki en büyük ilk yatırımı.

Kurulduğunda Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 20'sini tek başına karşılıyordu.

Keban Baraj gölünü görünce "Dünü" hatırladık.

Yapılmasına "Nasıl da karşı çıkılmıştı." Yurt dışından "Yapılmasın" diyenler çoktu... Yurt içinden de.

"Keban ile ilgili anılarımız" canlanınca...

İçimizden "Türkiye'de iş yapmak çok zor" diye geçirdik.

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Kader ağlarını böyle ördü



Süleyman Demirel'in Adalet Partisi Genel Başkanı olarak girdiği ilk seçim... 10 Ekim 1965...

Adalet Partisi "Milli Bakiye sistemine...

Yüzde 3 oy alan partinin (Türkiye İşçi Partisi) 15 milletvekili çıkarabildiği bir seçim sistemine rağmen yüzde 52.9 oy aldı." Ki... Bu "Yüzde 52.9 rekoru" hala kırılabilmiş değil.

Başbakan Süleyman Demirel'in ilk işi Keban Barajı'nın temelini atmak oldu.

Ardından...

"Başka barajlara" yöneldi.

Süleyman Demirel'e "Barajlar kralı" unvanı işte bu süreçte verildi.

Sonra... Kader ağlarını ördü ve...

12 Mart 1971 muhtırası geldi.

"Ara rejim sürecine" girildi... Askerin gölgesinde siyaset.

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Keban'a nasıl karşı çıkıldı?



Muhtıradan sonra Nihat Erim Başbakan oldu.

Nihat Erim hükümetinin Enerji Bakanı'nın ilk açıklaması:

-Bu barajlara...

Enerji yatırımlarına gerek yok... Türkiye'nin bu kadar elektrik enerjisine ihtiyacı hiç yok... Enerjiyi toprağa mı vereceğiz?... Enerji yatırımları durdurulsun.

Keban barajının inşaatı yavaşlatıldı.

Almanya'nın ünlü Der Spiegel dergisi geniş bir yayın yaptı:

-Keban barajı...

Türklerin onursal fiyaskosu... Bölge, baraj inşaatı için uygun değil.

Alman medyası böyle yazınca... Bizim medyada da Keban karşıtı yayınlar başladı... Cumhuriyet Gazetesi... 18 Haziran 1973:

"Keban Barajı'nda yeni bir çatlak ortaya çıktı... Kızılırmak kadar su sızdırılacağı bildiriliyor." Keban Barajı...

Gururumuz... Ne çatlağı var, ne de patlağı.

Bölgenin "İklimini" değiştirdi.

Yılardır enerji üretiyor.

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"Köprüye de muhalefet"



İstanbul Boğazına ilk köprünün temelini de "Yine" Başbakan Süleyman Demirel atmıştı.

"Yine" büyük bir tepki başlamıştı.

Kimileri "Zengine köprü fakire kuru ekmek" diyorlardı.

Kimileri... "Önce Zap Suyuna köprü" slogan atıyorlardı.

Muhalefet...

Kampanya açtı: "Boğaz köprüsüne hayır!" Köprünün inşaatı sürerken... "Yine kader ağlarını" ördü...

12 Mart 1971...

Muhtıra... Ara rejim.

1. Süleyman Demirel "İnşaat Mühendisleri Odası'ndan ihraç edildi." 2. Muhtıradan önce Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olan Turgut Özal "Elektrik Mühendisleri Odası'ndan ihraç." 3. Her şeye rağmen... Boğaz Köprüsü bitti... Ama "Köprünün siyasi mimarı" Süleyman Demirel açılış törenine çağrılmadı.

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Eski hastalık



Türk siyasetinin tedavisi çok güç olan çocukluk hastalığı... "Karşıyım karşı her şeye karşı." Madem ki bir liderle aynı siyasi görüşte değilim... Öyleyse onun her yaptığına karşıyım... "Baraja hayır!... Köprüye hayır!... Havaalanına hayır!...

Otoyola hayır!... Caddeye hayır!" Adnan Menderes "İstimlak davasından" yargılanmıştı... Mahkûm olmuştu...

Yassıada'da.

Suçu... "İstimlak bedellerini" düşük tutmak.

Yani... Vatan Caddesi açılırken "Devletin kesesinden daha az para harcamak."

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Neden güldük?



Elazığ'da... Yerel gazeteleri okurken...

Güldük.

Elazığ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan "Abi, gazetede gülünecek bir haber mi var" dedi.

"Evet" yanıtını verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki hafta Malatya'ya gitmişti.

"Yüksek Hızlı Tren hattı Sivas'tan sonra Malatya'ya... Oradan Elazığ'a...

Sonra da Diyarbakır'a uzanacak" demişti.

Gazete... Bu haberi büyütmüş:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ'a hızlı tren müjdesi." Mustafa Doğan şaşırdı:

-Abi bu haberin gülünecek nesi var?

"Yarın" diye söze başladık:

-Hiç merak etme... Bu yatırıma birileri mutlaka karşı çıkarlar...

Sivaslı siyasi parti lideri, Sivas Yüksek Hızlı Trenini eleştirmedi mi?