Eleştiri... Çete iddiası...

TOGO kuleleri...

Rüşvet... Okul... Karşılıklı FETÖ'cülük suçlamaları...

Partiden ihraç tartışmaları...

Orhan Veli'nin;

"Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, Nasırından çektiği kadar, Yazık oldu Süleyman Efendi'ye." Dediği gibi... CHP de "Hiçbir şeyden çekmedi, parti içi sorunlardan çektiği kadar."

"Kramer Kramer'e karşı" misali... "CHP'li, CHP'liye karşı."

***



CHP'de... Bitmeyen senfoni



Ocak 2019... Hoş geldin yeni yıl.

Yeni yılın ilk ayında... "CHP ile FETÖ'nün" aynı cümle içinde geçtiği haberler... Televizyonlarda...

Gazetelerin birinci sayfalarında:

"Bazı CHP'li belediyelere danışmanlık yapan... Akrabaları adına kurduğu şirketlerle CHP'li belediyelerden ihale alan... FETÖ'nün firari belediyeler imamı, Ankara'da düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle saklandığı evde yakalanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi." Aralık'tayız... Güle güle 2019 demek üzereyiz.

Televizyonlarda ana haberler...

Gazetelerde manşetler...

Yılın ilk ayındaki gibi:

-Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "FETÖ'cü" dedi... Mansur Yavaş da Sinan Aygün'e "FETÖ'cü sensin" yanıtını verdi.

Bu gidişle... 2020'de de "Aynı filmi" izlemeye devam edeceğiz.

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Büyük suç!



Yılmaz Ateş... Eski CHP milletvekili.

Ekim-2019... Partisi ile ilgili bir eleştirisinde... Aynı cümle içinde... "CHP...

FETÖ" deyince... "Anında" bileti kesiliverdi.

48 saat içinde "İpi çekiliverdi." İhraç... Bir ömür verdiği partisinden...

Kapı dışarı.

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"İhraç" sopası



Hatırlayacaksınız... Muharrem İnce "Genel merkezde bir çete var" demişti ve...

Hemen "İhraç... İhraç" sözleri yükselmişti.

Şimdi...

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün "Rüşvet... CHP'li belediye... FETÖ" iddiasını gündeme getirince...

Anında düğmeye basıldı...

"Disiplin... Hemen ihraç edilsin."

***



Şaka gibi



Zaman tüneli... Tarih 1967... Aylardan yine aralık.

İstanbul'da... "CHP-Üsküdar İlçe Kongresi" yapılıyor.

Kongreye "İlçe İdare Kurulunun faaliyet raporu" sunuluyor.

Birkaç ay önce vefat eden, CHP'nin "Marka isimlerinden" Ali Topuz, o tarihte "CHP-Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi." CHP'nin "Arşivlerinde bulunduğunu sanmadığımız" Üsküdar-1967 raporundan kısa bir alıntı:

"Değerli arkadaşlarımız, Bu çalışma devresinde partimiz tarihinin en zor ve iç mücadeleli yıllarından birini yaşamıştır (Sayfa 10)." 1967 öyleydi... 2019 böyle... CHP hep "Tarihinin en zor ve iç mücadeleli" döneminde.

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40 yıl önce... 40 yıl sonra



Darbeler... Parti kapatmalar...

Arşivlerin SEKA'ya gönderilmesi...

Eritilip yeniden kâğıt yapılması... Türk siyasetinin yazılı hafızasına büyük zarar verdi.

Zaman zaman "Dünün tutanaklarından" söz edişimiz bundan.

Arşivimizden... CHP'nin "Partide bulunmadığını sandığımız" kurultay (4-5 Kasım 1979... Ankara- Atatürk Spor Salonu... 8.

Olağanüstü Kurultay) tutanaklarından...

Kürsüde... Genel Başkan Bülent Ecevit:

"CHP'ye asıl zararı parti içi muhalefet verdi... Bize asıl zarar parti içindeki muhalefetten geldi... Biz Türkiye'de iktidar olmanın mücadelesini verirken, onlar parti içinde iktidar olmaya çalıştılar." 1979-2019... Aradan 40 yıl geçti.

Ama... CHP'de bir şey değişmedi...

Mücadele "Parti içinde iktidar olma mücadelesi."

***



Zurnanın zırt dediği yer



Uzun mektubu okumak zordur... Onun için ne söyleyeceksen kısaca söyle... Anlaşılır şekilde.

CHP'li Sinan Aygün uzun uzun konuşuyor...

Sözleri zehir zemberek.

Suçladığı CHP'liler uzun uzun yanıt veriyorlar...

Yenir yutulur gibi değil.

Konu "Müfettişe... Yargıya" intikal ettiğine göre... Bekleyelim.

"Kim, nerede, nasıl usulsüzlük yaptı" görelim.

Fakat... Ortada bir "Mızrak" var... Çuvala sığmıyor.

"25 milyondan" söz ediyoruz.

Sinan Aygün'den 25 milyon lira "Neden" istendi?

"Neyin karşılığı olarak" istendi?

"Olayın" diğer ayrıntıları elbette önemli... Ama...

Şu 25 milyon lira konusu var ya?... İşte... "Zurnanın zırt dediği yer" tam da burası.

***



Bu pilav daha çok su kaldırır



Adettendir... Suçlanan... Sıkışan... Söyleyecek sözü olmayan "Tartışmayı kişiselleştirir."

Sonuç alamazsa... "Bağırır... Sesini yükseltir." O da yetmezse... "Masayı yumruklar."

"TOGO kuleleri... 25 milyon... FETÖ" konusunda yaşananlar... Tam da budur.

Görülen o ki... Bu pilav daha çok su kaldıracak.