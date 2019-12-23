Araştırdık... Ve sonunda Arşimed'in "Evreka, Evreka (Buldum)" diye bağırarak, hamamdan dışarıya koştuğu misal... Biz de;

CHP yönetiminin, "Erken seçim" demesinin nedenini "Bulduk."

1. Toplumun gündeminde "Erken seçim yok."

2. Bunu CHP yönetimi de "Biliyor."

3. Aslında... CHP "Erken seçim istemiyor."

4. CHP yönetimi, erken seçimi "Sopa olarak kullanıyor."

5. Parti içi muhalefete, lider değişimi hesabı yapanlara sopa... "Erken seçim var... Kavga etmeyelim...

Yoksa aday listesine giremezsiniz"

***



Seçimi kaybeden... "Çekilir"



Levent Kırca...

Olacak o kadar... Grup Gündoğarken... Yıllarca izledik, dinledik... "Müziği" hatırlarsınız:

"Niyetimiz kimseyi kırmak değildir,

Şuradakini buraya koymak değildir, Arada bir zülfü yâre dokunduk, Tam yerine rast geldi manzara koyduk." Bizim de niyetimiz "Kimsenin işine karışmak değil."

Fakat... Sık sık "Batı demokrasisinden" söz eden CHP yönetimine hatırlatmak isteriz ki...

Batı'da... Seçim kaybeden lider... "Çekilir."

***



Birkaç örnek



Son örnek... Çok yeni.

İngiltere'de seçim yapıldı.

İşçi Partisi "Yenildi." Genel Başkan Jeremy Corbyn "Çekileceğini" söyledi.

Batı'da "Bu işler" böyledir.

Sadece Batı'da değil...

"Hindistan'da bile."

İngiliz İşçi Partisi lideri Neil Kinnock seçim yenilgisi sonunda istifa etti. 1992.

Sırp Demokrat Parti lideri Vojislav Kostunica seçimde kaybetti.

İstifa etti. 10 Mart 2014.

Kanada/ Quebec eyaleti başbakanı ve Quebec Partisi lideri Pauline Marois 2012 /Seçim yenilgisi... İstifa etti.

Macaristan ana muhalefetteki Sosyalist Parti Genel Başkanı, seçim yenilgisi... İstifa etti. 29 Mayıs 2014

Hindistan Kongre Partisi lideri Sonia Rahul Gandhi seçim yenilgisi üzerine istifa etti. 19 Mayıs 2014.

İrlanda İşçi Partisi lideri Eamon Gilmore, yerel ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi başarısız olunca istifa etti. 26 Mayıs 2014.

Bu kadar örnek yeter mi?

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Kurultay



Kurultay bahar aylarında.

İlçe kongreleri... "Kendi rutininde." Ama "Bazı olaylar" da yok değil.

Örneğin... Manisa'da... İl başkanı...

"2 ilçe kongresiyle ilgilenecek oldu." Ve... Bu 2 ilçenin "Kongreleri ertelendi."

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Taban



Rahatsızlık var.

"CHP" ile "FETÖ" sözlerinin aynı cümle içinde kullanılmasından...

Ya da...

"CHP... HDP... PKK" içerikli konuşmalardan...

CHP'nin "HDP ile arasına bir mesafe koymamasından" taban rahatsız.

Parti yönetiminin "Orayı da, burayı da idare edeyim" politikası tabanı rahatsız ediyor.

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Kendin pişir kendin ye



Partinin "Araştırma merkezine" ihtiyacı var.

"Fikir/ siyaset üretme merkezine" de.

Parti... İçe kapandı.

Eskiden... Yılda 2 kez toplanan "Küçük kurultay" vardı... Kaldırıldı.

Kılıçdaroğlu bir ara "Onur kurulu" kurdu... 2012'de.

Eski genel başkanlar... Yardımcıları...

Genel sekreterler... Yani eski ağır toplar...

"Yılda en az bir kez toplanacaklardı." Ülke ve parti hakkındaki görüşlerini "Parti yönetimine" aktaracaklardı.

Onur Kurulu... Hiç toplanmadı.

Ve... 2018 kurultayında da "Kaldırıldı." CHP'de düzen "Kendin pişir kendin ye" düzeni.

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Dikensiz gül bahçesi



Parti yönetimi eleştiri istemiyor.

Eski milletvekili Yılmaz Ateş biraz eleştirecek oldu... Hemen...

"Kapı dışarı... İhraç." Yönetim... "Dikensiz gül bahçesi" istiyor.

"Geçmişe" bakıyoruz... CHP Genel Başkanı İsmet İnönü de çok eleştirilmişti... CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit de.

Örnek... CHP'nin "Muhalefetteki ilk kurultayı." 29 Haziran-3 Temmuz.

Kurultay... "5 gün" sürüyor.

Kurultayda... "İnönü'nün hizmeti büyük... Ama çekilmeli...

Parti gençleşmeli" deniliyor.

Örnek... CHP'nin 1980 darbesinden önceki "Olağanüstü" kurultayı... "4-5 Kasım 1979." Prof. Turan Güneş... Ecevit'in "Özveride bulunmasını" istiyor.

Yani... "Çekilmesini." Vedat Dalokay "Özveri sırası Ecevit'tedir" diyor.

Deniz Baykal... Daha da ileri gidiyor:

-CHP'yi dikensiz gül bahçesi yapmaya çalışanların sonu hüsrandır... Dikenlerini yolarsanız gül solar.

"Disiplin kurulu... İhraç" mı dediniz?

Hayır... "Bir zamanlar" eleştiri "Ağır suç... İhracı gerektirecek suç" değildi ki.

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Bilmece



Kurultayda... Kılıçdaroğlu'na rakip çıkar mı?

Bu konu "Bilmece."

Parti içi muhalefet "Kendi aralarında" birleşebilir mi?

"Genel merkez... Çok sesli..." Bir yanda Tuncay Özkan ve arkadaşları... Öte yanda Oğuz Kaan Salıcı ve arkadaşları...

Diğer yanda Özgür Özel.

Genel merkez dışında... Muharrem İnce muhalefeti.

Kimileri... Kılıçdaroğlu'nun "Kendiliğinden çekilmesini" bekliyor.

Kimileri... "Kılıçdaroğlu seçilsin ama... Merkez Yönetim Kurulu'nu değiştirsin" diyor.