Köksal Toptan "10 yılı geçti, Diyarbakır'a gitmiyordum, gördüklerime inanamadım" dedi...

Sonra da sözü Erzurum'a, Gaziantep'e getirdi:

-Müthiş bir değişim var.

Toptan'ı dinlerken... Bir "Çocuk şarkısı" aklımıza geldi... Eskiden ilkokulda söylenirdi:

"Sen ne güzel bulursun,

Gezsen Anadolu'yu,

Dertlerden kurtulursun,

Gezsen Anadolu'yu."

"Gerilim odaklı siyaset...

Kavga eksenli siyasi üslup...

Yükselen siyasi tansiyon" öylesine "Sanal bir kapsama alanı" yarattı ki...

"Gölge boksu yapmaktan" çok kişi büyük fotoğrafı göremiyor.

Ya da... Başını kuma gömüyor, "Görmek istemiyor." Ama... Kahramanmaraş değişiyor... Edirne değişiyor...

Samsun değişiyor... Türkiye değişiyor.

***



Diyarbakır



Köksal Toptan...

Kamu Etik Kurulu Başkanı... Anadolu'yu "Bu şapkasıyla" dolaşıyor.

"Yerel yönetimlerde etik" konusunda çalışıyor.

Diyarbakır gözlemlerini anlattı:

Muhteşem bir havaalanı...

Geniş bulvarlar...

Modern apartmanlar...

Güzelleşmiş...

Bambaşka bir şehir olmuş.

Diyarbakır model alınacak bir şehir... TOKİ mutlaka bir Diyarbakır modeli geliştirmeli.

Diyarbakır'da bir şehircilik reformu olmuş... Herkes gidip görmeli.

***



Dün ve bugün



Köksal Toptan'a "Dünü" hatırlattık...

1970'li yılları...

1980'leri.

-Kalınacak sadece 2 düzgün otel vardı...

Demir otel ile Turistik Otel.

Köksal Toptan "Hatırlamaz olur muyum?.. Şimdi 5 tane 5 yıldızlı otel var... Altıncısı da geliyor" dedi.

Diyarbakır... Yılda birkaç kez gidiyoruz.

"Değişimi" görüyoruz...

Anlatıyoruz.

Şimdi Köksal Toptan'dan da dinlemek hoşumuza gitti.

***



Erzurum



Mehmet Sekmen... Erzurum'a sınıf atlatan bir Büyükşehir Belediye Başkanı... Başarılı... Defalarca yazdık.

Köksal Toptan "Gezdim ve gördüm" dedi:

-Erzurum'da iyi bir kadro var... Çok güzel işler yapılmış... Mehmet Sekmen'i tebrik ettim.

Toptan'a yine "Dünü" hatırlattık.

Dün... Eski Erzurum'da "Tek düzgün otel" vardı... Ama öyle 5 yıldızlı falan değil... Şehrin içinde... "Polat Otel." O "Eski Polat Otel" hâlâ duruyor.

Ama Palandöken'de Polat'ın "5 yıldızlısı" var...

Sadece Polat mı? Dağda 5 yıldızlı otel çok.

***



Gaziantep



Pazartesi, salı... Gaziantep'i anlattık... Uzun uzun.

Dün de Köksal Toptan'dan Gaziantep'i dinledik... Yine uzun uzun.

Toptan "Gaziantep çağ atlamış" dedi:

-Değişmiş... Büyümüş... Güzelleşmiş... Ve en çok hoşuma giden de şu oldu... Herkes elini taşın altına sokmuş... Vali... Belediye Başkanı... Üniversite...

Sanayici... İnanılmaz bir uyum var.

***



Bir zamanlar



Turgut Özal ile Gaziantep'e gitmiştik...

1980'li yıllar.

5 yıldızlı otel ne gezer?

Şehir merkezinde...

Çarşının içinde... Kaleli Otel'de kalmıştık.

Bugün Gaziantep'te 5 yıldızlı otel çok... Ayrıca "Eski hanlar... Eski konaklar" var... Turistler bayılıyorlar.

Gaziantep'e Süleyman Demirel ile gitmiştik... 1990'ların başında.

Uçağın inişi, kalkışı sorunluydu... Zordu.

Zira... Pistin başı ile sonu arasında "Yükseklik farkı" vardı.

Şimdi ise... Böyle bir sorun yok... Uçağın biri iniyor, diğeri kalkıyor... Ama Gaziantep Havaalanı artık "Büyüyen Gaziantep'in" ihtiyacını karşılamıyor.

***



Karadeniz



Köksal Toptan... "Karadeniz kökenli."

Kamu Etik Kurulu Başkanı olarak yaptığı Karadeniz gezisini anlattı... İl il.

Sonra... Sözü "Yaylalara" getirdi.

"Tesislerden" söz etti... Otellerden.

Yine... "Zaman tünelinden" söz ettik... 1980'lerden...

Trabzon gibi büyük bir şehirde 5 yıldızlı otel yoktu... Ne zaman ki Mesut Yılmaz Başbakan oldu... Denizlili işadamı Ahmet Nazif Zorlu'ya rica etti: "Trabzon'a 5 yıldızlı bir otel yaparsanız sevinirim."

Zorlu... Başbakan'ı kırmadı... Yaptı... "Zorlu Otel." Hâlâ duruyor.

Trabzon'da bugün "5 yıldızlı otel çok."

Rize'ye gitmiştik... Başbakan Turgut Özal ile birlikte... Rize'ye yine gitmiştik, Mesut Yılmaz'ın, rahmetli babasının adına yaptırdığı okulun açılışına... İkisinde de "ÇAYKUR'un misafirhanesinde" kalmıştık... Başka konaklayacak yer yoktu ki.

Dün... Çabuk unutuluyor... Ama şurası bir gerçek... "Türkiye kabuk değiştiriyor."

***



Haydi Anadolu'ya



Bir zamanlar... İlkokulda öğretilirdi:

"Billur ırmakları var,

Buzdan kaynakları var,

Ne hoş toprakları var,

Gezsen Anadolu'yu."