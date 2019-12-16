GAZİANTEP

Siyaset, seçim, yeni parti... O onu dedi, öteki ona cevap verdi... Gaziantep'in gündeminde "Böyle şeyler" yok.

Gündem:

Çalışmak... Üretmek... İhraç etmek... Huzur içinde yaşamak.

Ah keşke Gaziantep gibi illerin sayısı artsa.

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Önemli



Kimi dinlediysek "Sorun" aynı.

1. Uçak seferleri az.

2. Havaalanı yetersiz... Yeni terminal şart.

Katılıyoruz.

Defalarca yazdık "Bu terminal Gaziantep'e yakışmıyor... Bu vücut bu elbiseye sığmıyor" diye.

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İşte Gaziantep



Ticaret Odası'na gittik.

Yönetim Kurulu toplantı halindeydi... Toplantıya girdik.

Başkan Mehmet Tuncay Yıldırım'ı dinledik:

Türkiye geneline göre daha iyiyiz.

İhracata çalışan rahat.

Gaziantep, DNA'sında ticaret kodları olan bir şehir.

Dinamik bir kentiz... Bitişikte savaş varken, 150 fabrika yapıldı.

Gaziantep'in büyüme hızı, Türkiye'nin 4 katı.

İşte... Gaziantep.

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"Bismillah"



Organize Sanayi Bölgesi... Bin 200 fabrika.

Çalışan... 150 bin kişi.

"Bölge" Türkiye'nin pek çok kentinden büyük.

Sözün gerisini Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek söylesin:

180 ülkeye ihracat.

Enerji tüketimi, bir yıl öncesine göre yüzde 8 arttı.

Kapasite kullanımı... Yüzde 90.

Siyaset mi dediniz?.. Bize ekonomiyi sorun.

Ne?.. Erken seçim mi?.. Bismillah... Kim çıkarıyor bu lafı?

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İstikrar



Mustafa Topçuoğlu... Sanayici.

Çalışan... 2 bin 800 kişi.

Kapasite kullanımı... "Yüzde 88."

60'tan fazla ülkeye ihracat.

Kudüs'teki caminin... Mescid-i Aksâ'nın halısı... Gaziantep'ten... Topçuoğlu'nun fabrikasından.

- Mustafa Bey... Yeni parti?

- Gündemimizde siyaset yok.

- Erken seçim?

- Hiç lafını etmeyelim... Yeteri kadar seçim yaptık.

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Fıstık



Fıstıkçılar Sitesi-1.

Fıstıkçılar Sitesi-2.

Örnek Fıstıkçılar Sitesi.

Marka Fıstıkçılar Sitesi.

"Sitelerde" 400'e yakın "Fıstık işletmesi" var.

"Fıstıkevi"ne gittik... Mehmet Kavsara... Dedi ki:

İklim şartları... Rekolte düşük.

Fiyatlar... Yüzde yüz arttı.

Geçen yıl 40-45 lira olan fıstık... Şimdi 90-100 lira.

İç fıstık... 90-100 lira idi... Bugün 180-190 lira.

Baklavanın fiyatı da arttı... İyi baklava, kilosu ortalama 150 lira.

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Hüseyin Usta



Keman çalıyor... Müziği seviyor... Lokantacılık yapıyor.

Sanayi bölgesinde... Esnaf lokantası... "Tadım."

Biz daha bir şey istemeden... Hüseyin Usta "Fıstık lahmacun" getirdi:

- Fıstıklı, cevizli, soğanlı, ayvalı lahmacun.

Hiç duydunuz mu?

Biz... Lahmacunun "Fıstıklı, cevizli, ayvalısını" ilk kez yedik.

Burada ne yeseniz "Fıstıklı."

Kebap bile.

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Altın Baklava



Hasan Kalyoncu Üniversitesi... Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen "Gala gecesine... Ödül törenine" davet etti.

"Festivalin" gecesine-törenine.

"Altın Baklava Film Akademisi... Beşinci, Öğrenci Film Festivali."

Evsahibi... Kalyoncu Üniversitesi.

"Pırıl pırıl... Hayallerinin peşinde koşan" öğrencilerle tanıştık.

Gaziantep... Kültür, sanat, eğitim alanında "Yükselen şehir."

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Emeğin ve yemeğin şehri



İbrahim Ay... Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı.

Akşama doğru... Dedi ki:

- Gaziantep... Emeğin ve yemeğin şehri... Emekçileri, sanayicileri gördünüz... Sıra yemeğe geldi.

Yemekle aramız yok... Teşekkür ettik.

İbrahim sordu:

- Müzeye gidelim mi?

- İyi olur... Hangisine?

- Emine Göğüş Mutfak Müzesi'ne. Gaziantepli için varsa yoksa "Yemek... Beyran çorbası... Katmer... Baklava.

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Gaziantep'teki Suriye



Paris'e... Berlin'e... Londra'ya... New York'a... Bir gecede 10 bin Suriyeli girse... "Kıyamet kopar."

O kent "Çöker."

Gaziantep... "Kayıtlı" 452 bin sığınmacıyı barındırıyor.

Kayıtsızlarla birlikte... Sığınmacı nüfus "500 bini aşıyor."

Ve... Gaziantep "Batmıyor... Çökmüyor."

Gaziantepli... "Bunları istemiyoruz" diye gösteri yapmıyor.

Aç ve açıkta kimse yok.

Güvenlik sorunu... Hayır... Yok.

Gaziantepli... Suriyeli... Tarlada... Sanayide... Hayatın içinde... Geçinip gidiyor.