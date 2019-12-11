OSMANİYE

Orda bir köy var, Ceyhan Nehrinin yanı başında.

Hemite köyü... Tarihi Hemite kalesinin 3 kilometre yakınında.

Köyün eski adı... Gökçedam.

Köyde büyük bir park... Ceyhan Nehri kıyısında.

Şırıl şırıl sular... Dökülen yapraklar... Cıvıl cıvıl kuşlar.

Parkın girişinde bir taş yapı... Yaşar Kemal Kültür Evi.

Parkın ortasında bir heykel... Büyük ustanın, ünlü romanının kahramanı... İnce Memed'in heykeli.

Orda bir köy var... Osmaniye'ye 24 kilometre... "Türkler, Ermenileri katletti" demeyen Yaşar Kemal'in köyü.

"Ben Türk köyünde doğmuş bir Kürt çocuğuydum" diyen... Ülkesi hakkında tek olumsuz söz söylemeyen... Yaşamı boyunca birlik, beraberlik, kardeşlikten söz eden... Büyük romancının köyü.

Onun ödülü... Nobel'i... Gönüllerde.

Selam sana... Rahmet sana... Hey koca Yaşar Kemal Usta.

***

İlaç...



Osmaniye'de... Nereye baksanız "Fıstıkçı" tabelası... Yer fıstığı.

Küçük, orta, büyük boy... "350 fıstık işletmesi" var.

Türkiye'nin "Yer fıstığı piyasası" Osmaniye'den sorulur.

Fıstık para ediyor... Üretici memnun.

Fıstıkçı... Bize "Fıstık yağını" öneriyor:

-Salataya lezzet katar... Tansiyonu düzenler... Kolesterolü düşürür.

Takılıyoruz:

-Yani... İlaç gibi.

-Gibisi fazla... İlaç, ilaç.

***

Kaleden kaleye şahin uçurdum



Topraktepe Kalesi... Harun Reşit Kalesi... Kastabala Kalesi... Hemite Kalesi... Savranda Kalesi... Değirmendere Kalesi... Aslantaş Kalesi... Fenk Kalesi.

Tarih boyunca yapılan 26 kale.

Bir kaleye çıkın, mutlaka başka bir kaleyi görürsünüz.

Osmaniye... Antik dönemden itibaren yol üzerinde.

Tarih... Doğa... Roma, Bizans, Türk İslam uygarlıkları... Kent müzesi... Yaylalar.

Sahi... Osmaniye'yi ne kadar tanıyoruz?

Gelin... Gezin... Beğeneceksiniz.

Kendinizi, evinizde hissedeceksiniz.

***

Yaşam koçu



Ekonomi... Her yerdeki gibi.

Durgun... Yavaş yavaş toparlanıyor.

İyi ki Organize Sanayi Bölgesi var... Çelik... Tekstil... Bacalar tütüyor.

Toprak verimli... Bereket fışkırıyor... Mısır... Soya... Fıstık... Pamuk... Ayçiçeği.

Hayvancılık... Önemli bir gelir kapısı.

Devrim Murat Aksoy... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Osmaniye ekonomisinin "Orkestra şefi."

Piyasanın "Yaşam koçu" gibi.

Herkese moral veriyor.

"Birlik beraberlik içinde aşılamayacak sorun yok... Önümüz aydınlık" diyor.

Birlik... Beraberlik... Osmaniye'de yükselen değer.

***

Osmaniye... İşte bu



Şehrin girişinde... Bulvarda... Koskoca bir bayrak.

Şehrin çıkışında... Yine bayrak.

İsrafil Avcı... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Birlikte şehri dolaşıyoruz.

Çocuklar... Kızlı erkekli... Okuldan çıkıyorlar.

Soruyoruz:

-Büyüyünce ne olmak istiyorsun?

Ağırlıklı yanıt... Kızlardan... Erkeklerden:

-Astsubay olmak istiyorum... Polis olmak istiyorum.

Osmaniye... İşte böyle bir yer.

***

Otopark



Geziyoruz... Adnan Menderes Bulvarı... Alparslan Türkeş Bulvarı... Devlet Bahçeli Bulvarı.

Ve... Yemek zamanı... Buluş Lokantası.

Aracımızı, lokantanın yanındaki otoparka bırakıyoruz.

Otopark... Geliri engellilerin.

Girişte... "Uyarı" var:

"Park ücretlidir... Beleşi sevenler giremez."

Aracınız 1 saat de kalsa, 10 saat de kalsa... Ücret 4 lira.

Görevli... Bizden para almak istemiyor: "Siz misafirsiniz."

Engelli... Gönlü zengin... Misafirperver.

***

Arka cam



Araçların arka camı... Bayraklı... Ya da şehit resimleri.

Önümüzde bir otobüs.

Arka camı... Bayrak... Türkiye haritası.

Ve... "Harita bayrağın" içinde yazılar var:

Bize vatan ile kafayı bozmuşsunuz diyorlar... Varsın desinler çok şükür.

Ne mutlu Türküm diyene.

Kafamız bozuk... Kanımız bozuk değil.