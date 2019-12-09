Leyleği havada gördük...

Hani ne derler?.. "İki arada bir derede, kaşla göz arasında" Pekin'e gittik döndük.

Türkiye denilince Çinli'nin aklına "Üç yer" geliyor.

"Kapadokya...

Pamukkale ve İstanbul." Yeni yeni de "Çanakkale... Troya." Çinli'nin "Denizle, kumla güneşle" işi yok.

Turizm... "Kültür" ağırlıklı.

***



Gelir dağılımı



Sokakta dilenci var mı?... Var.

Kâğıt toplayan... Pet şişe toplayan... Var.

Fakat... "Dünyanın en pahalı araçları" da var... Hem de oldukça fazla.

"Silk Market'in" önünden...

Birkaç marka:

Tesla... Porsche... Mercedes-Maybach... Ferrari... Rolce Royce... Aston Martin... Cadillac.

***



Estetik turizmi



Büyük fırsat...

Çok önemli...

"Güzellik turizmi." Yoksa "Estetik turizmi" mi demeliyiz?

Zengin Çinli kadın "Burun...

Kaş... Göz güzelliği için" Kore'ye gidiyor.

"Göz kapağı" operasyonu...

Göze derinlik kazandırıyor.

Hemen Ahmet Serdar Körükçü'yü aradık... Dorak Turizm...

"Türkiye'ye en çok Çinli'yi o getiriyor." Körükçü...

Bazı hastanelerin "İsimlerini" verdi.

"Bu konu üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Yakında...

Çin'den Türkiye'ye "Estetik turizmi" başlarsa şaşırmayalım.

***



Kadına şiddet



Türkiye... "Sıcak gündem...

Manşetler" kadın cinayetleri.

Çin'de yaşayan Noyan Rona dostumuza sorduk.

"Burada (Çin'de) durum nedir" diye.

Noyan "İdam" dedi:

Çin'de idam cezası hemen uygulanmaz... İki yıl ertelenir... İnfaz, iki yıl sonra yapılır.

Ama... Kadın cinayetinde infaz ertelenmez...

Hemen uygulanır.

"İdam cezası geri gelsin" demek istemiyoruz.

Sadece... Çin'de kadına şiddetin cezasının çok ağır olduğunun altını çiziyoruz.

***



Korsan taksi



Pekin'de en önemli iki sorun...

Bizce...

1. Hava kirliliği.

2. Trafik.

Trafik... Özellikle de saat 14.00'ten sonra öyle yoğun ki, taksiler "Taksimetreyi" açmıyorlar.

"Normalin üzerinde" para istiyorlar.

Sorun öyle büyük ki, korsan taksicilik "Sektör olmuş."

***



Döner Kebap... Turkish



Gezerken... Küçük bir "Servis aracı" gördük.

Evlere, işyerine "Döner kebap" servisi yapan bir araç.

"Döner Kebap... Turkish" Pekin'in en kalabalık bölgelerinin birinde.

Turist kaynayan Silk Market'in girişinde.

***



THY... Gurur Kaynağı



Giderken...

Uçak doluydu...

Yolcuların çoğu "Yabancı." Dönüşte... Durum aynı... Yine dolu...

Yine yabancı...

Yabancıların çoğu da "Alman." 1. Avrupa'da, Çin'e en çok yatırım yapan ülke...

"Almanya." 2. Alman'ın birinci tercihi... Lufthansa değil, "THY." 3. Alman yolcunun THY tercihinin nedeni...

"Lufthansa'dan ucuz... Servis mükemmel...

İstanbul'daki CIP salonu on numara." 4. Bir de "Bağlantı...

Transfer" konusu...

Çok önemli...

Çin'den gelen THY uçağı sabah saat beş gibi İstanbul'a iniyor...

"Üç saat sonra, Almanya'nın yedi ayrı şehrine" THY'nin uçuşu var.

Uçakta...

Almanlar'la sohbet ettik... Keyiflerine diyecek yoktu.

Hele... Kahvaltıda çay yerine bira içmezler mi?... Biz yadırgadık...

Onların ise neşeleri yerindeydi.

***



Kuşak yol



Tarihi İpek Yolu'nun canlanması... Pekin'den Londra'ya "Türkiye üzerinden" kesintisiz ulaşım "Çin'in Türkiye'ye ilgisini" artırmış.

Çin'in derdi "Malını daha hızlı Avrupa'ya göndermek." "Kuşak yol" Çin ekonomisine "İlaç gibi gelmiş."

***



Hoşumuza gitti



Yılbaşı yaklaşıyor.

Çocuklar... Başlarında öğretmenleri... Otellerin lobilerinde "Gösteri" yapıyorlar.

Renkli... Müzikli.

"Geçmişte" de görmüştük.

Büyük ilgi görüyorlar.

***



"Türkiye yükseliyor"



Ahmet Serdar Körükçü'ye sorduk:

-2019... Türkiye'ye Çin'den kaç turist getirdiniz?

-200 bin... 2018'de 120 bin kişi getirmiştik.

-2020... Nasıl görünüyor?

-Türkiye yükseliyor...

250 bin Çinli'yi getireceğiz.

Unutmadan... Körükçü "Uzakdoğu pazarının en büyüğü... Çin... Japonya..." O coğrafyadan gelen iki kişiden biri... Körükçü'nün "Misafiri." Ve... Son not...

Eskiden Çin medyasında Türkiye pek yoktu.

Şimdi var...

"Ortadoğu'daki gelişmeler... ABD'nin politikası... Türkiye'nin rolü ve gücü."