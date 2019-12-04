İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz" dedi.

Bakan Soylu, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğunu teyit eder misiniz?" sorusuna "Bizde kalsın" demekle yetindi.

Bunun üzerine... Bazı "Sivri akıllılar" televizyonlarda, sosyal medyada "Sallamaya" başladılar:

-Madem bulunduğu yer biliniyor, öyleyse MİT neden operasyon düzenlemiyor?... Niçin Adil Öksüz'ü yakalayıp getirmiyor?

"Böylelerine" sormak gerekiyor:

1. Manavdan portakal mı alıp getiriyorsunuz?... "Bu iş o kadar kolay mı?"

2. Türkiye bir hukuk devleti... "Almanya ile anlaşmadan böyle bir operasyon mümkün mü?"

3. Ve... En önemlisi... "Yıllardır Adil Öksüz'e kol kanat geren Almanya, böyle bir operasyona yeşil ışık yakar mı?"

Ama... Burası Türkiye... Ağzı olan konuşuyor... Bakan'a... MİT'e "Akıl vermeye kalkıyor."

***

Erdoğan... "Kitabın ortasından"



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün NATO zirvesi için Londra'ya uçmadan önce, "Adil Öksüz konusunda" konuştu:

Bu haddini bilmez kişi ülkeden kaçmıştır ama sürekli olarak gittiği ülkelerin yönetimlerince koruma altına alınmıştır.

Belçika'ya, Almanya'ya kaçıyor... Vesaire...

Buna benzer yüzlerce terörist buralarda yaşıyor.

Bunların hepsini istedik... Adreslerini vererek... Ama bu teröristleri, yönetimler bize teslim etmediler.

Edenler var, onları açıklıyoruz.

İçişleri Bakanlığımız yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o farklı konu... Onu zamanla göreceğiz.

Başkan Erdoğan'ın sözleri... Hani ne derler?.. Kitabın tam ortasından.

Türkiye'den kaçanlar, gittikleri ülke tarafından korunuyorlar... Nokta.

***

İlk durak



Adil Öksüz'ün Almanya'daki ilk "Durağı" Berlin'di.

"Gören/tanıyan" oldu.

"Türk medyasına" ihbarda bulunuldu.

Ve sonra... "Alman güvenlik birimleri" hemen devreye girdiler... Adil Öksüz'ün yerini değiştirdiler.

Yani... "Alman himayesi... Devlet koruması" bu kadar açık.

***

Üçgen



Berlin'den sonra... Adil Öksüz "Ulm-Frankfurt- Stuttgart üçgeninde" dolaştı durdu.

SABAH'ta yazdık... 18 Ağustos 2017'de.

Sözde imamın "Frankfurt'ta... Augsburg'da, Ulm'de" göründüğünü.

"Koruma" altındaydı... Devlet koruması.

***

"Kurumsal" koruma



Almanya'da... FETÖ'nün "Dernekleri" vardı.

"Okulları" vardı.

Gittik... Araştırdık... Ve SABAH'ta yazdık... 21 Mayıs 2019.

Okulların "İsimleri" değiştirilmişti... Okullara "Bazı Alman papazların" isimleri verilmişti.

Derneklerin isimleri de öyle... Türkçe tabelalar indirilmiş... Yerlerine "Almanca tabelalar" asılmış.

Bizim gördüğümüzü "Koskoca Alman devleti" görmez olur mu?

Bal gibi görüyorlar... Biliyorlar.

Ama... FETÖ'cüler... Almanya'da "Kurumsal ve örgütlü" koruma altındalar.

***

Şeffaf himaye



Kaçak çok... 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra soluğu Almanya'da alan "Eski" hâkim, savcı, subay, işadamı, gazeteci çok.

Önceleri "Sığınmacı yurtlarında" kalıyorlardı.

Sonra... Gittik... Gördük... 29 Eylül 2017'de yazdık... "Bir kısmı" evlere taşınmışlardı.

"Çocuk sayısına göre" Alman devletinden "Maddi yardım" bile alıyorlardı.

Şunu söylemek istiyoruz... "Alman desteği" gizli falan değil.

"Gün gibi" ortada... Şeffaf.

***

Dört bin kaçak



Almanya... 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "4 bin FETÖ kaçağına" kapılarını açtı.

1. İçlerinde "Alman vatandaşlığına" geçenler var.

2. Kimi kendi adına iş kurmuş... Kimi "Almanla" ortaklık yapıyor.

3. Kozmetik satan... Ya da temizlik malzemesi... Kuyumculuk, bakkallık, manavlık, dönercilik yapan çok... Almanya'nın her yerinde.

Bunları da "Görmüştük."

Yazmıştık... "Defalarca."

***

FETÖ'cüye "FETÖ'cü" demek suç



Almanya'ya gittiniz... Orada bir "FETÖ kaçağını" gördünüz.

Ona "FETÖ'cü... Hain... Terörist" diyemezsiniz.

O kişi Türkiye'de "Aranan... Hakkında dava açılan" biri olsa bile.

Zira... FETÖ Almanya'da "Terör örgütü olarak görünmüyor."

Almanya'da... FETÖ'cüye "FETÖ'cü" demek suç... Dediğiniz kişi sizi mahkemeye verebilir... Bu bir gerçek.

Bunu da yazmıştık... 29 Eylül 2017- Cuma.

***

Medya-FETÖ işbirliği



Birkaç ay önceydi... Turizm mevsiminin başlangıcı...

Alman medyası... Başta Bild... Der Spiegel... Frankfurter Allgemeine Zeitung... Zeit... Welt... "Türkiye aleyhine" yayına başladılar.

Turizmi baltalamak için... Yazdık... 21 Mayıs 2019.

Almanya'daki FETÖ'cüler... Alman medyasının değirmenine su taşıyorlardı... Türkiye'ye turist gitmesin diye... Bunu da yazmıştık.

Ama... "Gayretleri" boşa çıktı.

Turizm patlaması yaşandı... Türkiye'ye Alman turist yağdı.

Şimdi... Almanya'da "Yeni bir kampanya" başladı... Alman medyasında... Ve yine FETÖ destekli:

Türkiye'ye gitmeyin... Giderseniz otelde "Yatak vergisi" ödeyeceksiniz.

İşte... "Dostumuz, müttefikimiz, en büyük ticari ortağımız" Almanya'dan, "Medya-FETÖ" işbirliği manzaraları.