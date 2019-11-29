Külliye'deki CHP'li olayı... Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu konu artık kapansın" anlamına gelebilecek söylemi üzerine "Kapanacak mı?...

Üzeri örtülecek mi?...

Küllenecek mi?" Hiç sanmıyoruz.

Ateş... "İçin için yanmaya devam edecek." "Derin kulislerde" yorumlar sürecek... Kumpasın artçı sarsıntıları CHP'de "Çok şeyi" etkileyecek...

Kongreleri... Parti içi dengeleri.

***



Kaynak



Rahmi Turan arkadaşımız "Doğrusunu" yaptı.

Kendisini "Taammüden...

Önceden tasarlayarak...

Kasıtlı olarak...

Bile bile" yanıltan "Kaynağını" açıkladı:

Talat Atilla "Rahatsızlık verdiği herkesten" özür diledi.

Ya Talat Atilla'nın "Kaynağı" kim?

O da kaynağını açıklayacak mı?

Talat Atilla... Suskun...

"Kapalı kutu." "Açıklamam... İdam da etseler, derimi de yüzseler kaynak konusunda konuşmam" diyor.

Fakat... Talat Atilla'nın kaynağı siyaset kulislerinde "Herkesin dilinde." Ne kadar gizlenirse gizlensin...

"Biliniyor." "Bilindiğini" kendisi de biliyor.

***



Kaynağın da "Kaynağı" var



Talat Atilla da Rahmi Turan'ın yaptığını yapsa, "Kaynağını" açıklasa...

"Konu" kapanacak mı?

Hayır... Daha da dal budak saracak.

Buna "Ateş bacayı saracak" da diyebiliriz.

Zira... Bu kez...

Herkes Talat Atilla'nın "Kaynağına" soracak:

-Peki, senin "Kaynağın" kim?

"Kaynağın kaynağı" ne yapacak?...

Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık...

Susacak... Mecbur...

Hani ne derler, "Eli mahkûm."

***



"Matruşka" gibi



Rusların geliştirdiği tahta bebekler...

Bütün dünyada yaygın.

Ihlamur ağacından yapılıyor.

Bebek... İç içe geçiyor...

Açıyorsunuz bir bebek daha çıkıyor...

Onun içinden yine bir bebek... Toplam sekiz bebek.

Matruşka öylesine yaygın ki... Siyasi liderlere bile uygulanıyor.

Donald Trump...

Açıyorsunuz içinden bir Trump daha çıkıyor...

Onun içinden bir Trump daha.

"Külliye'deki CHP'li" olayı da öyle.

"Özene bezene hazırlanmış/kurgulanmış" bir senaryo.

Kaynak...

Biliyorsunuz... Talat Atilla.

Atilla'nın kaynağı "Gizli" fakat... Ne kadar gizlense de artık "Parmak izi belli... Biliniyor." Ama... İş "Kaynağın kaynağının bilinmesiyle" bitmiyor.

"Asıl kaynak" kim?...

Yani;

"Kaynağın, kaynağının kaynağı?" Dedik ya... Tam bir bilmece...

Kaynaklar iç içe...

"Matruşka gibi."

***



Kabak patladı



Görünen amaç, artık sağır sultan da biliyor... Külliye üzerinden "Muharrem İnce'yi diri diri gömmek." Fakat... Külliye... Matruşkayı açınca...

Ve yüksek perdeden konuşunca...

"Makamı" ortaya koyunca...

Eşzamanlı olarak Muharrem İnce de "Külliye'nin kapısını çaldığım kanıtlansın, kendimi Taksim Meydanı'nda yakacağım" diye haykırınca...

Senaryo... "Elde patladı." Şöyle de diyebiliriz:

"Kabak CHP Genel Merkezi'nde patladı."

***



Günün sorusu



Biliyoruz... Bilmece gibi olacak...

Ya da tekerleme gibi... Soru şu:

- Talat Atilla'nın kaynağının kaynağının kaynağı kim?

Yani... "Asıl tezgâhı" kim kurdu?...

Kişi da çevre... İçerde veya dışarıda.

Öyle ya... Kemal Kılıçdaroğlu "Bize bir tuzak/kumpas kuruluyor" demedi mi?

"CHP'ye/Kılıçdaroğlu'na" yönelik derin senaryonun "Yazarı" kim?

Ve... Bir soru daha...

Kemal Kılıçdaroğlu neden bu olayın ısrarla "Üstüne üstüne" gitmiyor da...

"Yeter... İşi uzatmayalım" demeye getiriyor?

***



Turpun büyüğü heybede



Anadolu'nun yaygın söylemleri...

Bilirsiniz.

"Bu pilav daha çok su kaldırır" gibi.

"Turpun büyüğü heybede" gibi.

"Külliye yıpranacak, Muharrem İnce yok olacak" ambalajı ile paketlenen...

Fakat... İçine "CHP'de patlayacak el bombası" yerleştirilen senaryo... Öyle "Delinin birinin kuyuya attığı taş" gibi hafife alınacak bir olay değil.

Görünen köy kılavuz istemez...

"Bu pilav daha çok su kaldırır."

***



Şeytan ayrıntıda gizlidir



Otomobil plakaları konusu...

Muharrem İnce'nin Külliye'ye gittiği söylenen aracın plakası ile Külliye'den ayrıldığı aracın plakası "Birbirinden farklı." "Senaryo, tezgâh, komplo" yatınca... Anlaşıldı ki;

Trafikte "Böyle iki plaka" yok.

Ya "Emniyet'in" kayıtlarında?...

Orada da yok.

Şunu söylemek istiyoruz.

Senaryo, kumpas, tezgâh...

Öyle "Acemi işi" değil...

"Usta" işi... "Profesyonelce." Öyle ya... "Olmayan plakaları" araştırıp, bulmak ve senaryoya yazmak her babayiğidin işi mi?

***



Ey Müge Anlı!... Yetiş!..



Sahi... 2019'un sonu yaklaşırken "Bu olayı...

Yılın olayını" kim çözecek?

"Emniyet istihbarat" mı?

Yoksa "MİT" mi?

Ama bu defa da "İstihbarat, partinin içine el atıyor" denilecek?

Agatha Christie...

Toprağı bol olsun...

Yaşasaydı mutlaka bu konuya eğilirdi.

Öyleyse... Kime seslenelim?

"Ey Müge Anlı!.. Ey Ahmet Ümit!... İmdat...

Yetişin" mi demeli?