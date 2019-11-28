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YAVUZ DONAT
28 Kasım 2019, Perşembe YAVUZ DONAT

Günün sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında çok doğru bir söz söyledi... Katılıyoruz.
"Dedikodu üzerinden siyaset yapılmaz" dedi.
İyi, hoş da... Günlerdir dedikodu üzerinden siyaset yapan kim?... Ya da kimler?
"Külliye" mi?
"Muharrem İnce" mi?
Yoksa... "Bizzat CHP'liler mi?"
Kılıçdaroğlu bir de "Bunu" söylese ya.

***


Kayıp aranıyor

Kumpas, rezalet, şantaj, komplo, tehdit, skandal, entrika, tuzak, sözcükleri havada uçuşurken...
"Külliye'deki CHP'li" senaryoları siyaset pazarına sürülürken...
Muharrem İnce'nin adı, politika sofrasının "Mezesi" olurken...
"2 sert çıkış" tansiyonu düşürüverdi.
1. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Külliye'yi ortaya koyuyorum" dedi.
2. Muharrem İnce "Kendini yakmaktan" söz etti.
Sahi... Geçen haftanın "Kuru kabadayıları... Meydan okuyanları...
Külliye karşıtları... Muharrem İnce düşmanları" nerelerdeler?
Gazetelere ilan mı vermeli yoksa...
"Kayıp aranıyor" diye.

***


"Başınıza Muharrem İnce kadar..."

Seneler önceydi... 1970'li yıllar.
Başbakan Süleyman Demirel yeğeni (Yahya Demirel) üzerinden eleştiriliyordu.
Eleştiriler durmak bilmeyince...
Demirel... Bir gün Meclis kürsüsünde dedi ki:
- Başınıza Yahya kadar taş düşsün.
Şimdi... Yaşanan siyaset rezilliği karşısında... Muharrem İnce de dayanamayıp "Başınıza Muharrem İnce kadar taş düşsün" derse...
Yeridir...
Yadırganmaz.

***


Bütçe açığı nasıl kapanır?

Çaresi var... Kolay.
Yalan dolan, kumpas, fitne, tezgâh, komplo ve iftiradan vergi alınsa...
Kimsenin şüphesi olmasın, bütçe açığı hemen kapanır.

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Çete

Muharrem İnce "CHP içinde bir çete olduğunu" söyledi.
Bu söz üzerine CHP yönetimi derhal şunu yapmalı.
Muharrem İnce'yi "Savunmasını almadan" partiden atmalı.
Zira...
Partiler "Böyle" büyürler.
Doğru Yol Partisi...
Hüsamettin Cindoruk'u ihraç etmişti... Savunmasını istemeden.
Ve... Parti büyüdü(!) Anavatan Partisi... Cemil Çiçek'i ihraç etmişti...
Savunmasını istemeden.
Yine... Parti büyüdü(!) CHP... Muharrem İnce'yi "Atmalı." Yetmez... Parti içinde "Eleştiri, özeleştiri" yapan herkesi atmalı.

***


Günün sözü -1

Yalancılık bozuk para gibidir... Uzun süre geçindirmez.
Rus atasözü

***


Kavgalı eve kız verilmez

Hatırlayalım... Daha düne kadar CHP "Erken seçimden" söz edip duruyordu.
Erken seçim istiyordu.
Şaka gibi...
CHP "Bu haliyle" mi seçime gidecek?
Parti içinde "Kazan kaynarken." Parti içindekiler "Saç saça, baş başa" iken.
Hani... Anadolu'da bir söz var.
"Kavgalı eve kız verilmez" diye.
Ya "Kavgalı partiye?" Seçmen "İtibar" eder mi?
"İltifat" eder mi?

***


Siyaset nedir?

Rahmetli Turgut Özal "Siyaset, çuvalı patlatmadan kamyondan indirmektir" derdi.
CHP... Yalana inandı... İftiraya kandı...
Ve... Çuvalı patlattı.
İşte... Uzun sözün kısası.

***


Bilmece

Ortada bir "Tezgâh...
Komplo... Oyun" olduğu açık.
Salı günü Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi...
"Bize komplo kuruluyor" diye.
Fakat...
"Kimin" kurduğu, "Kime" kurduğu belli değil.
"Külliye'ye" mi komplo kuruldu?
"CHP'ye" mi?
"Kılıçdaroğlu'nun kendisine" mi?
Yoksa... Hedef tahtasına Erdoğan konulup da, ok sekip, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu yöne mi gitti?
Bilen varsa söylesin.

***


Sessizlik

Günlerdir... Ağzı olan konuşuyordu.
Parti sözcüsü... Parti gözcüsü... Herkes.
Dün... Ağızlara kilit vuruluverdi.
CHP'de tam bir "Derin sessizlik...
Sinek uçsa sesi duyulacak." Nedir?
Bu sessizlik "Sükût ikrardan gelir" mi demektir?

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Günün sözü-2

Söyleyen, güzel söylemiş:
"Bir insanın hayatta yiyebileceği en büyük çelme, kendi yalanının ayağına dolaşmasıdır." Bu söz... Sanırız... "Günün anlam ve önemine" en uygun söz.

***


Ders

Temel... Büyük suç işlemiş...
Mahkeme, idamına karar vermiş.
İdam sehpasında... Temel'e "Son isteği... Son sözü" sorulmuş.
Temel... Demiş ki:
- Ha bu bana ders olsun.
"Külliye'deki CHP'li" yalanı ve bu palavra sonrasında yaşanan "Rezillikler" dileriz ki... "Bazılarına" ders olur.

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