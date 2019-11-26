Siyasetin gündemi... "Dedikodu... Yalan... Kumpas... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de bir CHP'li ile görüştü mü, görüşmedi mi?"

Vatandaşın gündemi ise bunun tam tersi... "Üretim... Ekonomi... Geçim derdi."

Antalya-Denizli hattı... 226 kilometre.

Bugün... "Bölge izlenimleri."

***

Antalya



Turizm... "Sezon bitmedi." Antalya "Rekora koşuyor."

Ekonomi... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'in söylemiyle:

-Dipten döndük... İnşaat ve otomotiv sektörlerinin canlanması, desteklenmesi gerekiyor... Bir de yapısal reformlara devam.

Ya erken seçim.

"Konuşan, isteyen" var mı?

Gözlemimiz... Hayır, hayır, hayır.

Erken seçimden söz eden siyasetçi ya "Laf olsun torba dolsun" diye konuşuyor.

Ya da "Uzayda" yaşıyor.

***

Korkuteli



Hititler'e uzanan bir tarih... Herkes işinde gücünde.

Hayvancılık... Tarım... Elma, armut, buğday, üzüm, arpa, nohut, ayçiçeği, fasulye, yulaf, şeker pancarı.

Türkiye'nin "Kültür mantarı" ihtiyacının "Yarısını... Yarıdan fazlasını" Korkuteli karşılıyor.

"Sıcak siyasi gündemi... Erken seçim sözlerini... Dedikodu kaynaklı gelişmeleri" kimse ciddiye almıyor.

***

Çavdır



Eskiden... Aydın-Denizli yönünden güneye doğru giden kervanlar, burada çadır kurarlarmış... "Ara istasyon... Konaklama yeri."

Hayvancılık... Süt... Seracılık.

Çörekotu... Anason... Buğday... Haşhaş.

Barış Pınarı... Mehmetçik... "Destek tam."

Çavdır... "Antalya- Fethiye-Denizli" yol kavşağında.

İnsanlar... "Çalışkan... Üretken."

"Ankara dedikoduları" Çavdırlı için "Zevzeklik... Gevezelik."

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Acıpayam



Türkmen diyarı... Tarihi bir yerleşim yeri... Hititler... Akalar... Frigler... Persler...

Toprak kumlu... Bereketli.

Fakat... Çok göç vermiş.

Denizli'ye göç.

Avrupa'ya göç.

Gündem... "Kış kapıya dayandı... Geçim derdi... Çalışmak şart."

"Seçim... Siyaset" diyecek olduk.

Esnafın biri... Dedi ki:

-Geç beyim geç... Boş işler bunlar... Her şeyin bir zamanı var.

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Serinhisar



Girişte... "Leblebinin başkenti" yazısını görünce... Osman Altınışık "Leblebinin başkenti Çorum değil mi" dedi.

Bir anket yapılsa... "Leblebinin başkenti neresi" diye.

Çorum, açık ara "İlk sırada" yer alır.

Ama... "Gerçek" çok farklı.

Serinhisar... 300'ün üzerinde "Leblebi imalathanesi."

"Çorum'a" bile leblebi gidiyor.

"Yurt dışına" da.

Her yıl "Leblebi Festivali" yapılıyor.

Türkiye'nin "Leblebi ekonomisinde" Serinhisar'ın yeri büyük.

Ama "Bunları bilen" çok az.

Almadık... Ama gördük... 30 çeşit leblebi.

Biberli, şekerli, çikolatalı, kahveli, kavunlu, susamlı, tuzlu, meyveli, naneli, tarçınlı... Hangi birini sayalım?

Leblebinin "Mesir macunlusu" bile var.

***

Ve Denizli



İbrahim Tefenlili... "Sürekli arazide... Çarşıda pazarda... Halkın içinde."

Denizli Ticaret Borsası Başkanı.

Onun gündemi... "Varsa ekonomi... Yoksa ekonomi."

Sorduk:

-Piyasa?.. Beklenti?.. 2019 nasıl geçti?.. Seçim?.. Siyaset?.. Yeni parti?

İbrahim Tefenlili... Dedi ki:

2019'un ilk 6 ayında moralsizdik... Piyasa durgundu.

Sonra... Bir kıpırdanma oldu.

Üç aydır çarşıya, pazara bir heves geldi.

2020'ye umutla gireceğiz.

Destek... Finans... Faiz... Ekonomik paket... Bunlar iyi oldu.

Yeni parti meselesine gelince... Halk isterse olur.

Geçmişte... Halk istedi Turgut Özal geldi... 2001'de siyaset duvara toslamıştı, halk istedi 2002'de Recep Tayyip Erdoğan geldi... Bu işler yukarıdan istemekle olmaz... Halkın istemesi lazım.

Erken seçim... Bu lafı hangi aklı evvel çıkarıyor?

Çiftçinin, esnafın, sanayicinin erken seçim beklentisi yok.

Tek gündem var... Daha çok çalışmak.

***

İşsizler(!)



Uğur Erdoğan... Denizli Ticaret Odası Başkanı.

Çok hareketli.

Fabrika fabrika geziyor.

"Sorunları" dinliyor.

Sorduk:

-Durum nedir?

Uğur Erdoğan kısa bir rapor verdi:

Faizdeki düşüş... Teşvikler... Piyasaya can suyu gibi geldi... Taze kan.

2019'da kârımız azaldı... Yeni yatırım yapılamadı... Ama iyiye gidiş var.

Teşvikler, destekler piyasanın moralini yükseltiyor... Devam etmeli.

Milletin gündeminde erken seçim yok.

Esnaf istemiyor... Sanayici istemiyor... Öyleyse erken seçim lafını kim çıkarıyor?... Herhalde işsiz kalan siyasetçiler.

***

Keşke



Girişimci ruh "Yüksek."

Denizli... "Kayseri" gibi... "Gaziantep" gibi.

Keşke "Böyle kentlerin" sayısı artsa.

Denizli... "Belediyecilik yönünden de" şanslı.

Yine "Kayseri" gibi... "Gaziantep gibi."