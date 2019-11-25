ACIPAYAM(DENİZLİ)

Geçen hafta... Önce Kayseri'ye gittik... Sonra Denizli'ye.

Kayseri'ye gitmişken... "Erciyes Anadolu Holding" ile ilgilenmemek olmaz... Eski "Boydak" grubu.

Devlet (TMSF) 46 ilde 842 şirkete el koydu.

İçlerinde "En büyüğü" Erciyes Anadolu Holding.

Öylesine büyük ki... "Erciyes Anadolu Holding hapşırırsa, Kayseri nezle olur."

Grup TMSF'ye geçince... Aktif olarak "Yüzde 49 büyüdü." Değeri yarı yarıya arttı.

13 bin 408 kişi çalışıyordu... Bugün 12 bin 238... "Kârlılıktaki artış... Yüzde 51."

Erciyes Anadolu Holding artık "Milletin malı."

"Emin ellerde."

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ı ve Erciyes'in başındaki (CEO) Alpaslan Baki Ersoy'u kutluyoruz.

Kayseri'nin ardından neden Denizli-Acıpayam?

Acıpayam'da da "Milletin malı" var da ondan.

TMSF'nin el koydukları içinde "İlk on şirket" arasında olan "Aynes."

Geldik... Gezdik.

Burada da "Milletin malı emin ellerde."

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"İyilik Sağlık"



Aynes... Türkiye'de "27 bin noktada" ürünü satılıyor. Süt, yoğurt, ayran, kaşar peyniri, beyaz peynir, tereyağı.

Ayrıca... Gürcistan'da "750 noktada."

Batum'da... Süt, yoğurt ve ayranda "Pazar lideri."

Bitmedi... Avrupa Birliği, Rusya ve Çin'e ihracat yapma onayı olan "6 şirketten biri."

Aynes'in sloganı... "İyilik, sağlık, kalite, lezzet."

Aynes, Aralık 2016'dan itibaren "TMSF'de... Milletin malı."

Acıpayam'daki bu milletin malında "TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ile birlikteydik."

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"Aynes..." Yükseliyor



Şirkette (Aynes) 963 kişi çalışıyor... Üçte biri kadın.

"Çevreden" süt alınıyor.

Çevre... "250 kilometre."

80 nokta... 20 bin üretici.

Bu şirketin "Yaşaması" şart.

Yaşıyor... Filipinler'e, Güney Kore'ye, Irak'a, Cezayir'e, Suriye'ye, Vietnam'a, Mısır'a, Pakistan'a ihracat yapıyor.

Tebrikler TMSF Başkanı Muhiddin Gülal.

Tebrikler... Aynes Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Karamustafa.

Aynes... "Eskisinden" kat kat iyi durumda.

"Yükselişini" sürdürüyor.

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Nereden nereye?



Ayrıntıya girmeyelim... "Olay" çok derin.

TMSF durduk yerde Aynes'e el koymamış.

"Sahte fatura" derseniz... Var.

"Bilanço ile oynama" derseniz... Var.

"Borç" derseniz... Var.

Aynes... 2016'da... "İflas noktasında."

Şimdi... Eski banka borçları ödeniyor.

"Net ciro büyümesi... Kârlılık" artıyor.

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İlle de Eğitim



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yaptığı en önemli iş, bizce, "Eğitim."

"Bölgedeki üretici" eğitiliyor.

Eğitimle birlikte... "Verimlilik" yükseliyor.

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Dün... Bugün



Sorduk... Öğrendik.

TMSF öncesinde Aynes günde 522 ton süt alıyormuş.

Bugün... Günde 745 ton.

TMSF'den önce Aynes'te "Neler olmuş" derseniz... Uzun hikâye.

"Yargı süreci" devam ediyor... "FETÖ" davası.

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İlaç fabrikası gibi



Almanya'da ve Türkiye'de "İlaç fabrikasını gezmişliğimiz" var.

Aynes'i gezerken... Sanki ilaç fabrikasında gibiydik.

Temizlik... Titizlik... "En üst düzeyde."

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En büyük kim?



Takıldık... TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'e sorduk:

- Koç mu daha büyük, Sabancı mı, yoksa TMSF mi?

Öyle ya... 46 ilde 842 şirket.

Çalışan sayısı 41 bin 520.

TMSF Başkanı güldü... Ve dedi ki:

Bu şirketleri "En iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz."

Tedbirli bir tüccar gibi... Sanki hiç satılmayacak gibi... "Amacımız, bu şirketleri daha değerli hale getirmek."

***

Aman nazar değmesin



Acıpayam'da bize "Brifing" verildi... Şirkette.

Uzun uzun anlatmayalım.

"Şu kadar" yeter:

2016... Makyajlanmış bilançoya rağmen... Aynes zararda... 6 milyon lira.

2019... 26 milyon lira kâr.

2020... Hedef... 35 milyon.

Aman nazar değmesin.

***

Biliyor muydunuz?



Hain darbe girişimi... FETÖ... Yurt dışına kaçanlar... Yakalananlar... Yargılananlar... "Çok."

"El konulan şirket..." Yine çok.

El konulanlar... TMSF'ye geçenler arasında... "Kuyumcu" da olduğunu biliyor muydunuz?

Hatta... "Egzozcu" bile.

"Liste" uzun.

Son örnek... "Eczane." TMSF'de.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'den "Eczanenin adını, adresini" rica ettik.

Sordu:

- Ne yapacaksınız?

- Eczane şimdi "Milletin malı" olduğuna göre, artık ilacı "Milletin eczanesinden" alacağız.