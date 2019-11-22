Kayseri'ye araçla gidip döndük... Ankara, Elmadağ, Kırıkkale, Keskin, Akpınar, Kırşehir, Mucur...

Ve Kayseri. "Trafik canlı... Otobüs, kamyon, özel araç."

İnsanlar işinde gücünde... "Anadolu yağış bekliyor."

Piyasa ne durumda?.. Millet ne yiyor, ne içiyor?.. Sorumuza, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi yanıt verdi:

Anadolu insanı kanaatkâr... Bir yer bin şükreder.

İnşaat sektöründe kıpırdanma var... Ekonomi için çok önemli.

Mobilya sektörü Kayseri'nin lokomotifi... Büyük işletmelerin durumları iyi... Küçüklerde sıkıntı var.

Yeni yatırımlar... Eh... Yavaş yavaş başladı.

İhracatımız ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı... Yarın için umut verici.

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Bayrak



Özel araçların, otobüslerin arka camlarında bayrak... O kadar çok ki.

Kamyonlar... Aynı... Bayraklı... Bazılarında şehit resimleri de var... Ömer Halisdemir... Fethi Sekin.

Mehmetçiğe... Barış Pınarı Harekâtına halkın desteği... "Artarak sürüyor."

Avrupa Birliği'nin, ABD'nin "Temsilcileri" neden Anadolu'yu dolaşmıyorlar?.. Gezseler, "Kendilerine karşı yükselen öfkeyi" görecekler.

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Üç güzel söz



Salon tamamen dolu... "İç Anadolu Bölgesi Odalar ve Borsalar İstişare Toplantısı."

Salonun duvarlarında üç yazı var... Paylaşmalıyız:

Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır... Kemal Atatürk.

İstiklal ve istikbal birlikten doğar.

İşin hilesi dürüstlüktür... Rifat Hisarcıklıoğlu.

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"Temyiz" ve "Temiz"



Kayserili'nin bir sorunu varmış... Mahkemeye gitmiş.

Hâkim... Davayı reddetmiş.

Ve Kayserili'ye "İstersen temyize gidebilirsin" demiş. Kayserili "Oh ne ala" diye tepki göstermiş:

-Hâkim bey sen pisleteceksin, ben temizleyeceğim... Öyle mi?

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Yeşil pasaport



Toplantıda çok kişi "Yeşil pasaporttan" söz etti.

"İş dünyası" yeşil pasaport istiyor... Dünyaya daha kolay açılabilmek için.

Üreticinin, sanayicinin, ihracatçının "Yeşil pasaport isteği" artınca... Rifat Hisarcıoğlu "Bir formül buldum" dedi... Gülerek:

-Çocuklarınızı mutlaka bir öğretmen hanımla evlendirin... Sizlerin yeşil pasaportunuz yok ama yarın işin başına geçecek olan çocuklarınız eş durumundan yeşil pasaport sahibi olsunlar.

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İnsana dokunmak



Memduh Büyükkılıç... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı... Doktor.

Mesai... "Sabah namazından itibaren" başlıyor... Her sabah "Farklı camide."

Başkan Büyükkılıç her gün mutlaka, ya bir "Cenazeye" gidiyor, ya da bir "Nikâha."

Çalışkanlığına, dürüstlüğüne diyecek söz yok... Bunu herkes "Görüyor, biliyor."

Asıl vurgulamak istediğimiz "Şov yapmaması... İnsana dokunması... Az konuşup çok çalışması."

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Meslek lisesi... Memleket meselesi



İşsizlik en büyük adaletsizlik... İşsizlik bir Türkiye gerçeği.

Fakat... Şehir büyüklüğündeki Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde de "Eleman sıkıntısı" çekiliyor... "Kalifiye eleman." İşte bu da bir diğer "Türkiye gerçeği."

Kayseri OSB'de "Meslek Lisesi" açılmış.

Açıldığında... Öğrenci sayısı... 600.

Bugün... 2 bin 200.

Seneye... Hedef... 3 bin öğrenci.

Ama yine de yetmiyor.

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan "Toplantıda" bir müjde verdi:

-Hayırsever bir işadamımız yeni bir meslek lisesi yaptıracak... 3 bin öğrenci de orada okuyacak.

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Telgraf



Kayserilinin bir miras davası varmış... Dava uzamış... Yıllarca.

Kayserili dayanamamış... Adalet Bakanına bir telgraf çekmiş:

-Ya davamın bir an önce bitmesini... Ya da bu hâkimin başka bir yere tayin edilmesini... Veya ömrümün uzatılması için yeri göğü yaratan en yüce makam ile temasa geçilmesini... Saygılarımla arz ederim.

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Alkış



Kayseri'deki toplumda konuşmacılardan biri dedi ki:

-Avrupa Birliği Avrupa Birliği olduysa... ABD eğer ABD olduysa... Birlikte hareket etmeyi başardıkları için oldular... Biz neden ülkenin temel sorunlarında birlik ve beraberlik içinde olamıyoruz?

Salon... Alkışlamaya başladı... Uzun uzun.

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Kuru söğütten düdük yapmak



Anadolu buluşmasının son konuşmacısı... Rifat Hisarcıklıoğlu... Odalar Birliği Başkanı.

Konuşmasından satırbaşları:

Sıkıntılar gelip geçicidir... Enseyi karartmayalım.

Kendinize güvenin... Türkiye'nin geleceğine güvenin.

Hatasız bir Allah var... Hepimiz yata yararız... Birbirimizin hatasını sevgiyle düzeltelim.

Sizler isterseniz kuru söğütten düdük yaparsınız... Yeter ki isteyin.

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sözleri "Anadolu iş dünyasına" ilaç gibi geldi.

Şunu gözledik... "Milletin morale ihtiyacı var."