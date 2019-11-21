KAYSERİ

Necmettin Nursaçan... Din adamı... Eski Kayseri Müftüsü... Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı... Kayserili.

Oğluna demiş ki:

-Devletimizin ve milletimizin bizde hakkı var... Bunu hiç unutma.

Necmettin Hoca'nın oğlu... Tahir Nursaçan... "Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin" Yönetim Kurulu Başkanı.

"Baba nasihati", Kayserili sanayicinin "Kulağının küpesi."

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Kayseri OSB



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi... Bin 300 fabrika... "Şehir gibi."

Fabrikaların üçte biri "Tam kapasite" çalışıyor... "Üç vardiya... 7-24."

Diğer fabrikalar... "Yüzde 50 kapasite."

"180 ülkeye" ihracat.

İhracat... Geçen yıl 2.7 milyar dolar... Bu yıl "3 milyar barajı" aşılıyor.

Sanayide elektrik tüketimi... Önemli ölçü... Bir yıl öncesine göre "Yüzde 2 artmış."

Mobilya... Çelik kapı... Elektrikli ev aletleri... "Dünya markalarına" üretim yapılıyor.

Sanayici "Necmettin Nursaçan Hoca'nın" sözlerini "İlke" edinmiş.

Devlete ve millete olan "Borcunu" ödemeye çalışıyor.

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Boya



Adamın biri Kayseriliyi kızdırmak istemiş:

-Siz eşeği boyar babanıza bile satarmışsınız?... Bir eşeği boyamak için kaç kilo boya lazım?

Kayserili, önce adamı süzmüş... Sonra da "2 kilo boya yeter" demiş:

-Senin boyun posun için fazla boya gerekmez.

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Beğenmedik



Yakışmıyor... Herkes şikâyetçi.

Kayseri Havalimanı'nın "Terminal binasından" söz ediyoruz.

"Yenisinin" yapılması şart.

"Aynı olay" Gaziantep'in de sorunu.

Terminal binası "Çağ atlayan Gaziantep'in" çok gerisinde.

"Adana konusuna" hiç girmeyelim.

"Otobüs terminali bile" çok daha iyi.

Diyarbakır'da... Yepyeni... Modern bir havalimanı terminal binası var.

Kayseri'ye örnek olmalı.

Gaziantep'e de.

Adana'nın ise "Kapanması" şart... Çukurova Havalimanı'nın bir an önce tamamlanması... "Adana'nın oraya taşınması" acil ihtiyaç.

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Kayseri modeli



Eskiden... Erkek evladın "Ticareti öğrenmesi" istenirmiş... Henüz çocukken.

Ticareti beceremeyen çocuk "Zayiat" kabul edilirmiş... "Kayıp... Fire."

Ve... "Okula" gönderilirmiş.

Abdullah Gül... "Gazoz satmayı" becerememiş... "Okula yollanmış."

Mehmet Yazar... "Marul satmış... Zarar etmiş... Zayiat." Babası üzülmüş... "Haydi, git oku."

Mehmet Özhaseki... Şemşamel (Ayçiçeği çekirdeği) satmış... Karpuz satmış... Olmamış... Yapamamış... Çare "Öyleyse okula gitsin."

Sonrasını söylemeye gerek yok.

Biri, Cumhurbaşkanı oldu.

Diğeri, Milli Savunma Bakanı.

Öteki, Bakan... Büyükşehir Belediye Başkanı.

Şimdilerde ise... Kayserili, oğluna hem ticareti öğretiyor, hem de onu okula yolluyor... "Yeni model."

Rifat Hisarcıklıoğlu "Yeni modelden."

Hisarcıklıoğlu... Yazları "Eczanede çırak."

Kışları... "Kolejde... Sonra akademide" öğrenci.

O şimdi Odalar Birliği Başkanı.

***

İki pasta



Birincisi... Dünya Kadın Girişimcilik Günü pastası.

Kayseri'de "Kadın girişimci" çok.

"Günlerini" pasta ile kutladılar.

İkincisi... Kayserili Rifat Hisarcıklıoğlu'nun "Yaş günü" pastası.

Pastayı Rifat Bey'le birlikte kestik.

Kadın girişimciler... "Gününüz" kutlu olsun.

Rifat Bey... "Nice yıllara."

***

Kayserili nasıl kurtarılır?



Kayserili denize düşmüş... Herkes kurtarma telaşında... Kayseriliye "Ver elini" demişler.

Kayserili neredeyse boğulacak... Ama bir türlü elini uzatmıyor.

O sırada birisi "Durun" diye araya girmiş.

Kayseriliye "Al elimi" demiş... Kayserili hemen uzatılan eli tutmuş.

Denizden çıkarılmış, kurtulmuş.

Onu kurtaran adam çevredekilere dönmüş:

Kayserili vermesini bilmez, "Almasını bilir."

"Ver elini" dersen, boğulur, yine vermez.

Ona "Al elimi" diyeceksin... Bak nasıl da alıveriyor.

***

Anadolu'nun sesi



Toplantı basına kapalıydı... Nedeni "Herkes rahatça konuşsun... Düşüncesini, eleştirisini, önerisini söylesin."

"İç Anadolu Bölgesi Odalar ve Borsalar İstişare Toplantısı."

Toplantıya "Katılmamız" istendi.

Katıldık... Saatlerce "Dinledik."

"Anadolu ne diyor?... Eleştiriler... Beklentiler neler?"

Yarın anlatacağız.