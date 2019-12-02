MALATYA

Küresel Gazeteciler Konseyi Malatya Buluşması... "Kayısı diyarındayız."

Yurdun değişik yerlerinden gelen arkadaşlar "Türkiye... Dünya... Meslek sorunlarını" konuşuyorlar... Biz de şehri dolaşıyoruz.

Nereye baksanız... "Kayısılı."

Altın Kayısı Bulvarı... Altın Kayısı Ramada... Kayısı Kola... Kayısı Kent Turizm... Biz "Kayısılı tabelaları" okurken... Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan dedi ki:

-Dünya kayısı pazarının yüzde 75'i Malatya'nın... Türkiye'nin ise tamamına yakını.

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Çarşı



Şire Pazarı... Kayısıcıların mekânı.

Kayısı çeşit çeşit.

Hasanbey... Hacıhaliloğlu... Soğan aşısı... Şalak... Şekerpare... Hüdai... Kabaaşı.

Yaş kayısıda... Favori... "Kabaaşı alyanak..." Kabaaşının "Beyazı da var."

Kuru kayısıda ise... Prim yapan "Hacıhaliloğlu."

1. Esnaf... "Çok şükür" diyor.

2. Çarşı pazar... "Kıpırdanma var."

3. Beklenti... 2020'de "Ekonominin yükselmesi."

4. Huzur... Güvenlik... "Sorun yok."

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Piyasa



Mustafa Çetiner... Onun işi kayısı... Yazları "Yaş", kışları "Kuru kayısı."

"Kayısıda bu yıl iyiyiz" diyerek söze başladı:

-Faiz indirimi sonrası piyasada hareketlenme var... Daire satışı... Otomobil satışı.

"Siyaset... Erken seçim" diyecek olduk.

Mustafa Tekiner'in tepkisi:

-Ne gereği var?... İhtiyaç mı?... Hata olur... Kim çıkarıyor erken seçim lafını?

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Sıcak siyaset



Malatya'nın yıllık kuru kayısı ihracatı 100 bin ton civarında.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan "Kirazda da iddialıyız... Kiraz iyi para etti... Kiraz ve kayısı üreticisi mutlu" diye anlatırken... Konuyu değiştirdik... "Yeni parti... Veya partiler" diyerek araya girdik.

Çevremizdekiler de dinlemeye başladılar.

Ramazan Özcan:

Sanki tabanın değil de küskünlerin hareketi gibi.

Yeni parti ne yapacak?...Ne getirecek?

Yeni partiden ziyade Ak Parti'nin içinde bir revizyon olabilir mi?... Silkelenme... Yenilenme.

Küskünler acaba partiye kazandırılır mı?... Ama bu saatten sonra zor görünüyor.

Çevreye bakıyoruz... Herkes Ramazan Özcan'ın sözlerini onaylıyor.

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İlaç niyetine...



Malatya'da... Kayısıya "Mişmiş" diyen çok.

"Mişmiş" tabelalara bile yansımış.

Çarşıyı dolaşın... Çok kişiden kayısının "Doktor" olduğunu... "İlaç olduğunu" dinlersiniz.

Bir dükkânın tabelası... "Doktor Mişmiş... Kayısı kuruyemiş."

Esnaf... Anlatıyor:

Kayısı... Cildi pamuk gibi yapar... Güzelleştirir.

Yüzdeki kırışıklıkları giderir.

Astım... Grip... Soğuk algınlığı... Hepsine iyi gelir.

Kalbi, karaciğeri korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kayısı satılan dükkânları sanırsınız ki "Tam teşekküllü hastane."

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Önemli sorun



Önemli sorun Kemal Deniz... Bütün Malatyalı tanır... Yılların gazetecisi.

"Ne olur yazın" dedi:

-Trafik... Malatyalı'nın en büyük çilesi.

Çile... Yıllardın çekiliyor.

Zira... Bir şehirden diğer şehre... Örneğin Elazığ'dan Kayseri'ye giden araç "Malatya'nın içinden" geçiyor.

Çare... "Kuzey çevre yolu."

Devlet... Sorunu da çaresini de biliyor.

Onun içindir ki... "Kuzey çevre yolunun" yapımına başlandı... Ama hala bitirilemedi.

Büyük sorun... Acil ihtiyaç.

"Ankara'nın" ilgisine ve bilgisine...

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Allah rahmet eylesin



Gelmişken... İki taziye ziyareti...

Malatya Gazeteciler Cemiyeti'ni kuran... 28 yıl başkanlığını yapan Haydar Karaduman... Yakın dostumuzdu... Sizlere ömür... Taziye ziyaretine gittik.

Küresel Gazeteciler Cemiyeti de "Yönetim olarak" Malatyalı gazetecilere başsağlığı diledi.

Güngör Kebap... Bakırcılar Çarşısı'nda... Esnaf lokantası... Malatya'nın bilinen mekânlarından.

Kurucusu İbrahim Güngör'dü... İşinin delisiydi... Herkes severdi... O da sizlere ömür.

Gittik... Oğlu İbrahim'e başsağlığı diledik.

Mekânları cennet olsun.