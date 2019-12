Vilayet binasının önü meydan...

"15 Temmuz Millet Meydanı." Meydanın önü Atatürk Caddesi... "Kentin en uzun caddesi." Nabız tutmak için ideal bölge.

Malatya'da "Nabız" nasıl atıyor?...

Neler konuşuluyor?

ABD'ye güven... NATO'ya güven... Sarsılmış... Kimi "Bunlar zaten haçlı" diyor, kimi de "Güvenilmez."

Siyaset... Ankara'da konuşulanlar...

Halkın gündeminde "Yok hükmünde."

Milletin gündemi ekonomi...

"2000'de piyasa canlanacak beklentisi."

"Erken seçim." Ciddiye alan yok... Çok kişi şunu söylüyor:

"Erken seçimden söz eden, söylediğine kendisi de inanmıyor."

***



Belediye... "Doğru yolda"



Selahattin Gürkan "Çalışıyor...

2000 yılı için projeler hazırlıyor...

Ve tasarrufa önem veriyor." Büyükşehir Belediyesi...

"Gereksiz harcamaları kısıyor...

Ayda 10 milyon lira tasarruf...

Malatyalı bunu konuşuyor." Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı kutladık...

"Tasarruf" nedeniyle... Dedi ki:

Çok sayıda kiralık araç vardı... Azalttım.

70 çeşit ücret ödeniyordu...

Mühendisten 2-3 kat fazla maaş alan işçi vardı... Şimdi 4 çeşit ücret uygulanıyor.

Borçları yeniden yapılandırdım...

Yüzde 47 faizle alınmış borç vardı... Olmaz böyle şey.

Büyükşehir Belediye... "Doğru yolda."

***



Kayısı... Ve ilaç



Varsa kayısı yoksa kayısı... Film festivali düzenleniyor, adı "Altın kayısı." Markete giriyorsunuz...

Kayısı sabunu, kayısı şampuanı.

Eczaneye giriyorsunuz...

Kayısı kremi...

Kayısı kolonyası.

"İlaç niyetine" kayısı çekirdeği yağı var.

Zaten... Malatyalı için "Pek çok ürün" ilaç sayılır.

Yeşilyurt'a gidin...

"Dalbastı kirazımız, reçetesiz ilacımız" afişini görürsünüz.

Arapgir'in üzümü... İlaç.

Hekimhan'ın cevizi... İlaç.

Doğanşehir'in elması... İlaç.

Gazeteci Kemal Deniz'in söylemiyle... "Havamız ilaç... Suyumuz ilaç."

***



Plaka



Malatya ile Elazığ arasında "Tatlı bir rekabet" var...

Hoş çekişme... Şakalaşma.

Malatyalı'nın biri... Dedi ki:

-Malatya'nın plaka numarası 44... Bu ne demek?.. Malatya "Dört dörtlük şehir" demek.

Elazığ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Doğan bu lafın altında kalmadı:

Elazığ'ın plakası 23... Şimdi 2 ile 3'ü topla... 5 eder... "İslam'ın şartı 5."

2 ile 3'ü çarp?... Ne etti?... 6... "İmanın şartı da 6."

Plakayı tersten oku... 32... "Farz."

3'ten 2'yi çıkar... Bir... "Allah bir."

***



Baca tütüyor



Malatya'da...

Organize Sanayi Bölgesi'nde...

230 fabrika var...

"Bacalar tütüyor." 35 fabrika daha "Yolda." Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu dedi ki:

Türkiye'nin çıkış yolu ihracat... "İhracat iyi."

Avrupa... Tekstilde "Çin'e değil, Türkiye'ye sipariş verir hale geldi."

Malatya, yatırımcı için... "Yoğun emek/işgücü" isteyen sektörler için ideal yer... Fabrika kur "4-5 yılda kendini amorti etsin."

Tek isteğimiz var... "Enerji desteği."

***



Alt kat



Büyüklerde... İhracata çalışanlarda... "Pek sorun yok." "Gıda... Yiyecek içecek sektörü...

Lokantalar" iyi sayılır.

Sıkıntıyı çeken ise...

"Alt kat... Küçük esnaf." Esnaf odasının başkanı Şevket Keskin dedi ki:

-Kanaatkârız... Bir yeriz bin defa Allah'a şükrederiz... Allah devletimize milletimize zeval vermesin...

Bütün beklentimiz, umudumuz 2020 yılı...

Ekonomi canlansın, çarşıya para girsin.

***



Siyaset... "Sakin"



Bülent Göçmez... Tesislerinde "Yılda 7 bin ton kayısı işleniyor." ABD, Brezilya, Kanada, İsrail, Rusya, Hindistan, Cezayir'e... Kendi söylemiyle "Parası olan her yere" kayısı gönderiyor.

"Sarı kayısı geçen yılki seviyede, gün kurusu ise yok satıyor" diyor.

-Piyasa ne durumda?

-Piyasa yavaş yavaş canlanıyor...

Kredi ucuzlayınca hareketlenme başladı.

-Siyaset?

-Normal seyrinde... Sakin...

Milletin gündemi ekonomi...

2000'den umutluyuz... Seçimi siyaseti konuşan yok.

***



Ağlatan vefa



Metin Emiroğlu...

Özal'ın "Yakın çevresindeydi." Anavatan Partisi kurucularından... Eski milletvekili... Eski bakan.

Geçen ay...

Malatyalılar... "Metin Emiroğlu'na vefa" günü/gecesi yaptılar.

76 yaşındaki Emiroğlu'nu ağlattılar.

Vefa... Geçmişte hizmet edenin unutulmaması...

Güzel şey.

Tebrikler... Vefalı Malatya... Teşekkürler Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Aysun Bay Karabulut.