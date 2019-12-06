Büyükşehir Belediyesi 19 Ağustos'ta "kayyuma" geçti... 109 gün önce. Kayyum... Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu. Geride kalan süre içinde "Kayyum... Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu" neler yaptı? Sorduk... Anlattı: -Kaynak, terör örgütü ve uzantılarının elinden alındı, milletin hizmetine harcandı.

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"Bu adam"



Gezdik... Gazi Caddesi...

Hasan Paşa Hanı...

Yanık Çarşı.

"HDP'ye oy veren esnaf bile" şöyle konuşuyor:

-Bu adama söylenecek laf yok.

"Bu adam..." Kayyum...

Hasan Basri Güzeloğlu.

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Beğendik



Çarşamba günleri...

Saat 14-17 arası...

"Muhtarlar toplantısı." Başkan... Hasan Basri Güzeloğlu.

Yanında... "Kurum amirleri." Muhtarlar... Sorunlarını anlatıyorlar... İsteklerini söylüyorlar.

"Bire bir" dokunuş.

"Anında" çözüm.

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Çarpıcı örnek



Belediyenin "gayrimenkulleri" var...

Kirada.

Kayyumdan önce... Kira geliri, ayda "430 bin lira." Şimdi... Ayda...

"2 milyon 810 bin lira." Nokta.

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Araç



Belediyede "kiralık araç" vardı.

Sayısı "145'ti." Bugün... Sayı "74'e indi." "Hizmet" devam ediyor, "iş" eskisinden daha iyi yürüyor.

İşte tasarruf.

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Mali disiplin



Büyükşehir Belediyesi "borç yükü" altındaydık.

Belediye kayyuma geçince...

109 gün içinde...

"42 milyon lira borç ödenmiş." Demek ki neymiş?

Mali disiplin sağlanınca...

Para "dağa ve uzantılarına" akmayınca...

"Hizmet" de yapılıyormuş.

"Borç" da öğreniyormuş.

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Kuru gıda



İstenince oluyor.

Para...

"Dağa...

Uzantılarına" gitmeyince...

"Hizmete" gidiyor...

"Garibana aktarılıyor." Her ay...

İhtiyaç sahibi 5 bin haneye...

Biraz daha ayrıntı verelim...

42 bin 336 kişiye...

Kuru gıda gönderiliyor.

24 kilo...

Kuru gıda...

Aklınıza ne gelirse.

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Esnaf buluşmaları



Esnaf... Sorunlarını söylüyor.

"Vali... Büyükşehir Belediye Başkan Vekili" Hasan Basri Güzeloğlu dinliyor.

Güzeloğlu... "Sırça köşkte" oturmuyor.

"Halkın arasına" giriyor.

Bunlar... "Güzel şeyler."

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Taziye ekibi



Taziye... Bu coğrafyada çok önemli.

Taziye "3 gün sürüyor." Hasan Basri Güzeloğlu "taziye ekipleri" kurmuş.

Ekip... Cenaze sahibini ziyaret ediyor... "5 kilo çay, 5 kilo şekerle." Taziye ekibi, cenaze sahibi ile Hasan Basri Güzeloğlu'nu "telefonla görüştürüyor." Bu olay... HDP'yi çok rahatsız ediyor.

Zira... Güzeloğlu "tabanla" buluşuyor... Taban "HDP ağırlıklı."

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"Çok yakında"



Yeni bir proje... Büyükşehir Belediyesi-Kızılay "işbirliği" ile... "Üzerinde çalışılıyor." Proje... Özetle şu...

"Yaşlı... Engelli... Evden çıkamayan" 5 bin kişiye "sıcak yemek." Eve servis... Düzenli olarak.

"Çok yakında."

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Tasarruf



Büyükşehir Belediyesi kayyuma geçince, Hasan Basri Güzeloğlu'nun ilk talimatı "tasarruf" olmuştu.

Sorduk... "Durum nedir" diye.

Öğrendik...

Genel cari harcamalarda "israf" sona ermiş. Tasarruf... "Yüzde 23."

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Şeffaflık



İhale... Çok ama çok önemli.

İhale... Hasan Basri Güzeloğlu'nun kesin talimatı...

"Açık... Şeffaf... Rekabetçi." "Kayyum döneminde" yapılan toplam ihale "19." İhalelerde... Geçmişte yapılan indirim yüzdesi ile kayyum dönemindeki indirimle kıyaslanınca... Ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor:

"46 milyon lira fark." "Fark" az değil... Dün "buhar" oluyordu, bugün "hizmet" oluyor.

Dün "Onun bunun cebine akıyordu." Bugün "milletin hizmetine" gidiyor.