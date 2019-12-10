Gündem yoğun... Dış politika... Ekonomi... Üniversite arazisi... Devlet bankası kredisi... Erdoğan'ın tepkisi... "Bu iş" büyüyecek gibi.

Bugün... "Gündemin dışına" çıkalım.

Dokuz yabancı büyükelçi... Eş ve çocuklarıyla Diyarbakır'a gittiler... Tarihi yerleri gezdiler... Ve ayrılmadan önce... Aylardır evlat özlemiyle nöbet tutan anneleri ziyaret ettiler... Teşekkürler.

***

Pastırma davası



Günlerdir konuşuluyor... "Nerenin" pastırması daha iyi? "Kayseri'nin mi, Kastamonu'nun mu?"

Konuya mütevazı bir katkı... "Niçin Sivas'ın pastırmasından söz edilmiyor?"

Sivas... Merkeze bağlı Kızılcaköy... Pastırma ustalarının köyü... 100 yıldır usta yetiştiriyor.

Kayseri dâhil... Pek çok pastırma sucuk ustası... Sivas- Kızılcaköy'den gitmedir.

Köyde sermaye yok... Mecburen göç.

Sonunda... Sivas bu işe el attı... Kızılcaköylü ustalar şimdi Sivas'ta pastırma sucuk yapıyorlar... Fabrikalar var.

Kayseri'ye... Pek çok yere... Sivas'tan pastırma gidiyor.

Ama pek bilinmiyor. "Bilinsin" istedik.

***

Hey!.. Hey!.. Hey!..



Sesleniş yukarıya... En tepedeki yöneticiye... Dönem "Hanlık" dönemi... "Hey" diye seslenilen kişi "Han."

"Han'ım hey!..."

Daima var olsa, dursa, devlet güzel,

Koştuğunda sürçmese at güzel,

Bildiğini unutmasa akıl güzel,

Hasmından dönmese, kaçmasa, erlik güzel."

Döneminin liderine "Hey" diyerek bunları söyleyen Dede Korkut... Türk dünyasının Korkut Ata'sı.

Oğuz Türklerinin büyük destanı... Dede Korkut kitabı... Böyle "Seslenişlerle" dolu... Ve de "Öğütlerle."

"Kitabı (2 cilt)" Rifat Hisarcıklıoğlu'nun elinde gördük... Bin 492 sayfa.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bir yeri (Bakanlığı... Vilayeti) ziyaret ederken çikolata götürmüyor.

"Dede Korkut destanını" götürüyor. Çok da iyi ediyor.

***

Han'ım hey!



Oğul dahi neylesin, baba ölüp mal kalmasa,

Baba malı ne fayda, başta devlet olmasa.

***

Büyük eser... Büyük hizmet



Dede Korkut... Türklerin bilinen en eski ve en büyük bilgelerinden.

Destanı... Türklerin bilinen en kadim destanlarından.

"Hikâyeler" tarih boyunca dilden dile anlatılmış... 15. ve 16. yüzyılda "Yazılı hale getirilmiş." İki nüsha.

Biri Vatikan'da... 6 hikâye.

Diğeri Dresden'de... 12 hikâye.

Kitapların orijinal anlatımı "Oğuz Türkçesi ile... Osmanlıca."

Odalar Birliği'nin yaptığı büyük hizmet... Hem Vatikan ve hem de Dresden nüshalarının "Tıpkıbasımları."

"Kitap" Türk dili ve edebiyatının, Türk örf adet ve geleneklerinin, Türk ahlak, töre ve inançlarının, kahramanlıklarının, Türk yaşamının "Su katılmamış destanı."

Tebrikler, teşekkürler... Rifat Hisarcıklıoğlu'na.

***

Deli Dumrul



Köprüyü kendisine mesken edinir... Geçenden 33 akçe alır, geçmeyenden 40 akçe.

Azrail... Onun canını almak ister.

Deli Dumrul, Azrail'e karşı direnir... Mücadele ederler.

Ve... Deli Dumrul yenilir.

Anasına, babasına yalvarmaya başlar... "Benim yerime siz canınızı verin... Ben kurtulayım" diye.

İşte o anda... Karısı koşar gelir:

-Ben canımı veriyorum... Yeter ki kocamı affedin.

İki kitap... Büyük destan... Bin küsur sayfa... O kadar çok hikâye/ders/öğüt var ki.

***

Sibel Hanım'ın çiftliği



Çiftlik, sözün gelişi... Salon, odalar, koridorlar, balkonlar... İşte "Çiftlik."

Önce... Sibel Aygün'ü takdim edelim.

"İşletme" mezunu... "İnsan Kaynakları" konusunda yüksek lisans yapmış.

"Dış ticaret" uzmanı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi.

O bir sokak hayvanları dostu... 50 yaşında "Veteriner Teknisyenliğini" bitirdi.

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün kardeşi.

***

Cesur



Sibel Hanım onu sokakta bulmuş... Köpek... "Cesur" adını koymuş.

İşkence görmüş... Kör... 7 kaburgası kırık... Dişi yok... Prostat kanseri... Böbreğinde taş var... Bir de ülser.

Veteriner hekim "1 hafta yaşar" demiş.

Cesur 3 aydır hayatta... Kilo almış... 3 kilodan 8 kiloya çıkmış.

O kadar sevimli ki.

***

Onu çok sevdik



Kedi... Adı "Ceviz." Karga... Bir kanadı kırık... İyileşiyor... Adı "Karga."

İki köpek... Anne kız... Biri "Kuki", diğeri "Lokum."

Köpek... Japon kurdu... Adı "Akai." Japonca "Prens" anlamında.

Köpek... Alman kurdu... Adı "Ghost." Onu "Dost" diye çağırıyorsunuz.

Köpek... Sokağa atılmış... Eziyet görmüş... Arka bacakları sorunlu... Ameliyat olmuş... İyileşiyor... Adı "Zeytin."

Biz... Sibel Hanım'ı çok sevdik.

Ya siz?... Tanımanızı istedik.