OSMANİYE

Atatürk 16 Ocak 1925'te "Yiğit Osmaniyeliler" demiş.

"Mert Osmaniyeliler" diye devam etmiş. Osmaniyeli bize "Ata'nın sözlerini" hatırlatıyor.

Ve Osmaniyeli... Şehrin adına "Yiğitliğin" eklenmesini istiyor.

Sokakta çok kişi "Bu isteği" seslendirdi.

Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettik.

Başkan İsrafil Avcı dedi ki:

-Antep "Gaziantep" oldu... Maraş "Kahramanmaraş." Urfa "Şanlıurfa." Ya Osmaniye "Yiğitliği" hak etmedi mi?

***



Kore gazileri



Osmaniye'de...

6 Kore gazisi vardı.

Biri... Halil Kın... Hafta başında öldü...

Pazartesi günü... 10 Aralık-Salı, toprağa verildi...

Askeri törenle.

5 Kore gazisi kaldı... 90'lı yaşlarda.

Büyük Türkiye...

"Hepsiyle yakından ilgili."

***



Şehitler diyarı



Şehit aileleri ve gazilerle birlikteyiz...

"Derneklerinde."

Osmaniye... Şehitler diyarı... Tam 263 şehit.

Barış Pınarı Harekâtı'nda... 3 şehit.

Afrin'de... Bir şehit.

15 Temmuz hain darbe girişiminde... Bir şehit... Özel Harekâtçı.

Dernek Başkanı Durmuş Öksüz dedi ki:

-264 şehit çocuğumuz var... 157 de gazimiz...

Allah devlete millete zeval vermesin... Sahipsiz değiliz.

***



Bizden söylemesi



Osmaniye'de "Güzel bir görüntü" var.

Baba Karaca Erdoğan... Kore gazisi.

Oğlu Mehmet Erdoğan... Kıbrıs gazisi.

İkisi de hayatta.

TV için bundan güzel görüntü olur mu?

***



Allah razı olsun



Osmaniye'de "6 özel okul" var.

64 şehit evladı "Bu okullarda." Okul...

"Para almıyor." Kreşler...

"Şehit emanetine" ücretsiz.

Vali Ömer Faruk Coşkun...

Belediye Başkanı Kadir Kara...

Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar "Kapısı çalınmadık şehit evi, gazi evi" bırakmıyorlar.

Yetimin başını okşuyor, ailenin ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

***



Kışla



Kışla... "Şehit Piyade Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu" adını taşıyor.

Karaoğlanoğlu... 1972- 1974... "Osmaniye 50. Alay Komutanı."

Bu alay... "Kıbrıs'a ilk çıkan birlik."

Albay Karaoğlanoğlu...

"İlk Kıbrıs şehitlerimizden."

Mezarı Kıbrıs'ta...

Alsancak'ta... Onun adının verildiği "Karaoğlanoğlu şehitliğinde."

Albay Karaoğlanoğlu ile birlikte... Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan da şehit düşüyor... Adı "Havaalanında" yaşıyor...

"Kıbrıs-Ercan Havaalanı."

***



Nur içinde yatsınlar



Kışlayı gezdik... "39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı ve Osmaniye Garnizon Komutanlığı."

Komutan... Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile birlikte "Fotoğraf çektirdik."

Kıbrıs şehidi Karaoğlanoğlu Albay'ın büstünün önünde.

Kıbrıs'ta... "Toplam 498 şehit verdik." "Bunun 88'i...

Osmaniye'den giden birlikten..." Subay, astsubay, er.

***



İki altın



Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının büyük kısmını Osmaniye karşılıyor.

Fıstık...

Osmaniyeli için "Sarı altın." Türkiye'nin turp ihtiyacının önemli kısmı yine Osmaniye'den...

Kadirli ilçesinden.

Turp...

Osmaniyeli'nin söylemiyle "Kırmızı altın." Artık... Nokta koyma zamanı.

Allahaısmarladık Yiğit Osmaniye.

***



Mutlu şehir



Osmaniye... Mutlu... Huzurlu... Herkesin işinde gücünde olduğu bir şehir.

Zaten... Şehrin sloganı "Mutlu şehir." Belediye Başkanı Kadir Kara... "Bu sloganı" asmış.

Vali Ömer Faruk Coşkun bizi "Mutlu şehre...

Osmaniye'ye hoş geldiniz" diye karşıladı.

Ve ekledi:

-Mutluyuz... Eğitimde...

Yardımlaşmada... Her konuda... Yarışa 1-0 önde başlıyoruz... Zira birlik ve beraberlik Osmaniye'de yükselen değer.

Eğitim... Vali Ömer Faruk Coşkun'un söylemiyle...

"Osmaniye yine bir tık önde." "Her konuda" dedik...

Açalım.

Örneğin kadına şiddet...

"Vilayet, belediye, sivil toplum örgütleri" ortak çalışma içinde.

"Mutlu şehir" sloganı Osmaniye'ye yakışmış.