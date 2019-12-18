Yahudi tüccar, işler kesat olunca eski defterleri karıştırırmış... İşsizlikten... Vakit geçirmek için.

Erken seçim konusunun pişirilip pişirilip gündeme getirilmeye çalışılması, Yahudi tüccarın eski defterleri karıştırması gibi.

Erken seçim;

1. Siyasi iktidar isterse olur... İktidar "Bu konuya kapalı."

2. Halk isterse, tabandan baskı gelirse olur... İsteyen siyasetçi Adana'nın "Melek girmez" çarşısında, Malatya'nın "Şire pazarında", Ankara'nın "Osmanlı çarşısında" erken seçimin lafını bir etsin, edebiliyorsa.

Uzun sözün kısası...

Yok... Yok, oğlu yok... Halkın "Böyle bir talebi" yok.

Erken seçim pilavını ısıtmaya çalışır görünen siyasetçi aslında rol yapıyor... Ocağın altını yakmıyor.

***

Derin sessizlik



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçenlerde FETÖ'nün kara kutusu Adil Öksüz'ün "Yerinin bilindiğini" söylemişti.

Ve gözler hemen "Almanya'ya" çevrilmişti.

O günden bu yana "Almanya'da neler oldu?"

Alman medyası, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerine "Geniş yer verdi."

Aynı Alman medyasının haberlerinde bir ayrıntı yer aldı: "Avrupa'daki Türk basını geçen yıl Adil Öksüz'ün Berlin'de saklandığı yeri tespit etti... Bunun üzerine Alman güvenlik birimleri Adil Öksüz'ün yerini değiştirdi."

Daha sonrası... Derin sessizlik... Alman medyasında, bu konuda "Tek satır haber çıkmadı."

Uzatmayalım...

Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğunu, Alman devleti tarafından saklandığını... Herkes biliyor... Alman medyası da... Sağır sultan da.

***

Doğru söze hacı emmin ne desin?



Birlik, beraberlik, arkadaşlık, yardımlaşma, tevazu, şımarmamak, kimseye tepeden bakmamak... İşte başarıya giden yol.

Hayır... Siyasetten söz etmiyoruz.

Bu sözleri söyleyen... Sivasspor'un "Hocası" Rıza Çalımbay.

Bir Anadolu sözü var; "Doğru söze hacı emmin ne desin?"

Rıza Hoca doğru söylüyor... Sözleri "Her yerde" geçerli... Sadece futbolda değil... Siyasette de.

***

Tevazu... Olursa bu kadar olur



Sivas... Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyet'in aklı.

"Yiğidoların" diyarı.

Sivas'ın bir diğer adı... Halk arasındaki adı... "Sultan şehir."

Sivas'ta "Sultan Şehir Gazetesi" bile var.

Sultan Şehir'in manşetleri... Sivasspor'un başarılarıyla ilgili.

"Sivasspor doludizgin" gibi... "Sıradaki gelsin" gibi.

Fakat... Sivasspor'un yükselişi "Hocanın" kimyasını değiştirmiyor.

Sivasspor puan üstüne puan alıyor... Rıza Çalımbay "Havaya" girmiyor, "Mütevazılığı" elden bırakmıyor.

Dün sohbet ederken... Bir cümlesinin altını çizdik:

-Başarı yönetimin... Oyuncuların... Bütün Sivas'ın... Başarı, birbirimize olan sevginin, saygının sonucu.

***

Başarının sırrı



Rıza Çalımbay'dan "Herkes kendi üzerine düşeni yapsın" sözünü dinlerken... Aklımıza Gaziantep geliverdi birden.

Geçen hafta Gaziantep'te... Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'in kahvesini içiyorduk.

Başkan Şimşek Gaziantep'in "Sürekli yükselişinin" sırrını şöyle özetlemişti:

-Herkes kendi işine baksın... Herkes kendi işini yapsın... Herkes kendi işine odaklansın... Başarı kaçınılmazdır.

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Günün sözü



İlhan Cavcav... Efsane başkan... Gençlerbirliği'nde yıllarca birlikte çalıştık... O başkandı... Biz de ikinci başkan.

Cavcav'ın bir sözünü hiç unutmadık:

-Futbolcular arasında "Para makası" fazla açılmasın... Yüksek transfer ücreti alan ile diğerleri arasında "Göze batıcı, rahatsız edici bir fark" olmasın.

İlhan Cavcav "Makas aralığı fazla olunca takımda uyumu sağlamanın zorlaşacağını" söylerdi.

Dün... Cavcav'ın sözlerini Rıza Çalımbay'a aktarınca... Rıza Hoca "Biliyorum" dedi gülerek:

-Rahmetli İlhan Abi'nin bu prensibini çok iyi biliyorum... Doğru... Sivasspor'da da durum böyle... Rahatsız edici bir makas aralığı yok... Onun için herkes mutlu... Herkes koşuyor.

Ve... Rıza Çalımbay'ın son sözü... Bizce... Günün sözü:

"Herkes kendi üzerine düşeni yapsın... Biz bunu yapıyoruz."

***

Gürün



Dün... Gaziantep Valisi Davut Gül'den... Onun Gürün Kaymakamlığı günlerinden söz ederken... Dikkatsizlik işte... "Malatya'nın ilçesi" dedik.

Galiba... Malatya'ya giderken Gürün'den geçtiğimizden olsa gerek.

Gürün Sivas'a da, Malatya'ya da eşit uzaklıkta...

144 kilometre.

Ama... Malatya'nın değil, Sivas'ın ilçesi.

Şimdi... Gürün'e gitmek şart oldu... En kısa zamanda.