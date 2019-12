GAZİANTEP

Liderlik önemli kurum... Hani ne derler; "At binicisine göre kişner."

Bir başka söz; "Ön teker nereye giderse, arka teker de oraya gider."

Vali Davut Gül.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin.

Gaziantep... İki lider... İki lokomotifin çektiği tren gibi.

Buna Adalet Bakanı'nı da ekleyin... Abdulhamit Gül... Gaziantep Milletvekili.

Gaziantep vites yükseltiyor.

***



Belediyecilik...



Nedir?... Ne değildir?

Belediyecilik... "Gönül işidir?.. İnsana dokunmayı, halkla kucaklaşmayı, hizmete odaklanmayı gerektirir."

Belediyecilik... "Particilik" değildir...

"Lüks makam aracı, koruma ordusu, koruma aracı, gösteriş" değildir.

Eskişehir'de... CHP'li Yılmaz Büyükerşen, belediyeciliği "Hakkıyla yapıyor." Manisa'da... MHP'li Cengiz Ergün...

Belediyeciliğin "Hakkını veriyor." Gaziantep'te... AK Parti'li Fatma Şahin... Sergilediği belediyecilik ile...

Gaziantep'i "Daha da güzelleştiriyor, partisinin ve Türk kadınının itibarını yükseltiyor." Belediyecilik... "Ne oldum delisi olmak... Halka tepeden bakmak" değildir.

Belediyeci isen... İnsanları "Şu partili bu partili" diye ayırmayacaksın...

Havalara girip şımarmayacaksın...

Kimseyle laf yarıştırmayacaksın...

Halktan kopmayacaksın.

Gaziantepli'nin Fatma Şahin'i "Atom karınca" diye bağrına basması boşuna değil.

***



O şimdi Gaziantep valisi



Davut Gül... Onu 2003'te tanımıştık...

Siirt'in Şirvan ilçesinde kaymakamdı.

Eğitim gönüllüsüydü... Kendisini "Eğitime... Kızların okula gönderilmesine" adamıştı.

"Üç kitap okuyup, özetini çıkarana...

Çeyrek altın" kampanyasını başlattı.

Sonra... 2007'de... Malatya'nın Gürün ilçesinde karşılaştık.

Çalışkandı... Öğretmen gibiydi...

Her gün başka bir okuldaydı.

2016... Sivas Valiliği'ne atandı.

Öyle bir "Yarış" başlattı ki;

16 kitap okuyup, özetini çıkaranı... Seyahate yolladı.

Okuma yazma bilmeyen nineler dedeler için kurslar açtı... 80'lik ihtiyarlara diploma verdi... Çoğu kadındı.

Hayırseverleri örgütledi...

Okul yaptırdı... Yurt yaptırdı.

2003'te... 2007'de... 2014'te...

2018'de... Onunla ilgili yazılar yazdık...

"Eğitim diye nasıl çırpındığını" anlattık.

O şimdi Gaziantep Valisi.

Ev ev... Köy köy... Okul okul dolaşıyor...

Öğrenciler ile birlikte kitap okuyor.

Vali okuyunca... Bakkal da kitap okuyor... Durakta müşteri bekleyen taksici de.

***



"Ben okuyorum... Gaziantep okuyor"



Öğretmenler... 17 bin gönüllü öğretmen... Evlere gidiyorlar...

Öğretmen, anne baba, öğrenci... Kitap okuyorlar.

21 Aralık... En uzun gece... Vali...

Büyükşehir Belediye Başkanı... Okul müdürleri... Protokol... Kentin ileri gelenleri... "Evleri" ziyaret edecekler.

"Ailelerle birlikte" kitap okuyacaklar.

18 yaş altındaki nüfusun 800 bin olduğu Gaziantep'te "Ben okuyorum, Gaziantep okuyor" kampanyası tutmuş... Çok başarılı.

Bir diğer başarı örneği... Sporla ilgili.

Bütün okullarda "Spor kulübü" var.

Sonuç... 40 farklı branşta 50 bin lisanslı sporcu... "Hedef 100 bin."

***



Beğendik



Slogan gibi bir söz... Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den dinledik...

Ve çok beğendik: "Şehir insanın, insan da şehrin aynasıdır."

***



4 T



Gaziantep'te... İş dünyasının sloganı... "4 T." Buna "Şifre" de diyebilirsiniz.

1. Talep et.

2. (Talibini) Takip et.

3. (Talebin gerçekleşene kadar) Taciz et.

4. (Talebin gerçekleşirse) Teşekkür et... (Gerçekleşmezse) Tenkit et.

Şifreyi Mehmet Tuncay Yıldırım'dan dinledik... Ticaret Odası Başkanı.

***



Simit kebabı



Yemeyle içmeyle pek aramız yok...

"Yaşam boyu diyet." Ama... İbrahim Ay lokantada "Simit kebabı" isteyince... Sorduk:

- O da ne?

Simit, bildiğimiz simit...

Gaziantepli, köftelik ince bulgura da "Simit" diyor.

Et, sarımsak, domates, simit...

Karıştır, pişir... İşte size "Simit kebap... Afiyet olsun."