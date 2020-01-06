Belediyecilik... Gönül işidir... "Laf" değil, "Hizmet" üretmek gerekir.

Ve... Belediyecilik "Particilik" değildir.

Belediyeci vardır... "Leyleğin ömrü lak lak, ördeğin ömrü vak vak ile geçer" misali... Laf yarıştırmak peşindedir.

Belediyeci vardır... "Hizmet yarışındadır." Bugün... Birkaç şehir, birkaç isim, birkaç örnek...

Paylaşalım mı?

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Eskişehir



Yılmaz Büyükerşen... "Kıdemli" belediyeci... "1999-2020." "Bunca yıl" görevde kalmasının nedeni?... "Az konuşması, hizmete odaklanması." Önce DSP'den, sonra CHP'den seçildi...

Ama "Particilik yapmadı." Sonuç...

Seviliyor ve partisinden fazla oy alıyor.

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Manisa



Cengiz Ergün... "3 dönem üst üste" seçim kazandı...

"Rekor." Manisa tarihinde "3 dönem başkanlık yapan yok." Partisi... "MHP." Ama Cengiz Ergün "Herkese eşit mesafede." Halktan kopmuyor...

Hizmet ediyor.

Halk da "Ona sahip çıkıyor."

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Ardahan



Faruk Demir... Türk Halk Müziği sanatçısı...

Ardahan'ın "CHP'li" belediye başkanı.

Onun işi "Particilik" değil, belediyecilik.

Kapısı açık... Randevuya gerek yok...

"Git, derdini anlat." "Kadınları meslek sahibi yapmak...

Kız çocuklarını okutmak" için uğraşıyor.

Gittik... Gördük... "Seviliyor."

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Laf salatası



Yılmaz Büyükerşen'in "Partisi iktidarda değil." Ama siz hiç Yılmaz Hoca'nın hükümetten şikâyet ettiğini... "Ankara para vermiyor... Onun için işlerim aksıyor" dediğini duydunuz mu?

Recep Tayyip Erdoğan... İstanbul'da "Başkanlık" yaparken... "Partisi iktidarda mıydı?" Ama Tayyip Bey'in "Hükümetten...

Parasızlıktan" yakındığını duyan oldu mu?

1. Ne demişler; "İş bilenin, kılıç kuşananın."

2. "İş bilen" kaynak yaratıyor, hizmet ediyor.

3. "Laf salatasını" seven ise...

"Beceriksizliğini" ona, buna, Ankara'ya yüklemeye çalışıyor.

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Diyarbakır



Ahmet Bilgin... Diyarbakır'ın "Refah Partili" Belediye başkanıydı.

Aradan yıllar geçti... "Hala unutulmadı." Altyapı... Pek çok yol... "Onun döneminde" yapıldı.

"Partici" miydi?... Hayır.

Görev yaptığı dönemde "Herkesi kucakladı." İyi tanırız... "Hizmet" adamıydı.

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Erzurum



Mehmet Sekmen... "Refah Partisi" kökenli... AK Partili Belediye Başkanı.

Erzurum'da iş yapmak zor.

Soğuk... Ayrıca "Yılların ihmali" var.

"Kaynak" deseniz sınırlı.

1. Buna rağmen... Erzurum'da "Standartları" yükseltti.

2. Şehrin "Çehresini" değiştirdi.

3. "Partici" değil, hizmete endeksli.

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Edirne-Aydın hattı



Edirne... Ekonomik krizin "Teğet geçtiği" şehir.

Belediye CHP'de...

Recep Gürkan.

Aydın... Ege'nin "Büyük" kentlerinden.

Belediye CHP'de... Özlem Çerçioğlu... "Topuklu efe." İkisi de "Hizmet peşinde." İkisi de "Kavga etmiyor." Sonuçta... Edirne kazanıyor...

Aydın kazanıyor.

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Samsun



Yusuf Ziya Yılmaz... O da "Kıdemliydi... Prof.

Büyükerşen gibi."

19 yıl aralıksız Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı...

"Samsun rekoru."

ANAP'tan seçilmişti...

Sonra Ak Parti'ye geçti... Ama "Particilik" yapmadı...

Samsun'a "Sınıf atlattı."

O şimdi "Milletvekili."

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Trabzon



Trabzonlu, iki kişiye "Abi" der.

1. Faruk Nafız Özak... "Faruk Abi." AK Partili... Eski bakan.

2. Volkan Canalioğlu... "Volkan Abi." Eski belediye başkanı... CHP'li.

İkisinin "Ortak" özelliği... "Particilik yapmamalarıydı." Şimdi... Özak, milletvekili değil.

Canalioğlu... Belediyeciliği çoktan bıraktı.

Ama... Trabzon'da... İkisi de hâlâ "Abi" ve "İtibarlı."

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Uzun sözün kısası



Murat Karayalçın... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıydı... SHP( Sosyal Demokrat Halkçı Parti).

Partisi... Lideri (Erdal İnönü)... "Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile kavgalıydı."

SHP'li belediye başkanları, kentlerine gelen Turgut Özal'ı "Karşılamıyorlardı... Uğurlamıyorlardı."

Hatta... "Daha da ileri giden" bile vardı... Kentini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Özal'ı "Kürsüden" eleştiren (Edirne).

İşte o dönemde... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın "Kimseye aldırmadı...

Esenboğa Havaalanına gitti... Turgut Özal'ı uğurladı...

Karşıladı."

Evet... "Fanatikler" kızdılar ama... "Toplumun büyük kesimi" Murat Karayalçın'ı alkışladı.

Uzatmayalım... Ve noktayı şöyle koyalım:

Belediyecilik... "Bağcıyı dövmek... Laf üretmek...

Kavga etmek" değildir.

Belediyecilik... "Hizmettir." "Particiliği" aşabilmeyi gerektirir.