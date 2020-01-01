Yeni bir yıl... Beyaz bir sayfa... Taze bir başlangıç...

Hayırlı ve uğurlu olsun... Mutlu ve sağlıklı bir yıl dileğiyle.

Önce sağlık... Bütün iyiliklerin anası sağlık.

Yeni yılı "Sağlıklı sözlerle" karşılamaya ne dersiniz?

Sağlık bir insanın en değerli hazinesidir.

Elden gitmeden değerini anlayamadığımız iki şey...

Biri sağlık, diğeri gençlik.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır.

Sağlık... En büyük zenginlik.

Hoş geldin 2020...

Sağlıklı günlere...

***



Talih Kuşu



Size de çıkabilir... Yeni yıla girerken Milli Piyango bileti aldınız mı?

Talih... Kimine anadır, kimine de üvey ana.

Yeri ve zamanı...

Mevlana'dan bir söz:

"Ne aklını beğenmeyeni gördüm, ne de talihini beğeneni." Talih... Öyle bir şey ki... Kuş gibi... Her an başa konabilir.

Aralık 2016...

Konya'nın Ilgın ilçesi...

Beykonak Mahallesi.

Evdeki dana hastalandı...

Sahibi İsmail Cesur... Danayı kesti...

Etleri kemiklerden ayırırken, dananın midesinden bir poşet çıktı.

İsmail Cesur poşeti temizledi... Açtı... Para doluydu... 100'lük, 200'lük banknotlar.

Hani ne demişler?...

Şansın varsa gelir Hint'ten Yemen'den, şansın yoksa ne gelir elden?

***



Piyango şakası



Olay Denizli'de yaşanmıştı...

2007'de...

Yeni yılın ilk haftasında.

Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olan Cevdet Demirtaş 10 bilet aldı...

Ama yılbaşı çekilişinde bir şey çıkmadı.

Cevdet Demirtaş...

Yılbaşı çekilişinde 60 milyon lira çıkan biletin numarasını (2796288) kendi biletinin üzerine yapıştırdı.

Ve... Sosyal medyada paylaştı.

5 dakika geçmedi, Cevdet Demirtaş'a telefon yağmaya başladı.

Arayanlardan biri de 2.5 yıldır küs olduğu kayınvalidesiydi:

-En sevdiğim damadım sensin.

Sonra... Olayın şaka olduğu anlaşılınca...

Cevdet Demirtaş dedi ki:

-İyi ki bana büyük ikramiye çıkmamış...

İnsanların gerçek yüzlerini ve ne hale düştüklerini öğrendim.

***



Geç gelen ikramiye



Kanada... Lois Olsen...

Büyükanne... 80 yaşında... 8 torun sahibi.

Bir marketten alışveriş yaparak katıldığı çekilişte, ikramiye onun biletine vurdu:

"50 milyon Kanada Doları." Şanslı büyükannenin ilk sözü şu oldu:

-Bunun için çok yaşlıyım.

Sonra... "Tek isteğini" söyledi:

-10 yıldır bindiğim ve sık sık arıza yapan otomobilimi değiştireceğim.

Lois Olsen... Küçük bir köyde inek ve hindi yetiştiren... Sağdığı sütü satarak geçimini sağlayan bir kadın.

İkramiye... Onun da dediği gibi... "Hayli geç gelmiş."

***



Temel-1



Temel'e yılbaşında büyük ikramiye çıkmış.

Temel hemen mimarı çağırmış:

-Büyük bir köşk istiyorum...

İki yüzme havuzu, 6 salonu, 12 yatak odası, 10 banyosu, 3 saunası, 2 hamamı olsun... Bir de tuvaleti.

-Ama Temel Bey, böyle muhteşem bir konakta tek tuvalet olur mu?

-Olur olur...

Fazla tuvalet olursa, sıkışınca hangisine gideyim diye düşünürken altıma ediveririm.

***



Temel-2



Temel...

Garibanın teki... Arayıp soranı yok...

Çoğu büyük şehirlerde olan akrabalarını tanımıyor... Ama tanımayı da çok istiyor.

Arkadaşı Dursun akıl vermiş:

-Ula Temel...

Yılbaşında büyük ikramiyenin senin biletine isabet ettiğine dair bir söylenti yay... Bak göreceksin, bütün akrabaların bir anda ortaya çıkar...

Hatta yeni akrabaların bile olur.

***



Temel-3



Yılbaşı çekilişi...

Şans... Büyük ikramiye, Temel'in biletine.

Temel...

Bakkala, manava, kasaba, berbere... Uçan kuşa... Borçlu.

Bir ay...

İki ay... Üç ay geçmiş.

Temel borçlarını ödememiş.

Alacaklılar...

Kapıya dayanmışlar:

-Borcunu niye ödemiyorsun?

-Zengin olunca Temel değişti demesinler diye.

***



Temel-4



Büyük ikramiye çıkınca...

Temel'in ilk işi helikopter almak olmuş...

Komşulara hava atacak.

Temel helikoptere binmiş.

Az sonra...

Pilota seslenmiş:

-Kaptan...

Yukarıdaki vantilatörü kapat...

Üşüyorum.

***



Bir Karacaahmet masalı



Kiminin umudu Milli Piyango...

Kiminin ise Sayısal Loto.

Umudunu "Kazıya... Define aramaya" bağlayan da çok.

"Böyleleri" dün vardı, bugün de var.

Biliyor muydunuz?... Helmut Mecler, İstanbul'da, belediyeye başvurdu:

-Karacaahmet Mezarlığı'nda altın para var... Yerin altında... Tam on bin altın... Kazı yapmak istiyorum...

Yüzde 35'i benim olacak.

Belediye... "Kazı izni" verdi.

Helmut Mecler...

Mezarlıkta altın aradı...

"18-21 Nisan 1935'te." Sonuç... Sıfır.

Mezarlıktan altın çıkmadı.