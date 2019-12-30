Nilüfer'in bir zaman dillerden düşmeyen şarkısı gibi... "Dünya dönüyor sen ne dersen de." Kimi laf üretmeyi seviyor, kimi de iş üretmek için çırpınıyor.

Ve yıllar geçip gidiyor.

Kimi... "Yandık, öldük, bittik" türküleri söylüyor.

Kimi de... Batman'da... Yatırım yapmak için... Vali Hulusi Şahin'in kapısında "Arsa tahsisi sırasında" bekliyor.

Ocak-2019... Yollardaydık.

Aralık-2019... Yıl bitmek üzere... Batman'dayız

***

Sanal gündemin gürültüsü

Anadolu Jet... TK 7040... Ankara- Batman uçağı... Boş koltuk yok.

Batman'da... 10 kişiyle konuşun... "En önemli üç sorununuz nedir" diye sorun.

İlk üç arasına "Uçak seferlerinin azlığı" girecektir.

Türkiye uçuyor... Batman uçuyor... Nereye gitsek millet, uçak seferlerinin artmasını istiyor... "Yüksek Hızlı Tren" istiyor.

"Sen ben... Dedim dedi... Seçim, siyaset, parti" kısır döngüsü ve gürültüsü öylesine yoğun ki... Sanal gündem "Gerçek gündemin sesini bastırıyor."

***

Batman Valisi

Rahmetli Necmettin Erbakan derdi ki:

- Ben işinin delisini severim.

Erbakan Hoca "Tanısaydı" Batman Valisi Hulusi Şahin'i çok severdi.

Valinin bütün derdi... "Ekmeği büyütmek... Yaraya merhem sürmek... Bir taşın üzerine bir taş daha eklemek."

Organize Sanayi Bölgesi... Dört bin 800 kişi çalışıyor... Büyütülecek... 15 bin işçi ekmek yiyecek.

İkinci Organize Sanayi Bölgesi şart... Yapımı için kollar sıvanmış.

Bitmedi... Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sırada.

Şu kadarını söyleyelim yeter;

Yatırım için arsa tahsisi bekleyenlerin sayısı 200'ün üzerinde...

Kimi yatırımcı İstanbul'dan... Kimi Denizli'den.

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Sağlık turizmi

Arif Arslan... "Batman Çağdaş" gazetesinin yazarı... Yazı İşleri Müdürü.

Bütün gün birlikte gezdik.

Batmanlı'nın "İlk üç isteğinden" bir diğeri:

"500 yataklı hastane."

Batman'da, 370 yataklı Devlet Hastanesi var.

Özel hastane çok... Batman... Medikal Park... Dilan... Yaşam... Dünya... Farabim... Klinik.

Ama bu kadar hastane yetmiyor.

Nedeni... Sağlık turizmi... Komşu Irak'tan Batman'a hasta yağıyor. Batman'da nereye baksanız "Yabancı plakalı" araç, komşu ülkelerden... Hasta yakınlarının araçları.

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Otobüs terminali

Geçen gelişimizde uğramıştık... Yine uğradık.

Batman Zaho... 60 lira.

Batman-Erbil... 150 lira.

Batman- Kerkük... Batman- Süleymaniye... 200 lira.

"Komşu ülkelerden" gelen hasta çok.

Hasta, hastanede yatıyor... Yakınları ise otellerde... Otel de çok:

Mezopotamya... Turhan... GAP... Atlıhan... Malabadi... Hasankeyf... Metsa... Real Konak.

Vali Hulusi Şahin dedi ki:

- Otel yetmiyor... 5 yıldızlı yeni oteller gerekiyor.

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Gel de sevinme

Arif Güneş... Batman Ticaret Borsası Başkanı... Söze "Antep olmak yolundayız" diye başladı.

Aynı sözleri Vali Hulusi Şahin'den de dinlemiştik:

- Hedefimiz beş yıl içinde ikinci bir Gaziantep olabilmek.

Arif Güneş'i dinleyelim:

Sanayi... Giderek gelişiyor.

Tarım çok iyi... Mısır... Mercimek... Sert buğday.

Şimdi fıstıkta büyüyoruz... İddialıyız.

Buna bir de hayvancılığı ekleyin... Batman, ekonomik patlama yapıyor.

Büyük kentlerden Batman'a geri dönüş başladı... Sizi geri dönenlerle görüştüreceğiz.

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Fıstık

Hifzullah Akdaş... Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı.

"Fıstık iyi para ediyor" dedi:

- Fıstık, büyük şehirlere giden Batmanlı'yı geri dönüşe teşvik ediyor... Hükümet fıstığa "Ürün desteği" versin, geri dönüş daha da hızlanır... Gercüş ve Sason bölgesinde Antep fıstığı üretimi artıyor... Siz Batman'ı 5 yıl sonra görün... Tanıyamazsınız.