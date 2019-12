Dünyadaki en büyük başarı önce bir hayaldi... Denizi seyrederek, denizi geçemezsiniz.

Başarıya ulaşmak için... Önce hayal edeceksiniz.

Ve... İddianız, hırsınız olacak.

Ünlü Amerikalı sanatçı Elvis Presley'in sözü:

"Hırs, sekiz silindirli motoru olan bir hayaldir."

Yarın... Yerli otomobil ile tanışacağız.

***

Erdoğan'dan beklenen mesaj

İstanbul Taksiciler Odası... Açıkladı:

- 17 bin yerli otomobil alacağız.

İlk talebin "Kamudan... Belediyelerden" gelmesini beklerdik.

"Yerli otomobil çıkınca, yabancı araç satın almayacağız" diye.

Yarın... Başkan Erdoğan bir "Mesaj" verse, devlette "Yerli otomobilin kullanılacağını" söylese... "Otomobil fabrikamız tam kapasite çalışır... Günde 3 vardiya."

***

Başarı... "Türkiye'nin"

Türk siyasetinin efsane isimlerinden Turan Güneş köy kahvesine gitmiş... Köylü fakir.

Kahveci... CHP'li Turan Güneş'e kahve getirmiş... Ama fincan "Kulpsuz."

"Kusurumuzu bağışla beyim" demiş:

-Fincanın kulpu kırıldı.

Turan Güneş "Sen bu fincanı bizim partinin genel merkezine gönder" diye konuşmuş:

-Hemen bir kulp takarlar.

Yerli otomobil "Siyasete" alet edilmemelidir.

Başarı... "Büyük ve güçlü Türkiye'nin" başarısıdır.

Daha ilk günden kimse "Eleştirmeye... Kulp takmaya" heveslenmemelidir.

***

Nereden nereye?

Seneler öncesinden bir not... "Biz oradaydık."

Ankara'da... "Ağır sanayi toplantısı" yapıldı... "19 Ağustos 1977."

Ama... Elektrikler kesildi... Hayır "Kasıt... Komplo... Sabotaj" yoktu.

Türkiye'de "Enerji sıkıntısı" vardı.

Ve... Ağır sanayi toplantısı "Lüks lambası ışığında" devam etti.

Nereden nereye?

Başbakanlık binasında kaloriferlerin yakılamadığı günlerden, kendi otomobilimizi tanıtacağımız güne geldik.

Gözün aydın Türkiye.

***

Uzman(!)

Dünyada... Türkiye kadar "Uzmanı çok" bir başka ülke var mı acaba?

Televizyonlarda izliyorsunuz... Ortalık "Uzmandan geçilmiyor."

Mehmetçik "Sınır ötesi harekâta" başlıyor...

Herkes uzman.

"Seçim... Siyaset" konusu... Uzman olmayan yok.

Son örnek... "Kanal İstanbul." Tam bir uzman enflasyonu var.

Bakalım yarın "Yerli otomobil" tanıtılınca "Kaç düzine" uzman çıkacak?

Bir önerimiz var:

"Uzman ihraç edelim... Göreceksiniz Türkiye'nin döviz açığı sorunu anında çözülür."

***

Yanıt bekleyen sorular

Vizyon... İddia... İnanç... İrade oldukça... Otomobil de yapılır, uçak da.

Atatürk dönemi... 15 Ağustos 1925... Kayseri'de "Tayyare, Otomobil ve Motor Anonim Şirketi" kurulmuştu.

6 Ekim 1926... Kayseri'de "Uçak fabrikasının açılışı yapıldı."

Fabrikada 200 kadar uçak yapıldı.

Sonra... Bu fabrika kapatıldı... Niçin?

Bir diğer "Uçak" hikâyemiz daha var.

Nuri Demirağ... Uçak fabrikası kurdu... 1936.

Yolcu uçağı yaptı... Büyük başarı.

Sonra... Onun da kapısına kilit vuruldu... Niçin?

Bu soruların cevabı bulunmalı... Tartışılmalı.

Dileriz yarın... Yerli otomobilin tanıtılacağı toplantıda..."Gündeme getirilir ve konuşulur."

***

Taksitle... Yerli otomobil

Cahit Karakaş'ın kulakları çınlasın... 12 Eylül 1980 darbesinden önce Meclis Başkanı'ydı. Milletvekilleri, Cahit Karakaş'tan bir istekte bulundular:

Yerli otomobil almak istiyoruz.

Ama... Peşin alabilmemiz zor.

Konuşsanız... Bize taksit yapsalar.

Cahit Karakaş... "OYAK Renault" fabrikasına yazı yazdı.

"Öncelik... Ayrıcalık... İndirim" istemedi.

Sadece "Taksit yapmanız mümkün mü" dedi.

Pek çok milletvekili ve senatör "Bu sayede" araç sahibi oldular.

"O günleri" Deniz Baykal, Köksal Toptan, Celal Doğan hatırlayacaklardır.

Umut ederiz ki... Yerli otomobilimiz üretime başlanınca, milletvekillerimiz "Benzer bir girişimde" bulunurlar.

Ve... "Yerli otomobile" binmeye başlarlar.

***

Traktörden otomobile

Türkiye'de otomobil değil... Ancak "Traktör" yapılıyordu... 1950'li yıllar.

Fabrika... Başbakan Adnan Menderes'e bir traktör hediye etmek istedi.

Menderes "Memnun oldu... Kabul etti" ama bir şartla:

"Parasını ödeyecekti."

Ödedi ve faturasını aldı.

Sonra... Traktörü Aydın'a yolladı... "Çakırbeyli Çiftliği'ne."

Aradan yıllar geçti... Menderes idam edildi... Büyük oğlu Yüksel "İntihar."

Ortanca oğlu Mutlu "Trafik kazası."

Bir tek küçük oğlu hayattaydı... Aydın Menderes... Ama o da "Afyon- Sandıklı'da... Trafik... Belden aşağısı tutmamaya başladı."

Traktör... Bakımsızdı... Çitlikte çamura saplanmıştı... Çalışmıyordu.

Kitapta (Off The Record) da yazdık...

Bir gün Türk Traktör Fabrikası'nın genel müdürüne dedik ki:

- Menderes'in traktörü sizin fabrikada yapıldı... Onu getirin... Onarın... Çalıştırın... Ve fabrikanızın girişine koyun.

- Ama... Acaba... Verirler mi?

- Siz o işi bana bırakın.

Adnan Menderes'in traktörü şimdi Ankara'da... Üretildiği fabrikada... Ve çalışır halde.