Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Münir Nurettin Selçuk'a ait...

Kürdîlihicazkâr şarkı...

"Bu yıl da böyle geçti." Acı tatlı günleriyle... Ayaz oldu bulut oldu, geçen günler umut oldu.

Yarın... 2019 yılı "Dün" olacak.

2019'a "Güle güle" derken;

1. Dünün kısır çekişmelerini bir yana bırakalım... Yarına bakalım... "Yeni bir başlangıç... Beyaz bir sayfa açalım." 2. Mevlana'nın dediği gibi... "Dün dünde kaldı cancağzım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım."

***



Hacı Murat'tan... Yerli otomobile



Dün... 30 Aralık'tı... Yıllar öncesinden bir "30 Aralık" hatırası...

Paylaşmanın tam zamanı.

Tercüman Gazetesi... 30 Aralık 1972... Cumartesi.

Sayfa 5... Yarım sayfalık ilan...

İnsanımızın "Hacı Murat" adını taktığı "Murat 124'ün" ilanı.

Türkiye "Hacı Murat'tan... Montaj sanayiinden" bugüne geldi... Yerli otomobilini üretme iddiasına, hedefine.

Hacı Murat dedik de aklımıza geldi...

Bizim de ilk otomobilimiz Murat 124'tü.

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Hayırlı evlat



Yılbaşı öncesi... Batman'daydık... Dün yazdık.

Ama "Bir konu" daha var ki... Mutlaka paylaşmalıyız.

Arif Güneş... Ticaret Borsası başkanı... Annesi "105 yaşında." Arif Güneş, yaz kış... Karda yağmurda... Her sabah annesinin evine gidiyor, elini öpüyor, duasını alıyor...

Sonra işine başlıyor.

Her akşam... İki eli kanda da olsa... Annesini ziyaret edip, elini öpmeden yatmıyor.

Ne diyelim?... Allah herkese böyle hayırlı evlat versin.

***



Büyük fotoğraf



Günlük çekişmeler, kısır siyaset eksenli gerginlikler öylesine gündemi meşgul ediyor ki... "Büyük fotoğraf" kaybolup gidiyor.

2019'a veda ederken...

"2 fotoğrafa" göz gezdirdik.

"Dünün" fotoğrafında...

Gazete ilanlarında "Neler" mi vardı?

Öküzbaş çivit... Nacar saat... Tokalon krem... Necip Bey briyantini... Ucu kırmızı Gelincik sigarası... İspirtolu gazocağı... Puro... Fay...

Radyolin.

"Bugünün" fotoğrafına gelince;

200'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan bir Türkiye.

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Karikatür



Zaman... Çok şeyi değiştiriyor.

Bazı şeyler ise... Yıllar da geçse...

"Aynı." Örneğin... "CHP'de liderlik tartışması." Bir dönemin ünlü mizah dergisi...

"Akbaba." 7 Eylül 1966... Akbaba'daki karikatür:

Bir CHP'li "İnönü'yü partiden uzaklaştırmak lazım" diyor.

Karikatürde... İsmet İnönü "Okun ucunda." "Yay" gerildikçe geriliyor.

İnönü "Okla birlikte" fırlatılmak üzere.

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Ecevit... "İleriyi" görmüş



Tarih...

4 Nisan 1973.

Yeni Ortam Gazetesi...

CHP lideri Bülent Ecevit'in gazetecilerle sohbeti.

Konu... Başkanlık...

Başkanı halkın seçmesi.

Ecevit'in... Yeni Ortam'da, başlığa çıkan sözleri:

"Halkın seçeceği Başkanın yetkileri daha geniş olur." Öyle de oldu... Ecevit, geleceği görmüş.

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Günün sözü



Adettendir... Her yılbaşı gazeteler, televizyonlar "Yılbaşı sofrası" yayını yaparlar.

Yemek tarifleri... Tatlı çeşitleri.

"Afiyet olsun" diyelim ve günün sözünü söyleyelim:

"İnsan, yediğinin dörtte biri ile yaşar, kalan dörtte üçü ile de doktorları geçindirir."

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Yılın öğüdü



Garazın varsa unut, Kederin varsa avut, Paran varsa sıkı tut, Hem otur say her gece.

Rıza Tevfik

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Yılbaşı kurbanı



Liste eski Bakan Ali Coşkun'dan.

Ali Coşkun'a göre... "Bunları kurban edenler, en büyük ibadeti yapmış olurlar." İşte... On kurban:

1. Egoizm.

2. Kibir.

3. Kindarlık.

4. Yalancılık.

5. Riyakârlık.

6. İhanet.

7. Nefret.

8. Cehalet.

9. Kabalık.

10. Nobranlık.

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Güle güle... Ve rahmetle



Biten bir yıla "Güle güle" derken... Ve yeni bir yıl için saatleri sayarken...

Eski bakanlardan Kamran İnan'ı hatırlamaya ne dersiniz?

Rahmetlinin "Siyaset Yılları" kitabından:

"Herkes yağmur duası gibi, sistemin tökezlemesi duasında...

İstikrar bazı çevreleri rahatsız ediyor."