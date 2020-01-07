Kamu Etik Kurulu çalışıyor...

Kurulun sıcak gündemi "Yerel yönetimlerde etik." 2019'da "Etik toplantılarının" sonuncusu İstanbul'da yapılmıştı.

2020'nin "İlk toplantısı" ise dün İzmir'de yapıldı... "Altıncı toplantı." Kamu Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'a sorduk:

-Etik denilince... Belediyelerde öne çıkan "İlk üç sorun" neler?

Toptan'ın yanıtı:

1. İhaleler.

2. İmar değişikliği.

3. İşe eleman alma...Kayırmacılık.

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Üç kara delik



Dğişik illerde yapılan "Etik toplantıları" Köksal Toptan'ın ifadesiyle "İyi gidiyor." Toptan... İyi gidiş sözlerinden sonra "Ama" diyor:

- Ama... Uygulamada sıkıntı var.

Uygulama...

Toplantılardaki "Güzel konuşmaların" sahada yeterince karşılık bulmaması.

Yani... "Kara deliklerin" kapanmaması.

Üç kara delik... "İhale...

İmar... Adam kayırma."

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Formül



Aslında... Kara delikleri kapatmanın formülü var.

Örneğin... "İmar değişiklikleri." Mehmet Özhaseki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı iken önemli bir karar almıştı:

1. İmar değişikliği kesinlikle olmayacak.

2. Fakat... Koşullar bir imar değişikliğini gerektiriyorsa... Bundan doğacak olan rant belediyeye kalacak.

Dün... Köksal Toptan'a "Bu formülü" anlattık... "Kayseri modelini." Toptan "Çok güzel" dedi ve yine "Ama" diyerek devam etti:

- Her yer Kayseri değil ki... Her yerde bir Mehmet Özhaseki bulamıyorsun ki.

Köksal Toptan da haklı.

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Şehir ve başkan



Köksal Toptan ile "Yerel yönetimler...

Hizmet... İmar... Yol...

Büyük şehirler" üzerine sohbet ederken...

Konuyu "Şehir ve başkan" konusuna getirdik.

Ve bir de "Örnek" verdik:

Eğer... Başkanı seviyorsak... Her yaptığına "Doğru" diyoruz.

Sevmiyorsak... "Her yaptığı yanlış."

Ankara... Akay Kavşağı...

Yapıldı ve trafiği rahatlattı...

Fakat "Yapan Melih Gökçek'ti." Ve karşı çıkan da çok oldu.

"Melih Gökçek karşıtlığı" kavşak yatırımının önüne geçti.

Köksal Toptan "Olayı çok iyi biliyorum" dedi:

- Bu kavşak için "Yürütmeyi durdurma kararı" bile verildi.

İşin en "İlginç" ve en "Komik" yanı ise... Yürütmeyi durdurma kararının "Kavşak bittikten çok sonra" verilmesiydi.

Haydi... Gücü yeten "Yürütmeyi durdursun" bakalım.

Trafik tıkanır... Ankara felç olur.

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Öfke... Nefret... Hizmet... Siyaset



Aslında... Ankara'da "Karşı çıkılan" şey, Akay Kavşağı'nın yapılması değildi.

Karşı çıkılan... Bu işi "Melih Gökçek'in yapmasıydı." "Gökçek öfkesi... Gökçek'ten nefret" yatırımın, hizmetin ve her şeyin önüne geçmişti.

Bizde siyaset "İşte böyle bir şey."

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Cadde açmak... "Suç"



Köksal Toptan "Bu anlattıkların yeni bir şey değil ki" dedi:

- İstanbul'da... Vatan Caddesi'ni açtığı için rahmetli Adnan Menderes'in başına neler geldi?

Neler gelmedi ki?

1. Vatan Caddesi açılırken...

Muhalefet karşı çıktı... "Bu kadar geniş caddeye ne ihtiyaç var?... Uçak mı inecek?" 2. Vatan Caddesi açıldı... Ve Adnan Menderes "Cadde açmak suçundan" Yassıada'da yargılandı.

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"Hora"



Köksal Toptan... Siyasetin deneyim küplerinden.

"Duayen." 12 Eylül 1980 darbesinden önce de Meclis'teydi... Bakandı.

İşte o dönemlerde... Türkiye "Akdeniz'de petrol aramak istedi." Döviz yok ki yurt dışından "Arama gemisi" satın alınsın.

Türkiye kendi imkânlarıyla bir petrol arama gemisi yaptı... Geminin adı Hora idi... Gemi denize açıldı...

"Faaliyete" başladı.

İlk tepki... Dönemin ana muhalefetinden geldi:

- Hora bir petrol arama gemisi değildir...

Balıkçı teknesidir.

Biz "Bu olayı" anlatınca... Köksal Toptan "Çok iyi hatırlıyorum" diyerek gülmeye başladı.

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Aman doktor bir çare!..



Türk siyasetinin tedavisi zor bir çocukluk hastalığı var:

"Külliyen ret." Eğer... İşin başındaki kişiyi sevmiyorsak...

"Onun her yaptığı yanlış." Yol... Köprü... Baraj... Havaalanı... "Hepsi kötü... Hepsi yanlış... Hepsi kaynak israfı...

Hepsi gereksiz." Acaba... Bu hastalığı tedavi edecek bir doktor çıkacak mı?

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Bir Türkiye gerçeği



Belediye... Etik... İmar...

Yatırım derken... Sohbet "Yerli otomobile" geldi.

Köksal Toptan'a "Eğer" dedik:

- Yerli otomobilimiz tören sırasında tekleseydi... Lastiği inseydi... Veya direksiyonu kilitlenseydi...

Yürümeseydi...

Sevinecek, düğün bayram yapacak önemli bir kesim vardı... Bunu söylemek çok acı... Ama bu bir Türkiye gerçeği.

Toptan'ın tepkisi:

- Maalesef.