İstanbul Havaalanı... Dünyanın en büyüklerinden... Daha da büyümeye devam ediyor.

Ama... Aradan aylar geçti... Hala tartışılıyor.

Biri... "Neden yapıldı" diyor.

Diğeri..."Atatürk Havaalanının kapatılmasını" sorguluyor.

Öteki... "Atatürk Havaalanının yeniden açılmasını" istiyor.

Beriki... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın, iniş sırasında pistten çıkmasını "Kötü hava koşullarına" değil de, "Yeni havalimanı yapılmasına" bağlıyor.

Bunların hepsi de... "Uzman." Zaten Türkiye'de "Uzman bolluğu" var.

Uzman ihraç etsek "Türk ekonomisi patlama yapar."

***



Bir ömür suyun peşinde



Evet... Kitabın adı "Bir Ömür Suyun Peşinde." Yazan Süleyman Demirel. İki cilt... Toplam bin 70 sayfa.

Demirel, adımıza imzaladığı kitapta "Çektiklerini" anlatır.

Yatırım yaparken "Çektiği zorlukları." Karşılaştığı "Muhalefeti."

"Engelleri... Çengelleri."

"Bu konuda" değişen fazla bir şey yok.

"Karşıyım karşı, her şeye karşı" diyen "Uzman" ise... "Çok."

***



Baraja muhalefet



Seyhan Barajı... Menderes döneminin büyük yatırımı... 8 Temmuz 1956'da açılır.

Ve... "Muhalefet" başlar:

Topraktan baraj yapıldı.

Yarın köstebekler barajın duvarlarına yuva yaparlar.

Bu deliklerden yol bulan sular toprak barajı yerle bir eder.

Adana sular altında kalır.

"Dönemin yüksek bürokratı" Demirel... O günleri şöyle anlatır:

- Her yağmur yağışında, barajın patlayacağı dedikodusu yayılıyor, çok kişi karamsar yorumlar üretiyordu.

***



Hepsi gerçek



Cumhurbaşkanı Celal Bayar ABD'ye gitmiştir.

O dönemde Demirköprü ve Kemer Barajları için "Krediye" ihtiyaç vardır...

"25 milyon dolar." Bayar "Dünya Bankası'nın onuruna verdiği yemekte" bu konuyu açar.

Dünya Bankası yetkilileri "Kırmızı ışık" yakarlar... "Türkiye bu borcu ödeyemez." Bayar... Tepki gösterir... Yemeği terk eder.

Sonuç:

1. Başbakan Menderes, Türkiye'deki Dünya Bankası temsilcisi Dr.Lifting'i Türkiye'den çıkarır.

2. Türkiye... Bu tesisleri yapmayı başarır.

3. Ve... Darbe olur... 27 Mayıs 1960... Bu yatırımların hesabı sorulur.

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Soruşturma komisyonu



Darbeden (27 Mayıs 1960) sonra...

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Süleyman Demirel askere alınır... Yedek subay olarak.

Ve bir gün... Yassıada'da yargılanan Demokrat Parti mensupları için kurulan "Soruşturma Komisyonuna" çağrılır.

Komisyonda... "Sorgulama" başlar.

Konu... "Menderes dönemindeki yatırımlar."

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Keban'a muhalefet



Sene 1965... Süleyman Demirel "Başbakan." "Keban Barajı" der.

Hemen "Muhalefet" başlar:

- Şart mı?... Baraj yapacak para var mı?

Demirel "Atatürk'ün arzusuydu...

Atatürk 1936'da Keban'da su rasat istasyonu kurdurdu" der.

Fakat... "Muhalefet" devam eder.

Sonunda... Keban Barajı yapılmaya başlanır.

Bu defa... Muhalif basın da devreye girer:

- Elazığ'da yapılacak barajın Elazığ'a ne faydası olacak?

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Şaka gibi



Muhtıra... 12 Mart 1971... Başbakan Demirel istifa eder.

Ve... Hoş geldin ara rejim... Partiler üstü hükümetler dönemi.

Yeni hükümetin ilk icraatı:

- Türkiye bu kadar elektrik enerjisini ne yapacak?... Toprağa mı verecek?... Enerji yatırımları durdurulmuştur.

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Havanda su dövmek



Ona muhalefet... Buna muhalefet...

Demirel bir gün dayanamaz.

Ve... Kahramanmaraş'ta kürsüye çıkar:

"Hep havanda su döverek bir yere varmak mümkün değil." Ama... Varsın mümkün olmasın...

Hiç önemi yok.

Zira bizde havanda su dövmeyi marifet sanan "Çok."

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GAP



Darbe (12 Eylül 1980) öncesi.

Başbakan Demirel "Slogan savaşı ile bir yere varamayız...

Durduğumuz yerde zengin olamayız" der ve...

"GAP... Atatürk Barajı" için kolları sıvar.

Kredi bulunur... Resmi gazetede "GAP kararı" yayınlanır...23 Temmuz 1980.

Ardından... Yine... "Hoş geldin askeri darbe." Askeri yönetim "Hazır krediyi" kullanmaz.

"GAP dosyası" rafa kaldırılır.

Ve... "3 yıl sonra" dosya yeniden açılır... Turgut Özal 1983'te tek başına iktidara gelince.