GAZİANTEP

Model şehir... Marka şehir... Ortak akılla yönetilen şehir... Krizlerden fırsat yaratan şehir... Türkiye'den daha hızlı büyüyen şehir... Yükselen şehir... "İşte Gaziantep."

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl altıncısını düzenlediği "Basın Ödülleri Gecesi" için geldik.

Bize "Özel bir ödül" verildi... "Onur ödülü."

Ödülü... Vali Davut Gül ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın elinden aldık.

Teşekkürler Gaziantep.

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Şakir ile Selvi



Gaziantepli Şevket... Genç... Evlenme çağında... "Huysuzlanmaya" başlamış.

Ama... "Gelin" bulunamamış.

Kayseri'de... "Selvi" varmış... Tam "Şevket'in dengi."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kayseri'ye gitmiş.

Selvi'yi... Şakir'e istemiş.

Sonuçta... "Onlar ermiş muradına."

Şakir'in keyfine diyecek yok... Fatma Şahin onu "Eliyle besliyor."

Selvi ise... Mutlu... Hamile... "Bebek bekliyor."

Şakir ile Selvi... Görseniz bayılırsınız... "İki zürafa."

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Tayyip Bey'in Aslanları



Dünya'nın dördüncü büyük Hayvanat Bahçesi... Gaziantep'te.

Yılda... 5 milyonun üzerinde ziyaretçi.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği "Aslanlar." Buradalar.

Geldiklerinde... Bir deri bir kemiktiler.

Gaziantepli onları "Kebapla... Baklavayla" beslemiş.

Aslanlar... Maşallah... "Aslan" gibiler... Heybetli mi heybetli.

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Fıstıkkent



Nereye gitseniz... Nereye başkanız... "Fıstık."

Gelmişken... Uğramadan olmaz... İmam Çağdaş... "Marka."

Mekân sahibi Burhan Çağdaş "Tadına bakıver" dedi.

Fıstıklı kebap... Fıstıklı lahmacun... Fıstıklı baklava.

Teşekkür ettik... Sadece çayını içip çıktık... Az ileride "Kolonyacıyı" gördük:

"Fıstıklı kolonya."

Saat 13.00... Haberleri dinleyeceğiz... Araçta... Radyo kanallarında gezinirken... Karşımızda... "Fıstık radyo."

Arkadaşlarla buluşmaya gittik... Yemek için.

Lokantanın önünde... Görmesek inanmazdık... Bir araç... "Fıstıkla kaplanmış."

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Gaziantep modeli



Belediyecilik... Gönül işi... Sevgi işi... Eğer "İnsanı kucaklayamıyorsan" yapma bu işi.

"Engelsiz Yaşam Merkezine" gittik.

Engelliler... Saz çaldılar... Türkü söylediler... Dinledik.

Engelliler... Her işi yapıyorlar... Görmüyorlar ama "Okuma yazma öğreniyorlar." Engelliler... Meslek sahibi oluyorlar.

Bir sonraki durak... "Moral Evi... Alzheimer Hastaları Buluşma Merkezi."

Nineler... Örgü örüyorlar... Resim yapıyorlar... Şarkı söylüyorlar.

Dedeler... Voleybol oynuyorlar.

"Gaziantep modeli." Keşke her yerde olsa.

Başkan Fatma Şahin... Tek kelimeyle "Cennetlik." Allah razı olsun.

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Gaziantep "Yazıları"



Otomobilin (23 AAT 324) arka camındaki yazı:

"Gaziantep bana, ben de sana hastayım."

Kültür yolunda... Lokantanın duvarında bir yazı:

"Dünya bir ev olsaydı mutfağı kesinlikle Gaziantep olurdu."

Çarşıda... Bir baharatçı... Çeşit çeşit acı biber var.

Ama... En acı olanı... Üzerinde "Yazısı" var:

"Aşk acısından daha acı."

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"Kim tutar seni?"



Gaziantep... Bitişiği "Ateş çemberi."

Türkiye'nin en çok göç alan illerinden... 400 binin üzerinde sığınmacı.

Ama... Gaziantepli "Öldük, bittik" demiyor.

Nereye baksanız "Organize Sanayi Bölgeleri... Fabrikalar."

Gaziantep çalışıyor... Üretiyor... İhraç ediyor.

Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül gecesinde Abdülkadir Konukoğlu ile aynı masadayız... Sanko Holding... Binlerce kişiye istihdam sağlıyor.

"Ağam" diyor:

- Laf karın doyurmuyor... Durmak yok... Çalışacaksın... Rekabetçi olacaksın... Dünya ile yarışacaksın... Ve birlik beraberlik içinde olacaksın... Seni kimse tutamaz.

Yazımıza "İşte Gaziantep" diye başlamıştık.

Noktayı... Abdülkadir Konukoğlu'nun sözleriyle koyalım:

- İşte Gaziantep... Her yerde bu dediğim yapılsın, Türkiye'yi tutabilene aşkolsun.