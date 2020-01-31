MALATYA-ELAZIĞ

Japonya'da deprem oluyor, binalar yıkılmıyor... Ama bizde... Yıkılan bina çok... Yaz yazabildiğin kadar... Köpürtmek serbest.

Japonya'da fert başına milli gelir 40 bin dolara dayandı.

Elazığ'da, Malatya'da... 6 bin dolara ulaşamadı.

Hele hele... Malatya'nın Doğanyol ilçesinde... 3 bin dolar bile değil.

Kemal Sunal'ın köyünde (Gökçe) daha da düşük. Öyleyse... "Japonya ile kıyaslamak da neyin nesi?" Köy köy geziyoruz... Hisartepe... Bulutlu... "Topraktan evler."

"Can kaybının... Hasarın" bu kadar olduğuna yatıp kalkıp şükredelim.

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Yalan mı?



Kimileri... Bölgede... "Ben ne yapabilirim" diye koşturuyor... Rifat Hisarcıklıoğlu... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç... Ankara- Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar... Esnafların babası Bendevi Palandöken... İşadamı Ahmet Çalık... Yüzlerce isim... Hangi birini yazalım?

Kimileri de... "Ben kime ne kötülük yapabilirim?... Ortalığı nasıl karıştırabilirim" diye fitne fücurla uğraşıyor.

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Çağdaş "Bohçacılar"

Eskiden "Bohçacı kadınlar" vardı... Sadece bohçacılık yapmazlardı, "Laf da taşırlardı." Günümüzde... Sosyal medyada "Bohçacı kadın misali" laf çok.

Bir Konya sözü...

Paylaşalım:

"Kapı Camisi'nde bir yalan uydurdum, Aziziye Camisi'nde duydum, Sultan Selim Camisi'nde ben de inandım." Sosyal medyada "Bunun benzeri" sayısız... Atış serbest...

Uydur uydurabildiğin kadar... Kendin de inanabilirsin.

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Sayın Yargıçlar!..

Utanmamak kadar utanç verici bir şey yoktur... Sözümüz "Sosyal medya üzerinden" ülkesine ve milletine hakaret edenlere... Bulanık suyun balık avcılarına... Dumanlı havayı sevenlere.

Sayın hâkimlerimiz;

1. Böylelerine sakın hapis ya da para cezası vermeyiniz.

2. Ceza olarak... Deprem bölgesine gönderiniz... Deprem çadırlarına yardım malzemesi dağıtma cezası gibi... Veya... Enkaz kaldıran ekiplere yardım.

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İki isim

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan... Elazığ Belediye Başkan Şahin Şerifoğulları.

1. İkisi de "İşinin delisi."

2. İkisi de günde 3-4 saat "Ya uyuyor, ya uyumuyor."

3. İkisi de kentlerinin "Lokomotifi... Lideri."

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Allah razı olsun

Enver Yücel...

Bahçeşehir eğitim kurumlarının kurucusu...

Sahibi... Üniversitenin...

Kolejlerin.

1. Depremle birlikte...

"Elini taşın altına soktu." 2. Malatya... Pütürge ilçesindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na...

"Robotik Laboratuvarı" kuracak.

3. Malatya... Kale ilçesi... Çok programlı liseye...

"Fen Laboratuvarı." 4. Malatya'da... Hasar gören bütün okulları...

"Onaracak." 5. Bitmedi...

"Kütüphaneler" de sırada.

Hayır... Enver Yücel Malatyalı değil.

"Yatılı okulda" okumuş...

"Garibanın halini biliyor... Ve servet onu bozmamış."

***



"Öznur Abla"

Öznur Çalık... Milletvekili... Ama... Pütürge'de... Doğanyol'da...

Köylerde ona "Sayın milletvekilim" diyen yok... O "Herkesin ablası."

"Doğduğu coğrafyadan" kopmamış.

Öznur Hanım...

"Memleketinizi" çok sevdik... Doğanyol'u...

Yine geleceğiz.

***



Oh!... Çok şükür... "Bulundu"

Allah... Sevdiği kulunun eşeğini önce kaybettirirmiş...

Sonra... Buldurur, sevindirirmiş.

Deprem bölgesinde...

"Paltomuzu kaybettik." Acaba hangi deprem çadırında?

Gece... Hava soğuk... Donacağız.

Derken...

Paltomuz bulundu...

"Nasıl sevindik" anlatamayız.

***



Acil ihtiyaç

Bölgeye "Psikolojik destek" şart.

Kadınların...

Ve de özellikle çocukların...

"Psikolojileri bozuk." Doğru dürüst uyuyamıyorlar.

Gece... En ufak bir artçı depremde...

Çadırdan dışarı fırlıyorlar.

***



Gözlem

Farklı partilerden siyasetçileri gördük... İllerde...

İlçelerde köylerde.

1. Onların "Felaket anında sergiledikleri birlik ve beraberlik" herkesin hoşuna gidiyor.

2. Halk "Bu havanın" devamını bekliyor.

3. Malatyalı...

Elazığlı..."Siyasette kavga istemiyor."

***



Teşekkürler Hıncal Uluç

Hani... Ne derler?... "Marifet iltifata tabidir."

Deprem bölgesine... Kemal Sunal'ın köyüne gittiğimiz için sevgili Hıncal Uluç, bize iltifat etmiş.

Teşekkürler kadirbilir dost... İltifatınız bize "İlaç gibi geldi... Arazide... Soğukta... İçimizi ısıttı."