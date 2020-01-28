Şehir yönetimleri (Vali, Belediye Başkanı, Jandarma, Emniyet) uyum içinde... "Tam gün mesai."

"Ankara" deprem bölgesinde... Nereye gitseniz bir "Bakan" görüyorsunuz.

Kızılay... AFAD... "Hızır servis gibi."

"Yardımlaşma." Gurur verici... Sivil toplum örgütleri...

Belediyeler... Sanatçılar...

Futbolcular... Elazığ'a, Malatya'ya "Yardım yağdırıyorlar."

"Sucuk gönderen" bile var... 2 ton... Teşekkürler Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara.

Türkiyem... Kimseyi aç ve açıkta bırakmıyor.

Büyük ülkem... Vefalı ülkem... Depremzedeyi bağrına basıyor.

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Bilgi kirliliği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Diğer bakanlar... Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım... Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları... Malatya Valisi Aydın Baruş... Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan... Kaymakamlar...

AFAD... Kızılay... Sürekli olarak halkı aydınlatıyorlar.

Ama Köroğlu'nun "Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu" dediği misal... "Sosyal medya" icat oldu... Her kafadan bir ses...

Sanki "Bilgi kirliliği yaratmak için özel olarak çalışanlar" var.

Yalan "Havada uçuşuyor."

***





Teşekkürler Şanlıurfa

Belediyeler... Parti önemli değil...

"Deprem bölgesindeler." Hangi birini yazalım?... Bugün "Tek örnekle" yetinelim: "Şanlıurfa." Deprem olur olmaz... Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül "Bölgeye" on kişilik bir "Ekip" gönderdi.

Ekip... "2 anneyi, 2 yavruyu" kurtardı.

Zeynel Abidin Beyazgül, hemen "Arkadaşlarıyla" Elazığ'a geldi...

Sordu:

-Nelere ihtiyacınız var?... Çadır...

Battaniye... Gıda maddesi...

Şanlıurfa yanınızda.

Sonra Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa'ya döndü... Ve hemen toplantı yaptı:

-Depreme hazır mıyız?... Riskli binalar var mı?... Acil olarak neler yapmalıyız?

"Şanlıurfa hızı... Şanlıurfa refleksi" bütün Türkiye'ye örnek olmalı.

***





İyilik ve kötülük

Eğer... İyilik yapmayı bilmiyorsan, hiç olmazsa kötülük yapma.

"İyilikte" yarışan çok.

Ama... "Kötülük yarışındakiler" de az sayılmaz Sinekten yağ çıkarır misali... Deprem üzerinden "Kime, ne kötülük yapabilirim" diye kafa yoranlar... Zekâ yönünden kıtlıklarını aptallıklarıyla örtmeye çalışanlar...

"Her dönemde, her olayda"...

Var oğlu var.

***



Yarış

Şahin Şerifoğulları... Elazığ Belediye Başkanı... Gündüz ayakta, gece ayakta...

Çırpınıyor.

Baktık... Ondan önceki belediye başkanı...

Mücahit Yanılmaz... O da Elazığ'da... Elinden geleni yapıyor.

Elazığ milletvekilleri... Elazığ'dalar.

Elazığ'ın eski Milletvekili Necati Çetinkaya... O da "Bütün imkânlarıyla" Elazığ'da... Depremzedelerin arasında.

"Birliktelik, yardımlaşma" tam puan.

Herkes "İşin ucundan tutmak için" yarış halinde.

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Allah şifa versin

Selahattin Gürkan... Belediyecilikte başarılı... "Battalgazi'ye sınıf atlattı." Sonra... Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi... Yüksek oy aldı...

Yüzde 68.47.

Elazığ... AK Partili Şahin Şerifoğulları'nı Belediye Başkanı seçti...

"Yüzde 40.38." İkinci sırada MHP adayı geliyor... Bilal Çoban... "Yüzde 34.46." "Oylarının toplamı" yüzde 75.

Vay... Sen misin bu oyları veren?... "Oh olsun... Bu büyüklükteki deprem az bile." Milletvekili seçimlerinde... Elazığ'da...

AK Parti'ye "Yüzde 60'ın... Yüzde 70'in üzerinde" oy veren ilçeler mevcut.

Öyleyse... "Depremi hak ettiniz...

Oh olsun." Çok acı... Fakat gerçek... Böyle "Sosyal medya paylaşımları" var.

Bunlar hakkında... "Soruşturma açsan" neye yarar.

"Hastayı" savcılığa çağırmak değil... "Hastaneye yollamak" gerek.

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"Paralel tipler"

Mehmetçik... Zeytin Dalı Harekâtı için yola çıkmıştı.

Sonra... Barış Pınarı Harekâtı.

Çok kişi... Bekledi ki... "Mehmetçik başı önünde dönsün." Ama... Mehmetçik destan yazdı...

Bazıları ise "Karalar bağladı." Ortada bir "Paralellik" olduğu kesin.

15 Temmuz hain darbe girişimine "Tiyatro" diyenler... Mehmetçiğin başarısını içine sindiremeyenler... Elazığ- Malatya depremine sevinenler... Deprem karşısındaki ulusal birliktelik ve kucaklaşma karşısında rahatsızlık hissedenler...

Sanırız "Aynı çevreler... Aynı kişiler."