Sadi Güven... Yüksek Seçim Kurulu Başkanı... 7 yıldır görevde... Şimdi "Veda zamanı."

Sadi Güven... "7 yılda 8 seçim" yönetti.

2 Cumhurbaşkanlığı seçimi.

3 Milletvekili seçimi.

2 Yerel seçim.

1 Halk oylaması.

Sadi Güven'e "Güle güle" derken... Bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk dilerken... Bir hususun da altını çizelim:

"Türkiye... Seçim yorgunu."

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Laf kıtlığında asma budamak



Kimi siyasetçi söyleyecek söz bulamayınca "Erken seçim" konusuna girer.

Geçenlerde yine öyle oldu.

Milletvekilinin biri "Erken seçim" dedi.

Tarih bile verdi... "28 Haziran- Pazar."

Konu... Bu milletvekilinin "Liderine" soruldu.

Lideri... "Acil bir seçim görmediğini" söyledi.

Öyleyse... Durduk yerde 28 Haziran lafı nereden çıktı?

Gündemde yok... Toplumda beklenti yok.

Fakat... Burası Türkiye abicim... Laf kıtlığında asma budayan çok.

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Olgunluk... İşte bu



Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven "Kenara çekilirken" mutlaka bir TV'ye çıkmalı.

"Yedi yılın hikâyesini" anlatmalı.

Ama... Kendisini yakından tanıyoruz... "Her şeyi" anlatmaz.

Hele hele... Kamuoyu önünde kendisini eleştirip de, daha sonra "Başkanım, haksızlık ettim... Helalleşelim" diyenleri... Hiç anlatmaz.

Dün... Sorduk:

-Kimseye kırgın mısınız?

-Hayır... Zor bir görev... Burada oturanın yaşayacağı bir süreç... Zaman geçince her şey ortaya çıkıyor... Anlaşılıyor... Hayır, kimseye kırgınlığım yok.

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Seçim... Sistem... Meşruiyet



Yedi yıl nasıl geçti?... Sadi Güven "Bunca yılın birikimi" ile... Ayrılırken neler söyleyecek?

İşte söyledikleri:

Seçim Kurulu... Demokrasinin test edildiği yer.

Yüksek Seçim Kurulu ne kadar düzgün işlerse, yönetimin meşruiyeti de o kadar güçlü olur.

YSK... Dünyanın en iyi işleyen seçim kurullarından biri.

Şeffaf... İsteyen vatandaş gelip 2014'ten bu yana oy kullandığı sandığın seçim sonuçlarını inceleyebilir... Altında ıslak imza olan tutanakları görebilir.

Sandık kurulları... Denetlenebilir... Kurullarda partilerin temsilcileri var.

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Doğru karar



Avukatlık yapan emekli yargıç çok.

Sadi Güven... İsterse avukatlık yapabilir.

Büyük bir hukuk bürosunun ortağı olabilir.

Ama... Onun kararı... "Hayır."

"Defteri" kapatıyor... Avukatlık falan yapmayacak.

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İki viraj



Sadi Güven... Yıllardır tanırız... "Her zaman söyler."

"Yaşamımda iki viraj çok önemlidir" der.

Birinci viraj:

-Annem babam... Hiçbir fedakârlığı esirgemediler... Beni okuttular.

İkinci viraj:

-Ankara'da... Ticaret Mahkemesi Başkanı idim... Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek beni duymuş... Müsteşar Yardımcılığı'na getirdi.

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Hoş bir sadâ



Meşhur sözdür... "Bâkî kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş."

Birtakım fanatiklerin "Yakışıksız" sözlerini, hakaret etmeyi "Düşünce özgürlüğü" sananları ciddiye almaya gerek yok.

Zaten... İçlerinde "Tazminata mahkûm olanlar" var.

Söylediği sözden pişmanlık duyup "Özür dileyenler de."

Noktayı şöyle koyalım.

Sadi Güven... "Geçmişi kendisine kefil."

Kubbede "Hoş bir sadâ" bırakarak gidiyor.

Yolu açık olsun.

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Evlenme yönetmeliği



Evlenme meselesi... Evlilik yaşının yükselmesi... Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirdi.

Destek veren de oldu, eleştiren de.

Aslında... Bu konu "Önceleri de" gündeme çok geldi... Üç gün önce "Örnekleriyle" yazdık.

"Yeni örneklerle" devam edelim.

Savaşlar... Şehitler... Dul kalan eşler... 1916'da bir "Cemiyet" kuruldu:

"Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslâmiyesi."

Cemiyet... Bir yılda 8 bin 860 kadına iş buldu.

Sıra geldi... Kadınlara "Koca bulmaya."

14 Nisan 1918... Cemiyetin genel kurul toplantısı öncesinde Gümülcine Milletvekili Arif Bey "İzdivaç Talimatnamesi" hazırlandığını söyledi.

İki gazeteye (Sabah ve Vakit) ilanlar verildi... İlan parasını "Cemiyet" ödedi.

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İlanlar



Gazetelerde... "Kadınların verdiği ilanlar" da var... "Erkeklerin" ilanları da.

Örnek: Tahsili hususi rüştiye (Özel ortaöğretim)... Bakire... Zabit (Subay) veya mülkiye (devlet) memuru ile evlenme arzusunda.

17 yaşında, idadi (İlkokul) tahsil görmüş, edebiyat ve musikiye aşina... Bakire... Hassas ve irfanı yüksek bir zatla izdivaç talebinde.

Yüzbaşı kızı... Subayla evlenmek istiyor... Yaşı 34.

İsterseniz... Erkeklerin ilanları ile konuyu kapatalım:

23 yaşında... Harpten sonra birlikte taşraya gidebilecek bir hanıma talip.

Zabitandan (Subay) bir zat, 17 yaşlarında, orta boylu, sarı saçlı, musikiye aşina tahsilli bir hanıma talip... Kendisi 23 yaşında.