Darbe girişimi... 15 Temmuz... Tutuklamalar... Yargılamalar... Aradan yıllar geçti ama hala yanıtı bulunamayan soru çok.

Örneğin;

15 Temmuz'un "Siyasi ayağı" kim?... Kimler?

MHP lideri Devlet Bahçeli "Konuyu" bir kez daha gündeme taşıdı.

Belli ki Bahçeli "Karnından konuşmuyor... Boş konuşmuyor... Siyasi ayak konusunda bildiği bazı şeyler var."

Siyasi ayak... Öteki ayaklar... Ne varsa ortaya çıkmalı... Hiçbir şey karanlıkta kalmamalı.

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İki liste



Süleyman Demirel ile "Darbeler" konusunda çok konuştuk... "Şu sözleri" kendisinden defalarca dinledik:

-Darbecilerin ellerinde "İki liste" bulunur... Birincisi "Tutuklanacakların" listesi... İkincisi de "Göreve getirileceklerin..."

FETÖ'nün de böyle "İki listesinin" olduğu kesin.

"Bunlar da" araştırılmalı... Öğrenilmeli... Kamuoyunun "Bilmeye hakkı var."

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Günün sorusu



FETÖ'nün... Adliyede... Emniyette... Üniversitede... Poliste... Askeriyede... Ekonomide... Medyada... Futbolda... Sivil toplum kuruluşlarında... Dışişlerinde... Vakıflarda "Ayakları" olacak da... "Siyasette" olmayacak mı?... Böyle bir şey mümkün mü?

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"Kırkayak"



Aslında... Siyasi ayak konusu "Çok karışık bir olaydır."

Allah korusun... FETÖ darbesi başarılı olsaydı... "Yüzlerce" ayak çıkardı... Siyasetten... Diğer kesimlerden... "Kırkayak" misali.

Nereden mi biliyoruz?... "Geçmişten."

Bizde... Darbe olunca "Orasını burasını oynatan... Darbeciyi çiçekle karşılayan" çoktur.

Hatta... Darbe başarısız olunca bile... Darbeye "Kulp takan" da.

15 Temmuz darbe girişimine "Kontrollü darbe" kulpunu takanları unuttunuz mu?

***

Kitabın orta yerinden



Cemil Çiçek... Siyasetin "Doğrucu Davut" sınıfından.

Geçmişte... "FETÖ takımı" ona çok taktı... Onunla çok uğraştı... Telefonları dinlendi... Açığı arandı.

O dönemde "Bakan Cemil Çiçek'in" meydan okuduğunu biliyoruz:

-Kimin elinde benimle ilgili ne varsa açıklasın.

Dün... Cemil Bey'le sohbet ediyorduk... "Siyasi ayak... Ayaklar" üzerine... Dedi ki:

Televizyonlarda konuşanlar 15 Temmuz'a "Ceza hukuku olayı" olarak bakıyorlar.

Öyleyse... "Kriminal bir sorun... Mahkemeye havale et... Yargı çözer" algısı var.

Oysa... Olayın "Yargı boyutunu aşan yönleri" mevcut.

"Genel bir mutabakatla" üzerine gidilmeli.

Zira... 15 Temmuz... FETÖ olayı... Bu milletin başına gelen ilk ihanet, ilk alçaklık değil ki.

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Dersimiz tarih



Cemil Çiçek sözü "Düne" getirdi... Geçmişe... Tarihe:

Tarihte... Benzer yapılanma çok... Türkiye'nin sağlıklı bir din politikasına ihtiyaç var.

Koli basili gibi bir din politikası mevcut... Koli basili olan suyu iç, ya mideni ağrıtır ya da bağırsağında bir hastalık çıkar.

Şunu söylemek istiyorum... Sokağın dini, Allah'ın dinine galip geldi.

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Tecrübe konuşuyor



Yılların siyasetçisi... Deneyim küpü... Dinlemeye devam ediyoruz:

Birisi çıkıp kendini "Mehdi... Peygamber" ilan ediyor... Bakıyorsunuz çok kişi onun mezarının yanında mezar yeri almak için sıraya giriyor... "Dünyanın parasını" veriyor.

Osmanlı "Biz nerede hata yaptık" dermiş... Biz ise "Başımıza bu çorabı kim ördü" diyoruz.

Yani... Bizim hiç kusurumuz yok... "Bütün suç Türkiye düşmanlarının... Hainlerin."

Düşmanlarımız... "Beşi altıyı geçmez." Uruguay, Paraguay, Ruanda, Madagaskar düşmanımız değil ki.

Düşman dediklerinin de zaten Türkiye'de "Birinci sınıf istihbaratçıları" var... Bunlar "Ankara toptancı halinde" değiller... Bazı organizasyonların içindeler.

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"Nerede yanlış yaptık?"



Sohbete "15 Temmuz... Siyasi ayak" diye başladık... Konu "Nerelere" geldi.

Cemil Çiçek "Olayın güvenlik, eğitim, din politikası boyutu var" dedi:

15 Temmuz... Çok kapsamlı ve üzerinde uzun uzun çalışılmış, yüksek düzeyde bir kurmay planlaması.

Planlamada kimlerin rol aldığı, darbecilerin korunduğu yerden belli.

Düşmanlar diyoruz... Bunlar tek ata oynamıyorlar... Birinin işi bitince, hemen diğerini devreye sokuyorlar.

Herkesin düşünmesi lazım?... Biz nerede yanlış yaptık?

***

Neden?



Cemil Çiçek doğru söylüyor... Fakat... Günümüzde "Bunlar... Olayın tarihsel boyutu... Din politikası... Darbenin ABD, Almanya, NATO ayakları... Darbecilerin koruyucuları" gibi konular pek konuşulmuyor.

Oysa... Asıl üzerinde durulması gerekenler... Bunlar.

Sahi... Televizyonlar neden Cemil Çiçek'i davet etmiyorlar?