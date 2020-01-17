Tarih 16 Ocak 1923... Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmit'te... Kasr-ı Hümayun Sarayı'nda... Basın toplantısı yapıyor.

İstanbul'dan gelen gazete yazarlarına "İmparatorluğun küllerinden doğan yeni Türk devletini" anlatıyor.

Kocaeli'de... Her 16 Ocak'ta... Tören yapılır.

Dün... Yine tören vardı... Kasr-ı Hümayun Sarayı'nda.

Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği törenin "Özel konuğuyduk."

Bize... "Yaşam boyu başarı" ödülü verildi... Vali Hüseyin Aksoy tarafından.

Teşekkürler Kocaeli.

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Yazmazsak olmaz



Sanayi... Ekonomi... İhracat... Hepsini yazacağız.

Fakat... Öyle bir konu var ki... Mutlaka anlatmalıyız.

Niçin mi?

1. Yeni nesil "Dünü" bilmiyor... Dün neler oldu neler?... Bilinmesi gerekiyor.

2. İnsan "Dünü çabuk unutuyor." Hatırlatmak istiyoruz.

3. Türkiye'de... Siyaset zor... Yatırım, daha zor... "Engel, çengel, eylem." Dün yaşanan bir olayı, bugüne taşıyoruz.

***

"Cinayet!..."



Ford... Bir dünya devi.

Türkiye'de yatırım yapmak istedi.

"Yer" olarak da... "Kocaeli" dedi.

Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz Ford'a yeşil ışık yaktı.

Fakat... Ankara'da "Büyük bir muhalefet" başladı.

Eylemler... Protestolar.

"İstemezük harekâtı" bütün yurda yayıldı.

Kampanyalar açıldı:

"Bu yatırım cinayettir."

Ve... Meclis'e "Gensoru önergesi" verildi.

Başbakan Yılmaz hakkında.

Gensoru demek... Kabul edilmesi halinde... Hükümetin düşmesi demek.

***

Köşkün bahçesi



Otomobil fabrikası için düşünülen yer... Bataklıktı... Sazlıktı.

Ama... Muhalefet... Çevreciler... "Karşıyız da karşıyız" hareketinin dozunu artırdılar.

Sonunda... Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel sesini yükseltti:

Böyle bir yatırıma karşı çıkmak doğru değildir.

Yatırım... Yeter ki gelsin... Fabrikayı Çankaya Köşkünün bahçesine yapsın.

***

Gensoru



Cumhurbaşkanı Demirel'in "Çıkışı" üzerine "İstemezük cephesi" çözüldü.

Kimi... "Demirel doğru söylüyor" dedi.

Kimi... "Çankaya Köşkü'nün bahçesi Demirel'in tapulu malı mı" diye tepki gösterdi.

Sonunda... Meclis'te "Gensoru önergesi" konuşuldu.

Oylama yapıldı.

Önerge reddedildi... "Hükümet düşmedi."

***

Başbakan... Çok sert konuştu



Nihayet... "Yer tahsisi" yapıldı.

Sıra... "Temel atmaya" geldi.

Cumhurbaşkanı Demirel "Törendeydi." Başbakan Yılmaz da "Temel atma törenine" gelmişti.

Mesut Yılmaz sinirliydi.

Üslubu... Oldukça setti.

Muhalefete... "İstemezük cephesine" seslendi:

Bu yatırım, Türkiye'nin "Kuru gürültüye pabuç bırakmayacağının" kanıtıdır.

Bazı geri kalmış kafalar "Türkiye'nin önüne tıkıyorlar."

Elbirliği yapmışlar, "Ülkenin ileri gitmesini istemiyorlar."

***

Demirel... Ders verdi



Herkese ders... Muhalefete de, hükümete de.

Çevrecilere de... "İstemezük" eylemcilerine de:

Sazlığa, bataklığa fabrika kuruluyor... "Milletçe sevinelim."

Eleştiren, tepki gösteren olacaktır... "Hep oldu."

Dinleyeceksiniz... "Kızmayacaksınız."

Siyasette "Kızmak, gücenmek, darılmak" yok.

Doğruları "Bıkmadan, usanmadan" anlatacaksınız.

Hâlâ "Karşı çıkanlar" olabilir... "Bir daha, bir daha" anlatmaya devam edeceksiniz.

***

Dünü unutma



Yabancı sermaye... Ford... Otomobil fabrikası... "Kocaeli'ne işte böyle geldi."

Fabrika... Yıllardır çalışıyor.

İstihdam yaratıyor.

Araç üretiyor.

Adapazarı'nda yapılan araç "Avrupa'da... Amerika'da satılıyor."

Ama... Geçmişte bu fabrika kurulurken "Yaşananları... Direnişleri... Protestoları... Mesut Yılmaz'a söylenen ağır sözleri" bugün kaç kişi hatırlıyor?

***

Yabancı sermayeye "Davetiye"



Cumhurbaşkanı Demirel "Yabancılara" da bir çift söz söyledi.

Ford'un yetkililerine.

Törene gelen yabancı ülke temsilcilerine... Yabancı sermayeye...

Türkiye... Üç kıtanın birleştiği bir coğrafya.

Gelin... Türkiye'de yatırım yapın... Pişman olmazsınız.

***

Milli Takım



Kocaeli'de... "Millilerle" karşılaştık.

"Ümit genç... 21 yaş altı... Karate Milli Takımı."

Avrupa şampiyonası (7-8 Şubat- Macaristan) için kamp yapan "Kızlarımız."

Lise ve üniversite öğrencileri.

Müşerref Özdemir... Antalya... Kemer Anadolu Lisesi'nden... Dünya şampiyonu.

Ayşe Yılmaz... Afyon... Fatih Anadolu Lisesi... Dünya şampiyonu.

Takıldık:

- Kadına şiddet ha!... Kim cesaret edebilir?

Antrenör İbrahim Ercin güldü:

- Kimse denemesin.

Diğer antrenör... Mustafa Solmaz... "Şiddet, anında geri döner" dedi.

Gençler... Milliler... Türkiye sizinle gurur duyuyor.