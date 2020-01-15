Ayıptır... Yakışık almaz... Kimseye itibar kazandırmaz... Hastalık sağlık insan içindir... Hastalık üzerinden siyaset yapılmaz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir rahatsızlık geçirdi.

Tedavi gördü... Dinlendi... İyileşti.

Ve dün... 189 günlük bir aradan sonra... Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda... Milletvekillerine ve kamuoyuna seslendi.

Uzun bir konuşma yaptı.

Sağlığı yerindeydi.

Bahçeli dün öyle bir söz söyledi ki...

Siyasette zaman zaman tanığı olduğumuz "Sefaletin" somut göstergesi:

"Dua edenler, bela okuyandan fazla oldukça fırtınadan korkmayız." Evet... Bahçeli'nin iyileşmesi için dua edenler olduğu gibi, iyileşmesin diye "Beddua eden, bela okuyan" da vardı.

Acı ama... Gerçek.

***



Fren patladı



Devlet Bahçeli'nin konuşması... "Fren patlaması" gibiydi.

MHP lideri... Belli ki... "Kendisinin ve partisinin tökezlemesini" bekleyenlere karşı hayli öfkeliydi.

"Duanın gücünden... Doktorların gayretinden" söz etti.

"Derdi veren Allah, devasını da vermiştir" dedi.

Sonra da... Hastalığını "Siyaset malzemesi" yapanlara seslendi:

-Düşmemizi bekleyen, kurumuş ağaca dönecek, daha çok bekleyecektir.

Grup Toplantısı'nın "Havası" gösterdi ki...

Hastalığı üzerinden yapılan siyaset "MHP'yi, Devlet Bahçeli etrafında daha bir kenetlemiş."

***



Gol



Seneler önceydi...

Başbakan Erdoğan "Ameliyat olmuştu." Sonra... "Çirkin politika" başladı...

"Sağlık üzerinden siyaset." Erdoğan'a "Ömür biçen" bile vardı.

Ve... Erdoğan bir gün... Formayı giydi...

Maça çıktı.

Oynadı... Gol bile attı.

Sonra... Ameliyatı siyaset malzemesi yapan herkesin sesi kesildi.

Yani... Bahçeli de "Sahaya mı çıkmalıydı?...

Gol mü atmalıydı." Ama o "Beklemeyi" tercih etti.

"Gollerini" dün Meclis Grup Toplantısı'nda attı...

Hayli de alkışlandı.

***



Meclis'te Fatiha-1



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda "Hep birlikte Fatiha okuyalım" dedi.

"Şehitler için" Fatiha.

Ve... Topluca Fatiha okundu.

Dün baktık da... "Tepki gösterenler" oldu.

"Laiklik elden gidiyor" diye.

Ne diyelim?... Allah akıl fikir versin.

***



Meclis'te Fatiha-2



Fatiha... Üstelik de TBMM Genel Kurul salonunda.

Tarih... 1 Mart 1922.

Kürsüde... Tutanaktaki ifadeyle...

"Başkan Mustafa Kemal Paşa Hazretleri." Mustafa Kemal Paşa "TBMM'nin birinci dönem, üçüncü yasama yılının" açış konuşmasını yapıyor.

Konuşma... Hayli uzun... 25 sayfa.

Paşa... Konuşmasının sonunda bir öneride bulunuyor:

"Bağımsızlık uğrunda cephelerde şehit olan bütün arkadaşlarımızın ruhlarına ayakta Fatihalar armağan edelim." Tutanaklardan... "Hep birlikte ayakta Fatiha armağan edildi."

***



Fatma Şahin



Gazianteplinin ona "Atom karınca" demesi... Seçimde "Yüksek oy" vermesi boşuna değil.

Her gün... 5 noktada... 5 bin kişiye "Çorba dağıtılıyor." Hastanelerde... Üniversitede... "Çorba ikram çeşmeleri" var.

Musluktan... Su akar gibi... "Sıcak çorba akıyor." Fatma Şahin... Kaynak yaratıyor... İş yapıyor...

Dua alıyor.

***



Bunlar... Güzel hareketler



Daha önce hiç olmamıştı... Dün bir "İlk" yaşandı.

AK Parti'nin Meclis Grup Toplantısında "Bir CHP'li" alkışlandı.

Alkışlatan... Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Alkışlanan... CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal... "Libya söylemi...

Libya siyasetine desteği" nedeniyle.

Deniz Baykal ezber bozdu... Ve alkış aldı.

***



Bu Meclis başka Meclis



Lisede "Okul Meclisi" var... Gaziantep...

Kızılhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde.

"Okul Meclisi" karar aldı:

-Hayvan barınağına toplu ziyaret.

Öğrenciler... Barınaktaki "Dostlarına" mama götürdüler.

Onları doyurdular... Kucakladılar...

Sevdiler.

"Manzara" hoşumuza gitti... Paylaşmak istedik.

***



Mehmet Tahmazoğlu



Hafta sonunda Gaziantep'teydik...

İzlenimlerimizi yazdık.

Ama...

"Yazılacak" daha pek çok şey var.

Örneğin...

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri "Fen liselerine...

Üniversiteye" hazırlıyor.

Gençlik merkezlerinde...

Sosyal tesislerde...

Kurslar açıyor...

Kitap dağıtıyor...

"Tam 48 bin 900 kitap." Belediyecilik...

İşte bu.

***



Beğendik



Uyuşturucu ile mücadele...

Okulların çevresinde önlem alınmış...

Kuş uçurulmuyor.

Uyuşturucu satana "Terörist muamelesi" yapılıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i kutluyoruz.