Orda bir köy var uzakta...

"Barak Ovası'nın" ortasında... "Dokuzyol" köyü... Eski adı "Uruş." Köylü... "Barak Türkmeni." Köy... Oğuzeli ilçesine bağlı... l7 kilometre.

Oğuzeli... "Oğuz Türkmenlerinin" ilçesi.

Gaziantep'in 8 ilçesi var...

Sadece Oğuzeli'nin Belediye Başkanı MHP'li... Mehmet Sait Kılıç.

Kışın ortasında Oğuzeli'ne...

Barak Ovası'na... Dokuzyol köyüne gelmemizin nedeni;

Ezo Gelin Fatiha istedi.

***



Düğün dernek



Zöhre... Barak Ovası'nın güzeli... Herkes ona "Ezo" diyor.

Öylesine güzel ki... Bütün delikanlıların gözü onda.

Komşu köyden Şiddo (Hanefi) Ezo'ya "Tutuluyor...

Sırılsıklam âşık." Sazlı sözlü düğün... Şiddo ile Ezo evleniyorlar.

Ama... Kader... Evlilik yürümüyor... Ayrılıyorlar.

"Ezo Gelin... Genç dul" içine kapanıyor.

***



Kuzen... "Memey"



Memey... Ezo Gelin'in amcasının oğlu... "Mehmet." Memey, kuzeni Zöhre'yi...

Ezo Gelin'i deliler gibi seviyor...

Evlenmek istiyor.

Ama... Ovanın güzel kızı...

Evlenmemeye kararlı.

Israr... Büyük aşk... Sonunda Ezo Gelin, Memey'le evlenmeyi kabul ediyor... Ama bir şartla:

- Memey... Senin işin Suriye'de... Evlenince Türkiye'ye taşınalım...

Gaziantep'e... Köyümüze.

***



Celile... "Bize emanet"



Ezo Gelin'in çocukları... Suriye'de idiler... İkisi öldü.

Sadece Celile hayatta... Suriye'de iç savaş çıkınca... Celile, Gaziantep'e taşındı... "O bir sığınmacı." "Vefalı" Antep... "Gazi" Antep... Yoksulun, garibanın, kimsesizin "Kimsesi" Gaziantep... "Ezo Gelin'in emaneti Celile Hanım'ı kucakladı... Bağrına bastı." Celile Hanım... Yatıyor kalkıyor "Allah büyük Türk devletine, Türk milletine zeval vermesin" diye dua ediyor.

"Ezo Annem" diyor... "Barak Ovası" diyor... "Köyüm" diyor...

Gözyaşı döküyor.

***



Antep türküleri



Gitmek var, dönememek var.

Ezo Gelin... Suriye'ye giderken... Yanında "Antep'in... Köyünün" toprağını da götürüyor.

"Gurbette ölürsem mezarıma serpilsin" diye.

Ezo... Suriye'de...

Türkiye'yi gören bir tepeciğe çıkıyor... Her gün.

Antep türküleri söylüyor...

Vatan özlemiyle gözyaşı döküyor.

Üç çocuğu oluyor... Ve 1956'da... Sizlere ömür.

"Türkiye'yi gören" bir tepeye gömülüyor.

***



Ezo Gelin... "Türkiye'de"



Dönem... Türkiye-Suriye ilişkilerinin sorunsuz olduğu dönem... Muammer Güler'in Gaziantep'te valilik yaptığı dönem.

Halep ile Gaziantep'in "Kardeş şehir" olduğu dönem.

Suriye'deki yerel yönetim ile Gaziantep'teki yönetim "Konuşurlar... Anlaşırlar." Ezo Gelin'in mezarı... Gaziantep'e taşınır...

Oğuzeli ilçesine... Doğduğu köye... Uruş'a... Şimdiki adıyla Dokuzyol'a... 24 Eylül 1999.

***



Anıt mezar



Mehmet Sait Kılıç...

Gaziantep'e 17 kilometre uzaklıktaki Oğuzeli'nin MHP'li Belediye Başkanı.

2018'de...Dedi ki:

- Ezo Gelin'e anıt mezar yaptıracağım.

2019'da sorduk:

- Ezo Gelin... Anıt mezar... Ne oldu?

- Yaptım... Gelin, mutlaka görün.

Ve... 2020... Oğuzeli'nin Dokuzyol köyündeyiz...

Ezo Gelin'in anıt mezarında.

***



Destan



Fatma Girik... Kadir İnanır... Film çekerler... "Ezo Gelin." Türkücüler... Türkü yakarlar:

"Aldılar elimden Ezo Gelini,

Saramadım yârin ince belini,

Kim silecek gözlerimin selini?"

Arif Sağ... Alır sazı eline:

"Ezo Gelin benim olsaydın da vermezdim seni feleğe."

Nuri Sesigüzel'in plakları yok satar:

"Ezo Gelin şu Antep'in maralı,

Ak elleri elvan elvan kınalı,

Avcı vurmuş yüreğinden yaralı."

Ezo Gelin'in yaptığı/sevdiği çorbaya "Ezogelin çorbası" denilir.

Gaziantep'te lokanta açılır... Adı "Ezogelin."

Ezo Gelin... Destandır... Namı dilden dile dolaşır.

***



Veda



Oğuzeli... Nüfus "Oğuz Türkmeni." Tarım... Hayvancılık... Fıstık... Zeytin... Üzüm...

Kurutmalık patlıcan, biber.

Ezo Gelin'in köyü... Dokuzyol... Nüfus "Barak Türkü." Nereye baksanız zeytin ağacı, fıstık ağacı.

Bölgede... Milliyetçi damarı çok güçlü.

Yollarda... Evlerde... İşyerlerinde... "Bayrak asılı." İlçenin, köyün... Şehidi çok... Gazisi de... Kore gazisi...

Kıbrıs gazisi... Güneydoğu gazisi... Kuzey Irak gazisi.

Ve şimdi... Veda zamanı.

Gaziantep'e yolunuz düşerse... Ezo Gelin sizi bekliyor.